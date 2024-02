Your browser doesn’t support HTML5 audio

Berkis Paulino, madre de Adilka Féliz, quien murió tras serle negado un aborto, ha pedido al presidente Luis Abinader que retome la aprobación de las tres causales para evitar más muertes de mujeres en situaciones similares.

Citó las últimas palabras de su hija: "Yo, que he luchado tanto por la aprobación de las tres causales, pero qué irónica es la vida miren en la posición que hoy me encuentro".

Testimonio de la señora Paulino

Adilka Féliz, hija de mi alma. Ha de ser esta mi primera publicación después de tu partida. En esta ocasión, en tu nombre y en el de nuestra familia, agradecemos de manera general (muero de ganas por hacerlo particular) todas las muestras de pesar y solidaridad de los Comendadorenses. Gracias infinitas por su apoyo. De personalidades, de la Oficina Senatorial de Elías Piña, del país en general.

La fuerza que me mueve el día de hoy eres tú, chichí de mi alma. Ya deben notar tu ausencia en esta histórica fecha, 27 de febrero, tus análisis y opiniones paso a paso en la rendición de cuentas y tu posterior análisis al discurso presidencial, siempre con claridad y objetividad, defendiendo tus puntos de vista, celebrando los aportes y lo que considerabas logros que impacten a la mayoría.

En nombre de todas las niñas del país, que hoy podrían ser ADILKA, alzamos nuestras voces. Que Dios las libre de tener ese final que nunca imaginamos. La lista de niñas conducidas e inspiradas por ADI es muy larga, aquí, algunas muestras: @traceyjazmin @staceyjanill @kaseyjamill @dahianapaulinos @katherinneliliana @carlaapau

Sr. Presidente, @luisabinader, usted también tiene hijas, en nombre CLAURYS ADILKA FÉLIZ PAULINO, exigimos retomar la aprobación de las tres causales en el Código Penal (con el debido reglamento). Nosotros, personas de fe y que tememos desagradar a Dios, solicitamos que estos temas se regulen para que no sigamos perdiendo madres y mujeres valiosas… como la madre de Sebastián.

Cito la última expresión de mi adorada hija: "Yo, que he luchado tanto por la aprobación de las tres causales, pero qué irónica es la vida miren en la posición que hoy me encuentro". Cual presagio de muerte que no alcanzamos a ver.