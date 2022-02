Las defensas piden aplazamiento del juicio preliminar del caso Antipulpo

Foto: © Mery Ann Escolástico Fecha:06/12/2020

Los abogados de defensa de los imputados en el caso Antipulpo, en el que están imputados Alexis y Magalys Medina, hermanos del expresidente Danilo Medina, solicitaron este lunes el aplazamiento del juicio preliminar.

Las defensas alegaron que han carecido de tiempo suficiente para analizar el expediente, que tiene cerca de 4,000 páginas, y para preparar su defensa, un punto que fue aceptado por el Ministerio Público.

El fiscal Wilson Camacho dijo que el Ministerio Público no se opone a que se conceda un aplazamiento por un "plazo razonable" de 25 días hábiles.

Asimismo, la defensa de Alexis Medina solicitó que se le facilite un computador portátil en la cárcel de Najayo para leer las acusaciones en su contra y las pruebas, mientras que otros imputados pidieron que les remitan el expediente impreso.

Los abogados también alegaron que los acusados o bien no fueron notificados, o bien no recibieron la acusación formal o las pruebas, situación por la que varios de los imputados no se presentaron a la audiencia.

El Ministerio Público admitió que cinco personas físicas y los responsables de varias empresas que han sido imputadas fueron "notificadas pero no localizadas" en sus domicilios.

En el caso del imputado Carlos Alarcón, que no se presentó a la audiencia a pesar de haber sido "correctamente notificado", el Ministerio Público solicitó que sea declarado en rebeldía.

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó un receso para el almuerzo y suspendió la audiencia hasta las tres de la tarde.

El Ministerio Público acusa a Alexis Medina de dirigir una compleja red de corrupción que logró sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos, al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado practicando tráfico de influencias durante la gestión de Danilo Medina (2012-2020).

La Procuraduría acusa a la supuesta red de financiar ilegalmente campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo las de Danilo Medina y de Gonzalo Castillo, candidato derrotado en las elecciones de 2020.EFE