El último fraude electoral perpetrado en Venezuela en las últimas horas estuvo obviamente más que anunciado -previsto incluso en el reporte menos prolijo del agente de la CIA más novato llegado a Caracas (o caraqueño de pura cepa, por eso de ahorrar gastos)-, y debió ser hoy mismo parte del trabajo de evaluación de los lunes de los jefes de sección de los servicios secretos en Washington.

En unos años más, se levantará el embargo respectivo y se podrá conocer el reporte oficial que quizás incluya el que hizo esta misma mañana de lunes 29 de julio de 2024 el agente más novato destinado al país de Nicolás Maduro, mirando las protestas antichavistas antifraude que se registran en las faldas del montañoso caraqueño Ávila y en las calles del valle capitalino, incluso muy cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, y que se extienden por otras zonas de Venezuela.

Quizás ese reporte contenga pasajes escabrosos y otros sabrosos, y hasta algunas osadas evaluaciones personales, como las propias de los máximos jefes de la Agencia, tal como sucedió con el agente de la CIA Jack Devine enviado con su familia a Chile en 1971.

El sucesor del siglo XXI de Jack Devine bien podría relatar su versión propia de cómo la CIA ha ayudado, por ejemplo, para que la izquierda latinoamericana actual, además de gente democrática y valiosa, engendre y apuntale a criaturas que robustecen su ala fascista como ahora mismo lo hace su representante aventajado en fraudes.

A pesar de no ser un principiante, sino un engendro ya maduro, echa mano de las mismas innobles y arcaicas armas antidemocráticas del pasado, cuando principalmente eran parte de los activos existentes en el arsenal de otros sectores ideológicos, sin siquiera invertir en Inteligencia Artificial básica para evitar errores primarios.

Jack Devine, antecesor del agente en Caracas del siglo XXI, operó en el Chile de los años 70 cuando era un novato, y ahora -en realidad hace una década- escribió con nombre propio su propia versión de lo que estima ocurrió hace ya medio siglo.

El texto que a continuación publicada Acento es una traducción libre que bien podría servir de base al agente de la CIA del Caracas actual, que debe ahora mismo estar escribiendo un nuevo reporte para la reunión en Washington de sus jefes de mañana martes y desquitando así el sueldo, quizás también repartiendo dólares oficiales como en su tiempo hizo su colega Jack Devine.

Se trata de un relato lleno de detalles e interpretaciones personales que podrían servir de complemento "lavacara" del volumen que el Departamento de Estado dio a conocer sobre el rol oficial de Estados Unidos en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente socialista Salvador Allende, gestado mucho antes de que este gobernante demócrata a carta cabal ganara las elecciones del 4 de septiembre de 1970.

El presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger.

Lo que realmente ocurrió en Chile

La CIA, el golpe contra Allende y el ascenso de Pinochet

Por Jack Devine

Publicado el 18 de junio de 2014

El 9 de septiembre de 1973, estaba almorzando en Da Carla, un restaurante italiano en Santiago de Chile, cuando un colega se unió a mi mesa y me susurró al oído: “Llama a casa inmediatamente; es urgente”. En ese momento, estaba sirviendo como oficial clandestino de la CIA. Chile era mi primera misión en el extranjero y, para un joven y entusiasta jefe de espías, era un trabajo muy interesante. Los rumores de un golpe militar contra el presidente socialista chileno, Salvador Allende, habían estado circulando durante meses. Ya había habido un intento. Los opositores de Allende estaban tomando las calles. Las huelgas laborales y el caos económico hicieron que fuera difícil conseguir artículos de primera necesidad. De vez en cuando, las bombas sacudían la capital. Todo el país parecía exhausto y tenso. En otras palabras, era exactamente el tipo de lugar en el que todo nuevo agente de la CIA quiere estar.

Salí del restaurante con la mayor discreción posible y me dirigí a la estación de la CIA para hacer una llamada segura a mi esposa. Ella estaba cuidando a nuestros cinco hijos pequeños y era la primera vez que vivíamos en el extranjero como familia, por lo que podría haber estado llamando por cualquier cosa. Pero tuve el presentimiento de que su llamada era muy importante y estaba relacionada con mi trabajo, y así fue.

“Tu amigo llamó desde el aeropuerto”, dijo mi esposa. “Se va del país. Me pidió que te dijera: ‘El ejército ha decidido mudarse. Va a suceder el 11 de septiembre. La marina lo liderará’”.

Esta llamada de mi “amigo” –un hombre de negocios y ex oficial de la marina chilena que también era una fuente para la CIA– fue la primera indicación que la estación de la agencia en Santiago había recibido de que el ejército chileno había puesto en marcha un golpe de Estado.

No mucho después, una segunda fuente mía, otro destacado hombre de negocios conectado con el ejército chileno, convocó una reunión de emergencia; él y yo acordamos encontrarnos en su casa justo después del anochecer. Confirmó el informe anterior y agregó un detalle clave: el golpe comenzaría a las 7 AM.

Citando a mis dos fuentes, envié a la sede de la CIA en Langley un tipo especial de cable de alto secreto conocido como CRITIC, que tiene prioridad sobre todos los demás cables y va directamente a los niveles más altos del gobierno. El presidente Richard Nixon y otros altos responsables políticos de Estados Unidos lo recibieron de inmediato. “Se iniciará un intento de golpe de Estado el 11 de septiembre”, decía el cable.

“Las tres ramas de las fuerzas armadas y los carabineros [la policía nacional de Chile] están involucrados en esta acción. Se leerá una declaración en Radio Agricultura a las 7 am del 11 de septiembre. . . . Los carabineros tienen la responsabilidad de capturar al presidente Salvador Allende”.

Así es como el gobierno de Estados Unidos se enteró del golpe de Estado en Chile. Esto puede resultar difícil de creer para muchos estadounidenses, chilenos y personas de otros lugares, ya que se ha convertido en una creencia popular, especialmente en la izquierda, que Washington desempeñó un papel crucial en el derrocamiento dirigido por los militares del democráticamente elegido Allende, que resultó en el gobierno autoritario de casi 17 años del general Augusto Pinochet.

El golpe de Estado en Chile se incluye a menudo en las acusaciones de acción encubierta de Estados Unidos durante la Guerra Fría, durante la cual Estados Unidos, bajo la dirección de varios presidentes, a veces tomó medidas de dudosa sensatez para prevenir o revertir el ascenso de izquierdistas que Washington temía que pudieran llevar a sus países a la órbita soviética. Pero puedo decir con convicción que la CIA no conspiró con el ejército chileno para derrocar a Allende en 1973.

Es importante dejar esto en claro por el bien de la historia: no se debe culpar a la CIA por malos resultados que no produjo.

En general, las operaciones encubiertas de Estados Unidos han funcionado con mucha más frecuencia de lo que cualquiera que no esté involucrado en el trabajo de inteligencia podría suponer. Pero algunas operaciones encubiertas equivocadas han perjudicado a Estados Unidos más de lo que lo han ayudado, incluida la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961 y la combinación de ventas encubiertas de misiles a Irán con apoyo ilegal brindado a insurgentes nicaragüenses durante la década de 1980, que llegó a conocerse como el caso Irán-Contra.

Para evitar esos errores, los responsables políticos y el público deben comprender qué hace que una operación encubierta sea acertada o no. Esa distinción a menudo es difícil de ver incluso cuando todos están de acuerdo sobre los hechos básicos. Las persistentes caracterizaciones erróneas del papel de Washington en el golpe de 1973 en Chile han enturbiado las aguas, haciendo más difícil tener un debate productivo sobre la acción encubierta.

MENTES DE DOS CARRERAS

Es cierto que una de las principales causas de la confusión sobre el golpe de 1973 es el hecho incuestionable de que Estados Unidos ayudó a lanzar un intento de golpe anterior contra Allende.

En septiembre de 1970, después de que Allende quedara en primer lugar en una elección presidencial con tres candidatos, Nixon convocó al director de la CIA, Richard Helms, a la Casa Blanca y le ordenó en términos muy claros que fomentara un golpe preventivo, uno que evitara que Allende asumiera el cargo a pesar de su victoria. La dirección de la agencia creía que cualquier intento de evitar que Allende asumiera el cargo fracasaría y también conduciría a un derramamiento de sangre, especialmente en el corto plazo que exigía Nixon.

Pero Nixon creía que era esencial para los intereses de Estados Unidos intentarlo y ordenó a la CIA que ocultara los planes al embajador de Estados Unidos en Chile y a otros funcionarios estadounidenses en el país. El complot llegó a conocerse como Track II, un complemento secreto de Track I, el esfuerzo político y propagandístico que Washington había montado anteriormente para evitar que Allende fuera elegido en primer lugar.

La segunda opción fue claramente un error importante. Los militares chilenos no querían participar en un golpe de Estado después de las elecciones, y el pueblo chileno no apoyaba el bloqueo de Allende. Aunque su margen de victoria fue muy pequeño, Allende había sido elegido mediante un sistema democrático que los militares chilenos habían apoyado durante más de un siglo.

Más tarde, la mala gestión de la economía por parte de su gobierno galvanizaría la oposición en ambos sectores. Pero a principios del otoño de 1970, Allende aún no había asumido el cargo, de modo que ni siquiera había un pretexto justificable para actuar.

Los oficiales de la estación de la CIA en Santiago sentían poco entusiasmo por un golpe de Estado, y el jefe de la estación no ocultó sus dudas.

“El parámetro de acción es extremadamente estrecho y las opciones disponibles son bastante limitadas”, envió un cable a Washington inmediatamente después de la victoria electoral de Allende.

“Les insto a que no den la impresión de que la estación tiene un método infalible para detener, y mucho menos desencadenar, intentos de golpe de Estado”, decía otro mensaje, enviado aproximadamente al mismo tiempo.

Pero la Casa Blanca y Langley ignoraron estas advertencias y presionaron para que se actuara. En septiembre de 1970, Helms incluso envió al jefe de operaciones encubiertas de la agencia a Santiago para decirle al jefe de la estación que si no estaba dispuesto a presionar para un golpe, podría regresar a los Estados Unidos ese día. El jefe de la estación aceptó hacer lo mejor que pudiera, pero se mantuvo pesimista.

El 22 de octubre de 1970 (tras las elecciones, pero antes de que Allende fuera juramentado), un grupo de oficiales militares retirados intentó iniciar un golpe secuestrando al general René Schneider, comandante en jefe del ejército chileno, que se oponía firmemente a la intervención militar en la política chilena.

La CIA estaba al tanto del plan. Pero el secuestro salió mal: en lugar de secuestrar a Schneider, los conspiradores terminaron matándolo. El país inmediatamente se unió en torno a Allende, quien asumió el cargo doce días después.

En ese momento, todas las conspiraciones golpistas terminaron y Nixon alteró drásticamente su política. El nuevo objetivo era apoyar a la oposición política y evitar darle a Allende una excusa para explotar el sentimiento antiamericano para aumentar su popularidad interna y el apoyo internacional.

EL RELATO DE LOS MEDIOS

En respuesta a la nueva política, la CIA retomó su estrategia de apoyar a los opositores políticos internos de Allende y asegurarse de que éste no desmantelara las instituciones de la democracia: los medios de comunicación, los partidos políticos y las organizaciones sindicales que formaban la oposición chilena. Los agentes de la CIA tenían órdenes estrictas de establecer contacto con los militares sólo con el fin de reunir información de inteligencia, no de fomentar golpes de Estado.

Pero Washington seguía decidido a apoyar a los enemigos de Allende, y eso significaba que el trabajo de la CIA era reclutar a personas que pudieran proporcionar secretos al gobierno estadounidense y actuar a sus órdenes.

Mi primer recluta fue un alto funcionario del Partido Comunista con el que la estación había mantenido contacto periódico durante varios años, pero que no había sido incluido en la nómina.

Nuestro intermediario con este funcionario era un empresario local, que accedió a organizar un almuerzo en su casa para mí y el funcionario para que yo pudiera hacer la presentación. Yo estaba aprensivo, pero nuestro anfitrión trató de tranquilizarme. Amablemente nos sirvió una delicia local, un plato hondo de erizos: erizos de mar crudos. Afortunadamente, acompañó los erizos con una excelente botella de vino blanco Santa Rita 120. Después de cada cucharada de erizos, bebí un gran sorbo. Al poco tiempo, los erizos empezaron a tener mejor sabor y el objetivo parecía más dispuesto a cooperar.

Tardé demasiado en ir al grano, según nuestro anfitrión quien finalmente soltó, con menos palabras: "¿Cuánto dinero le va a dar a este comunista por su cooperación?". Inmediatamente sugerí $1,000 por mes y el comunista aceptó.

Mi responsabilidad más importante en ese momento era manejar la “cuenta de los medios”, especialmente la relación de la CIA con El Mercurio, el periódico más antiguo e influyente de Chile. El dueño del periódico temía que el gobierno de Allende pudiera expropiar sus negocios y poner los medios bajo el control del gobierno; eso lo convirtió en un aliado natural para la agencia.

El periódico nunca utilizó propaganda para engañar deliberadamente a los lectores sobre las políticas económicas del gobierno de Allende, pero entre líneas, sí hizo hincapié en las historias sobre las confiscaciones de propiedad privada por parte del gobierno, las acciones ilegales y violentas de ciertos segmentos de la coalición gobernante y el espectro del desastre económico.

Aunque persiste la idea de que El Mercurio era un órgano de la CIA, la agencia no tenía ningún papel en lo que se publicaba en el periódico. De hecho, el editor periodístico no veía con buenos ojos la influencia externa en las operaciones editoriales, y la CIA se reunía solo con el lado comercial del periódico.

La agencia no quería cooptar a El Mercurio; más bien, quería asegurar la continuidad de la libertad de prensa. El gobierno de Allende no censuraba oficialmente a los medios de comunicación, y media docena de diarios independientes de Santiago representaban todo el espectro de la opinión política.

Sin embargo, poco después de mi llegada a Chile en 1971, el gobierno bloqueó el acceso de El Mercurio al papel prensa. Esto, junto con los recortes en la publicidad gubernamental y el malestar laboral, amenazó con cerrar el periódico, y eso habría sido una pérdida tremenda. Así que la agencia le dio al periódico aproximadamente dos millones de dólares en el transcurso de dos años, lo que le permitió seguir publicando.

Después del golpe de Estado fallido de 1970, la CIA también mantuvo fuentes dentro del ejército chileno, pero no eran tan numerosas ni importantes como los activos de la agencia en los medios de comunicación y los partidos políticos.

La agencia no recibía información regular de personal militar chileno de alto rango y no tenía una relación significativa con Pinochet antes de que tomara el poder. De hecho, el subdirector de la estación en Santiago había hecho contacto con Pinochet, pero no estaba impresionado por él, considerándolo demasiado débil para liderar un golpe.

OLLAS VACÍAS

Los esfuerzos encubiertos de la CIA para reducir el apoyo a Allende desempeñaron un papel importante en la agitación política que caracterizó su época en el poder. Pero la feroz oposición que enfrentó Allende fue principalmente una respuesta a sus propias políticas económicas defectuosas, que perjudicaron no sólo a los ricos sino también a las clases media y trabajadora.

Tal vez temiendo que su estrecho margen de victoria le dejara poco tiempo para perseguir su visión de un Chile socialista, Allende se apresuró a implementar un programa de reforma agraria, nacionalización de la industria y gasto público para estimular la economía. Al principio, pareció funcionar.

En el primer año de gobierno, el PIB real creció casi un ocho por ciento, la producción aumentó más del 12 por ciento y los niveles de consumo crecieron a una tasa del 13 por ciento.

Pero a principios de 1971, el populismo económico de Allende comenzó a resultar contraproducente. Los terratenientes se mostraron reacios a mantener propiedades que podían ser embargadas en cualquier momento. Los dueños de negocios comenzaron a abandonar el país, llevándose consigo su capital y su conocimiento empresarial. Y el público en general sufrió escasez de productos básicos.

Allende también enfrentó problemas políticos. Los demócrata-cristianos moderados estaban alarmados por su nacionalización de la industria y se opusieron a su programa en el parlamento.

Mientras tanto, los izquierdistas de la coalición gobernante de Allende pensaban que debía actuar aún más rápido. Su impaciencia fortaleció al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que patrocinó confiscaciones de tierras privadas en el campo, a menudo por medios violentos, creando un clima de miedo y empeorando la escasez de alimentos.

Entre mis activos encubiertos en ese momento había una anciana de clase media, con aires de abuela. Ella sugirió organizar una manifestación en la que las mujeres llevarían ollas y sartenes junto con pancartas de protesta por la escasez de alimentos y artículos básicos para el hogar. Parecía una buena idea, al menos valía la pena una pequeña inversión. Le di varios cientos de dólares, pero tenía pocas expectativas.

Me quedé atónito unas semanas después cuando estaba caminando cerca de un parque no lejos de la embajada de Estados Unidos y escuché el estruendo de miles de mujeres desfilando por la calle, golpeando ollas y sartenes. Allí, entre quienes dirigían a los manifestantes hacia el palacio presidencial, estaba mi activo.

Más tarde esa noche, cuando los manifestantes se reunieron fuera del palacio, estudiantes de izquierda llegaron al lugar y atacaron físicamente a las mujeres. Las imágenes de amas de casa chilenas siendo acosadas por jóvenes de izquierda dieron la vuelta al mundo, creando una pesadilla publicitaria para el gobierno de Allende y un punto de reunión para la oposición.

La manifestación llegó a conocerse como “la Marcha de las Ollas Vacías”, y pronto otros grupos de mujeres organizaron protestas similares, a veces dirigidas a los militares, a los que las mujeres desafiaron a actuar contra Allende.

En una protesta particularmente memorable, las mujeres arrojaron comida para gallinas a los soldados, sugiriendo que eran demasiado tímidos y cobardes para oponerse al presidente.

Allende trató de mitigar el daño sugiriendo que Estados Unidos estaba detrás de las marchas. Por supuesto, hasta cierto punto tenía razón. Pero culpar a Estados Unidos, una táctica que había funcionado después del fallido intento de golpe de Estado en 1970, le trajo un éxito limitado esta vez: sus acusaciones de intromisión estadounidense habían comenzado a sonar como una excusa.

En octubre de 1972, el principal sindicato de camioneros chileno se declaró en huelga. El país tenía ferrocarriles limitados y poco transporte aéreo, y la mayoría de las mercancías se transportaban en camiones propiedad de empresas pequeñas y apenas rentables. Los camioneros se sentían presionados y preocupados de que Allende estuviera planeando nacionalizar su industria.

Cuando el presidente anunció planes para una operación mixta de transporte público-privado en la región de Aysén, los camioneros abandonaron sus puestos de trabajo. Los dueños de comercios cerraron sus puertas, en parte por solidaridad y en parte porque no habría productos para comprar o vender si los camioneros no trabajaban. En dos semanas, los conductores de autobuses y taxis se habían sumado; poco después, también se declararon en huelga profesionales como ingenieros, trabajadores de la salud y pilotos.

Algunos han alegado que Estados Unidos pagó a los camioneros para que fueran a la huelga. Eso no es cierto. Los camioneros pidieron apoyo a la CIA, y el jefe de la estación pensó que era una buena idea. Pero el embajador de Estados Unidos en Chile, Nathaniel Davis, se opuso.

Sin embargo, el embajador Davis no descartó la idea de plano. Trató de mantener una buena relación con la CIA porque siempre temió que la agencia pudiera tomar medidas drásticas a sus espaldas, como había hecho con su predecesor al lanzar el Track II. Así que envió la solicitud de los camioneros a Washington, donde la Casa Blanca la rechazó oficialmente.

EL GOLPE DE LOS TANQUES

En la primavera de 1973, cuando la economía se desplomaba y las manifestaciones callejeras se convirtieron en rutina, comenzaron a extenderse rumores de un golpe inminente. La estación informó obedientemente a Langley de los rumores que escuchaban sus oficiales, pero los analistas de la CIA eran escépticos. No creían que los militares subvirtieran la constitución, y ya había habido falsas alarmas antes.

A principios de ese año, un agente chileno encubierto había llamado a su oficial de caso de la CIA y le había dicho: “Mi tía está enferma y puede que no viva para recuperarse”. La frase acordada para indicar que se estaba gestando un golpe era algo diferente: “Mi tía ha muerto”.

La llamada ambigua, sumada a otras indicaciones de que se estaba tramando un complot, llevó a la estación de la CIA a creer que estaba a punto de producirse un golpe. La estación envió un cable de CRITIC advirtiendo a Washington que estuviera preparado. A la mañana siguiente, cuando no pasó nada, la estación terminó con la cara en blanco.

Sin embargo, en junio de 1973, se produjo un verdadero intento de golpe. Un grupo de unos 80 soldados de una unidad de tanques del ejército que habían estado bebiendo mucho decidió liberar a un oficial que había sido arrestado anteriormente por convocar un golpe.

Obtuvieron la liberación del oficial del Ministerio de Defensa Nacional y condujeron una columna de 16 vehículos blindados hasta el palacio presidencial y la sede del Ministerio, convencidos de que podían encender una chispa que encendería a todas las fuerzas armadas.

Pero el comandante en jefe del Ejército, el general Carlos Prats, estaba decidido a asegurar la tradición militar de no intervención, y fue en persona al palacio presidencial para enfrentarse pistola en mano a los soldados, que se echaron atrás y regresaron a su base con poca resistencia.

Tras el fracaso de este llamado golpe de tanques, la CIA concluyó que nunca habría un golpe militar.

Lo que la agencia no se dio cuenta fue que los oficiales superiores del ejército se habían sentido desconcertados por el desafío de los mandos medios y bajos a su autoridad y temían que se extendiera una ruptura de la disciplina. Creían que los oficiales más jóvenes presionarían para un golpe, y los oficiales superiores como Pinochet temían que si no unían fuerzas con los advenedizos, serían barridos por ellos.

Lejos de marcar el fin de las conspiraciones golpistas, el golpe de tanques fue su verdadero comienzo.

En la calle, las huelgas y las protestas continuaron a buen ritmo. En agosto, después de una protesta contra Allende organizada y a la que asistieron esposas de militares, Prats dimitió y Allende ascendió a Pinochet que se convirtió en comandante en jefe.

Para entonces, el ánimo en todo el país se había ensombrecido, y la CIA comenzó a reconsiderar la posibilidad de que pudiera producirse un golpe de Estado. Menos de tres semanas después del ascenso de Pinochet, mi amigo llamó desde el aeropuerto.

“EL BEBÉ NACERÁ MAÑANA”

En los días previos al golpe, algunos funcionarios del Departamento de Estado en la embajada de Estados Unidos en Santiago no confiaban en la información que había recibido la CIA.

“Emiten un memorando como ese todos los viernes”, se burló un amigo mío que trabajaba allí. Es cierto que la estación había estado escuchando y reportando rumores de golpe de Estado durante semanas, pero nunca habíamos tenido el tipo de información sólida que teníamos ahora, que habíamos confirmado con tres fuentes separadas de alta calidad, cada una de las cuales proporcionó más detalles.

En la noche del 10 de septiembre, un equipo mínimo, incluido el jefe de la estación, nos quedamos para que los de la CIA estuviéramos listos para tomar informes desde el terreno cuando comenzara el golpe.

El teléfono sonó. “El bebé nacerá mañana”, dijo una voz, y luego colgó. No tenía idea de quién llamaba y el mensaje no coincidía con ninguno de los códigos acordados. Pero sentí que alguien estaba tratando de decirnos lo que ya sabíamos: un golpe estaba a punto de comenzar.

El teléfono sonó nuevamente. “El tío Jonas estará en la ciudad mañana”, fue el mensaje esta vez. Recibimos llamadas similares durante toda la noche y a las 7 a.m. del día siguiente estábamos en ascuas, esperando ver si nuestras fuentes estaban en lo cierto.

El tiempo pasó sin noticias. Temíamos tener otra falsa alarma en nuestras manos y que nuestra credibilidad pudiera verse comprometida permanentemente. Luego, a las 8 a.m., recibimos el informe: la marina había iniciado el golpe con un levantamiento en la ciudad de Valparaíso. Nuestra fuente se había equivocado por una hora.

A las 9 a.m., las fuerzas armadas tenían el control de todo Chile, excepto el centro de Santiago. Cuando se le informó del golpe, Allende se negó a dimitir y se dirigió directamente al palacio presidencial. Las tropas llenaron las calles del centro. Se produjeron escaramuzas y tiroteos esporádicos. Se levantaron barricadas alrededor de la embajada de Estados Unidos y el tráfico se paralizó.

Poco antes del mediodía, los aviones de la fuerza aérea chilena surcaron los cielos del centro de Santiago y comenzaron a disparar cohetes contra el palacio presidencial. La ciudad entera estalló en disparos.

Alrededor de las 14:00 horas, las tropas chilenas irrumpieron en el palacio presidencial. La CIA se enteró, por fuentes que estuvieron presentes en el asalto, de que los militares solo planeaban capturar a Allende, no ejecutarlo. Pero él se quitó la vida en lugar de convertirse en prisionero de los militares. A las 14:30 horas, el reinado de Pinochet había comenzado.

Washington celebró la muerte de Allende como una gran victoria. Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, estaban satisfechos. Lo mismo le ocurrió a la CIA: contra todo pronóstico, la estación de Santiago había contribuido a crear un clima propicio para el golpe sin empañarlo con su participación directa. En los agitados días que siguieron, nos enorgullecimos de haber contribuido a frustrar el desarrollo del socialismo al estilo cubano en Chile y de haber impedido que el país se desviara hacia la órbita soviética.

Esperábamos que la junta de Pinochet se mantuviera en el poder sólo el tiempo suficiente para estabilizar la economía y poco después convocaría elecciones y se haría a un lado.

TENGA CUIDADO CON LO QUE DESEA

Los acontecimientos pronto empañaron la sensación de triunfo. Poco después del golpe, me reuní con un agente de alto valor que se había infiltrado en un ala extremista del Partido Socialista chileno.

Después del golpe, lo habían arrestado en una redada militar, y luego lo habían interrogado y torturado. Era un tipo duro, pero nos preocupaba que pudiera haber divulgado sus vínculos con la CIA bajo presión, por lo que abordamos la reunión con cautela y pusimos el lugar de la reunión bajo una fuerte vigilancia.

Si hubiera estado en peligro, podría haberse vuelto contra nosotros y haber recibido instrucciones de proporcionarnos información falsa. Afortunadamente, los interrogadores militares chilenos que lo habían interrogado no tenían ni idea de su afiliación con la CIA y nunca le preguntaron sobre sus vínculos con la agencia.

En nuestra reunión, describió su tortura con gran detalle. A pesar de las palizas, se mantuvo fiel a su historia y finalmente convenció a sus interrogadores de que no estaba afiliado al elemento extremista del Partido Socialista. Pero debió haber detectado un poco de sospecha por mi parte: ¿Estaba incompleta su historia? ¿Estaba exagerando los abusos que había sufrido? Para demostrarlo, se arremangó los pantalones y dejó al descubierto unas horribles cicatrices y marcas negras y azules en las piernas, dejadas por los abusos que había sufrido después de que sus captores lo esposaran y jalaran de un lado a otro. Cualquier reserva que yo pudiera tener sobre su fiabilidad desapareció.

Lo peor estaba por venir. En un memorando secreto fechado el 24 de septiembre de 1973, menos de dos semanas después del golpe, la estación de la CIA en Santiago informó que “las muertes de la gran mayoría de las personas asesinadas en operaciones de limpieza contra los extremistas… no se registran de manera oficial. Solo los miembros de la Junta Militar tendrán una idea realmente clara de las cifras correctas de muertes, que probablemente mantendrán en secreto”.

El 12 de octubre, otro memorando citaba a una fuente que decía que el régimen de Pinochet había asesinado a 1.600 civiles chilenos entre el 11 de septiembre y el 10 de octubre.

También quedó claro rápidamente que Pinochet no tenía intención de renunciar al poder. Y durante el año siguiente, las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Pinochet y su imposición de la ley marcial pusieron en duda la sensatez de la política estadounidense en Chile.

En la estación de la CIA, continuamos escuchando informes inquietantes sobre arrestos masivos, torturas y la “desaparición forzada” y asesinato de personas consideradas subversivas. A muchos chilenos no les preocupaban estas acciones. Temían profundamente a los izquierdistas extremos y no creían que los militares fueran a dañar a civiles inocentes. Estaban equivocados.

Años después, las investigaciones oficiales chilenas revelaron que el régimen de Pinochet había asesinado a más de 2.200 personas por razones políticas y había encarcelado a más de 38.000, muchas de las cuales fueron torturadas.

Mis compañeros de la CIA y yo estábamos seriamente desilusionados por la brutalidad y la represión del régimen de Pinochet. Ninguno de nosotros imaginó jamás que la dictadura de Pinochet duraría hasta 1990. Ese resultado me ha preocupado durante años, pero no ha hecho tambalear mi fe en el potencial positivo de la acción encubierta.

Cuando llegué a Santiago, todo indicaba que el gobierno de Allende estaba decidido a socavar a la oposición política, amenazar a los medios de comunicación independientes de Chile y llevar a Chile a la esfera de influencia soviética. En ese ambiente, era justo apoyar a los partidos de oposición y ayudar a los medios de comunicación a resistir esas acciones antidemocráticas.

Estoy convencido de que si el ejército chileno no hubiera intervenido en septiembre de 1973, nuestros programas de acción encubierta habrían sostenido a la oposición hasta las siguientes elecciones y el gobierno de Allende habría sido derrotado en las urnas, un resultado mucho más preferible que el régimen de Pinochet.

Cuando un nuevo jefe de estación llegó poco antes de mi partida de Chile, en 1974, me pidió que escribiera un memorando sobre la situación en el país. Redacté un documento bastante contundente en el que sugería que Estados Unidos debería empezar a utilizar contra el régimen de Pinochet las mismas tácticas encubiertas que había utilizado contra Allende, con el fin de lograr el retorno a la gobernabilidad democrática.

Dudo que el jefe de la estación estuviera de acuerdo en ese momento, y probablemente nunca envió mi memorándum a Washington, aunque fue para proteger mi carrera.

La experiencia de Estados Unidos en Chile a principios de los años 70 ofreció una serie de lecciones sobre cómo llevar a cabo buenas acciones encubiertas y cómo evitar las malas. Algunas de esas lecciones se han aprendido, pero muchas otras no. Esto plantea un problema para Estados Unidos, ya que deja atrás una era definida por importantes acciones militares en Afganistán e Irak y entra en un nuevo período, en el que las operaciones encubiertas serán más cruciales en lugares como Irán, Pakistán, Siria y Ucrania.

Para comprender más claramente las lecciones de Chile, considere las diferencias entre las acciones encubiertas de la Vía I y la Vía II. Los planificadores de la Vía I tomaron en cuenta el entorno político chileno y concluyeron que sería difícil y probablemente imprudente intentar derrocar a un líder elegido democráticamente que gozaba de un genuino apoyo público; mejor, supusieron, limitarse a restringir cualquier impulso antidemocrático que Allende expresara una vez en el cargo.

Los planificadores del Plan I también reconocieron que incluso ese objetivo más modesto requeriría un plan bien coordinado que aprovechara el apoyo y la experiencia de diferentes partes del sistema de seguridad nacional de Estados Unidos.

En cambio, cuando se lanzó el Plan II, las condiciones sobre el terreno en Chile no favorecían el tipo de golpe militar que el plan preveía, y los golpistas chilenos con los que se alineó la CIA carecían de recursos adecuados y de apoyo popular.

Sin embargo, la Casa Blanca de Nixon suscribió la idea de que todo lo que se necesitaría era una chispa, una creencia a la que a veces se aferran los funcionarios cuando consideran si emprender acciones encubiertas, y que generalmente resulta ser errónea.

El Plan II tampoco logró coordinar las actividades de diferentes ramas del gobierno de Estados Unidos. El plan fue ideado y manejado por un grupo muy pequeño de funcionarios de la Casa Blanca y de la CIA, y mantuvieron al Departamento de Estado en gran medida en la ignorancia, incluido el embajador de Estados Unidos en Chile.

Washington debe evitar esos errores en los próximos años, en los que seguramente habrá una mayor competencia encubierta entre Estados Unidos y sus adversarios. Los funcionarios estadounidenses tendrán que convertirse en practicantes más hábiles de las artes encubiertas.

Mientras perfeccionan su técnica, nunca deben perder de vista cómo las realidades políticas de otros países pueden limitar las actividades de inteligencia estadounidenses, y deben recordar que el secreto excesivo y las batallas burocráticas por el control del territorio pueden comprometer incluso las acciones encubiertas mejor diseñadas y más justificadas.