Leonel visita a Hipólito para "testimoniarle nuestro respeto y nuestras condolencias"

Los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía se reunieron hoy en la residencia de este último que recibió las condolencias por el fallecimiento de su esposa, la ex primera dama doña Rosa Gómez de Mejía.

"Hemos venido a testimoniarle nuestro respeto y nuestras condolencias al expresidente Hipólito Mejía con motivo del fallecimiento de su esposa, una dama distinguida, apreciada, valorada, querida por todo el pueblo dominicano y que recibió en su despedida una gran manifestación de apoyo y de amor", manifestó el líder del partido Fuerza del Pueblo (FP).

Fernández llegó a la residencia del exmandatario en el sector La Julia de la capital acompañado de los miembros de la Dirección Política de la FP, Radhames Jiménez Peña y Nicolás Calderón, además de Nathanael Concepción y del senador por San Cristóbal Franklin Rodríguez.

A la finalizar la visita, que duró aproximadamente 30 minutos, los expresidentes emitieron declaraciones frente a los periodistas.

"Así, presidente, en medio de su tristeza, de su dolor, hemos venido a acompañarle en este momento decisivo de su vida, porque sé del impacto emocional que le genera" este fallecimiento, declaró Fernández que comparó a la ex primera dama con su fallecida madre Yolanda Reyna, expresando: "doña Rosa, como lo sabe el presidente Mejía, era una persona muy discreta, de muy bajo perfil, en eso se me parecía a doña Yolanda, personas que no estaban frente a las cámaras".

"Queríamos que usted supiera que desde la Fuerza del Pueblo y a titulo personal cada uno de nosotros siente hacia usted y hacia su familia consideración, respeto y afecto", le manifestó a Mejía que agradeció la visita: "en momentos como estos yo se lo agradezco de todo corazón".