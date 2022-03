La galleta de Will Smith a Chris Rock marca los Oscar 2022

Chris Rock había salido al escenario del Dolby Theater para presentar el Oscar al mejor documental e hizo una broma acerca de la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott.

Su marido, el actor Will Smith, se levantó de su asiento y subió al escenario para pegar una bofetada a Rock. Aunque pareció un golpe simulado, el público enmudeció y el hecho de que el actor continuara increpando al presentador al volver a su asiento sembró aún más dudas.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith desde su asiento ante el desconcierto generalizado.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL

— Variety (@Variety) March 28, 2022