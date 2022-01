Julissa Reynoso jura ante Kamala como embajadora de EEUU

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tomó juramento este jueves a la abogada de origen dominicano Julissa Reynoso Pantaleón como nueva embajadora de Washington en España y Andorra, después de que su nominación fuera confirmada por el Senado el pasado 18 de diciembre.

A la juramentación, que tuvo lugar en la oficina de ceremonias de la Vicepresidencia, asistió de forma inesperada, la primera dama, Jill Biden.

DIPLOMACY: Vice President Kamala Harris swears in Julissa Reynoso Pantaleón as Ambassador to Spain. pic.twitter.com/cx8pbeB14f

— Forbes (@Forbes) January 7, 2022