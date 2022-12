La muerte del Rey Pelé se llora más allá del mundo deportivo

Presidentes y expresidentes, personalidades e instituciones de todo tipo, ciudadanos comunes y corrientes, adultos y niños, además obviamente de deportistas y dirigentes de todas las disciplinas, dejaron oír sus lamentaciones por la muerte este jueves, a los 82 años, de Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', para muchos el rey del fútbol de todos los tiempos y no solamente de una u otra época.

El mundo quedó conmocionado con el anuncio del fallecimiento de uno de los más emblemáticos representantes del deporte, pese a que por su condición médica y su edad el desenlace era previsible no solamente en el país del "eterno" máximo ídolo de los brasileños.

Pelé falleció este jueves en el hospital de Sao Paulo, donde estaba ingresado exactamente desde hacía un mes, por un fallo multiorgánico causado por el cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2021.

La noticia del deceso desató una avalancha de sentidas reacciones en todo el planeta enmarcadas todas por expresiones de respeto, cariño, reverencia y admiración.

"Yo tuve un privilegio que los brasileños más jóvenes no tuvieron: vi a Pele jugar, al vivo, en (los estadios) Pacaembu y Morumbi. Jugar, no; vi a Pelé dar un show, porque cuando se hacía de la bola él siempre hacía algo especial que muchas veces acababa en gol", escribió el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que asumirá el domingo, durante el luto oficial nacional decretado por el gobernante saliente, Jair Bolsonaro.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) debió admitir que la partida de 'o Rei' es "la más triste noticia" informada por la entidad desde su fundación, hace 108 años.

A causa de la muerte de Pelé, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, decretó "luto oficial por siete días", en tanto que el Gobierno de Brasil hizo lo propio por lo que resta del 2022.

Hasta la agencia espacial estadounidense (NASA) despidió al astro del fútbol y lo hizo "celestialmente" con la fotografía de una constelación con los colores de la bandera de Brasil.

La NASA lamentó en un mensaje en Twitter la muerte de Edson Arantes do Nascimento, a quien recordó como el "rey del 'jogo bonito'", un término popularizado por la selección Canarinha durante la década de 1970 y que tuvo su momento culminante en el Mundial de México, en cuya final ante Italia marcó de cabeza.

La Nasa acompañó su mensaje de una fotografía de "una galaxia espiral en la constelación Sculptor" que muestra los colores de la bandera de Brasil, conocida como la "auriverde".

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otras personalidades estadounmidenses despidieron al astro brasileño: "El ascenso de Pelé de sus inicios humildes a leyenda del fútbol es una historia sobre lo que es posible", dijo Biden en su cuenta de Twiter, junto a una foto donde se le ve agarrado de la mano con el difunto futbolista.

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.

Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo

— President Biden (@POTUS) December 29, 2022