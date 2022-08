Los tres golpes de Yeni Berenice: “no negociamos con terroristas”

Yeni Berenice Reynoso, Fotografía de Carmen Suárez/acento.com.do

Con una alocución de 24 minutos entre exposiciones e interferencias, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeny Berenice Reynoso, respondió a los alegatos de la defensa técnica de los imputados del Caso Medusa en varios bloques, aunque la contundente fue: “No negociamos con terroristas”.

“El que no se monte en ese tren se va a quedar en la obsolescencia”, así como el solicitar 45 días para la defensa después de una notificación efectiva de las pruebas del caso, destacaron también entre las declaraciones más llamativas de su argumento.

El primer término evoca la posición del Ministerio Público con relación a las “extorsiones procesales” que, a su consideración, desarrollan durante los procesos algunos acusados de la trama de corrupción donde el detenido exprocurador Jean Alain Rodríguez es el principal protagonista.

“El hecho de que una barra pague a muchos abogados no le da derecho a irrespetar el propio derecho de defensa. Si alguien cree que con este Ministerio Público se llega a un acuerdo utilizando prácticas desleales no nos conoce... Y ahí asumimos un principio americano que dice: nosotros no negociamos con terroristas”, remarcó la fiscal.

La segunda respuesta de Reynoso hace referencia a las reiteradas solicitudes de que la notificación de las pruebas y documentos procesales se haga de forma física.

“Estamos en el siglo XXI, con un Suprema Corte de Justicia que aprobó la Ley 339-22 Sobre Usos de Medios Digitales. El que no se monte en ese tren se va a quedar en la obsolescencia”, consideró.

La tercera declaración responde a la solicitud de la mayoría de los representantes de los implicados, quen pedían a la Corte más de 3 meses para estudiar los documentos procesales. El Ministerio Público reiteró que es necesaria una ampliación de los plazos, pero considera razonable un período de análisis de solamente 45 días.

“Tomando en consideración que el plazo razonable es fundamental para el debido proceso y que este plazo razonable debe tutelarse para todas las partes, entendemos como razonable que ese plazo sea de 45 días después de una notificación efectiva”, destacó