Lectura de estudiantes dominicanos está 42 puntos por debajo de la región, según Educa

El director de la Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo afirmó que los niveles de los estudiantes dominicanos han estado "durante años" al menos 42 puntos por debajo de la media regional en términos de lectura.

El último informe regional de la Unesco, la Cepal y Unicef para monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en materia educativa, expresa que solo el 54,6 % de los estudiantes de tercer grado alcanza los niveles mínimos en lectura. Diez años atrás el mismo indicador colocaba a los escolares nacionales 3.9% arriba, es decir en un 58,5 %.

“La realidad para República Dominicana, cuando se miden con esas mismas pruebas diagnósticas (estudios de calidad educativa), es peor. Solamente el 12% de los estudiantes logran leer con fluidez y comprender lo que leen en tercer grado”, dijo.

El especialista ponderó la necesidad de que las autoridades “hagan las cosas diferentes” para impactar a este sector de una forma más favorable y cambiar las estadísticas.

"Esta cifra no ha sido ni siquiera de un único año aislado, es una secuencia que, a pesar de la inversión, se muestra de manera estable en la última década; desde Educa venimos diciendo desde hace varios años que hay que aventurarse a hacer las cosas distintas para tener resultados diferentes”, manifestó.

Caraballo aseguró que, aunque las cifras se han mantenido invariables a pesar de los pronósticos en contra, esta no puede ser una postura conformista.

“Lo que se estaba haciendo no funciona, lo que se hizo no demuestra haber cambiado la tendencia. Sí demuestra haber sido un amortiguador ante la dramática caída que se anunciaba, pero eso no puede ser una posición de conformidad”, expresó