Macarrulla llama a alcaldes a desconocer llamadas para ayuda en su nombre

Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia.

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, llamó a las autoridades municipales y a la ciudadanía en general, a desconocer llamadas que personas que realizan sin su autorización, para solicitar aportes en bienes físicos y económicos.

En esta ocasión, el funcionario indicó que alcaldías, en diversos puntos del país, han reportado que han recibido llamadas en su nombre, pidiendo apoyo para la entrega de utilidades propias de esos organismos, tales como camiones recolectores de basura y otros vehículos.

Macarrulla expresó que no es la primera vez que denuncia este tipo de acciones, las cuales ha puesto en manos de las autoridades, debido a que ponen en riesgo su seguridad y la de personas de su entorno laboral y personal.

“Como he manifestado en ocasiones anteriores, no estoy vinculado a ningún tipo de solicitud de aporte para beneficio propio o de terceros. Desde que asumí como servidor público, he sido reiterativo en que todas las donaciones que hago están respaldadas por fondos propios, sin requerir ayudas de terceros. Mucho menos, he tenido acercamientos con instituciones gubernamentales ni municipales, con el objetivo de recibir aportes económicos ni en utilidades”, dijo Macarrulla