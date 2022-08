La fría confesión de joven acusado de matar a su novia en Villa Trina

José Ángel Ureña Rodríguez habría llevado bajo engaño a la joven Karla Angélica Pérez Durán a una loma del distrito municipal José Contreras, en Villa Trina, Moca, en donde la atacó con un arma blanca y la dejó abandonada.

En un video divulgado en las redes sociales, se escucha al joven narrar fríamente cómo cometió el hecho.

"El día anterior, yo había tenido una discusión con ella. Y se me metió el pensamiento a mí (de matarla). Agarré, cené normal, me acosté temprano, para hacer eso y vaina. Me levanté con el mismo pensamiento. La busqué y le di para El Mogote. Ella pensaba que era el anillo que le iba a dar. Le dije yo te voy a llevar para un lugar bonito, no me pregunte porque si yo te digo no va a tener emoción", afirma.

Ureña Rodríguez continúa narrando que a la joven, quien falleció luego de ser intervenida en un centro de salud, le extrañó la zona en la que estaban, pues era una montaña con calle sin asfaltar.

"Le dije babosa, el dinero que te mandaron, tu sabes que no fue Agustín que te lo mandó. Así que dime la verdad. Llámate a Agustín entonces. Se puso como bruta. Le dije no babosa, yo contigo no puedo estar, tu sabes que yo te he bregado al cien. Se me puso bruta. Yo la comencé a ahorcar. La solté porque me asusté. Yo nunca he tenido problema con nadie, la gente me conoce… yo agarré la mariconera que tenía, que me había regalado su mamá, saqué la cortapluma y con el forcejeo creo que la corté ahí (señala su cuello), creo que le corté un poco la garaganta", cuenta.

Prosigue diciendo que "lo que más tristeza me da cuando yo se la estaba clavando (el arma), en el forcejeo ella llamando a su mamá. Pero me siento muy arrepentido, porque yo tenía todo ahí. Su familia me quería, ella también y vaina. A la familia, que algún día logren perdonarme. Siento mucha pena y todo con ellos. Yo quisiera morir en el lugar de ella. Una muchachita buena también. No creo que fui yo que lo hice tampoco. Me siento muy arrepentido de eso. A su familia que tenga misericordia de mí".

El hecho ocurrió el pasado sábado, y Karla, de 19 años, fue encontrada aún con vida, pero en muy mal estado, sangrando, por unos munícipes que la socorrieron. Luego fue trasladada a un centro médico. Murió después de ser intervenida