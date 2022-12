La opinión de Leonel sobre la instalación de campos de refugiados haitianos

El expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, participa en el Foro Global de Latinoamérica y el Caribe 2022. EFE/ Carlos Lemos

El expresidente y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se opone a que el país acepte la habilitación de campos de refugiados haitianos en la zona fronteriza.

Fernández estuvo en una entrevista para el programa “El Plato del Día”, donde explicó que ceder a las presiones para detener la deportación de haitianos e instalar campos de refugiados en el lado dominicano de la isla, sería hacia futuro la desintegración de República Dominicana y la disolución de la dominicanidad.

“Hay una presión de que los recibamos acá. Los que han venido y de Naciones Unidas a República Dominicana piden que no deporten. Y ya no hablan de deportar, hablan de devolución forzosa, cambian el término. Ya no es un derecho a deportación: devolución forzosa, violación de derechos humanos; porque quieren a la población haitiana aquí, y eso no puede ser, sencillamente”, dijo el expresidente.

Además, explicó que el gobierno dominicano con el presidente Luis Abinader a la cabeza, se ha pronunciado en contra, posición que apoya porque “en su rol de jefe de Estado de República Dominicana, su principal obligación es la protección de la integridad territorial de la República Dominicana, de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación y de nuestra independencia como nación”