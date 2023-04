Juan Manuel Méndez: “salario en el COE que había rechazado, lo voy aceptar otra vez”

El mayor general retirado Juan Manuel Méndez informó este lunes que aceptará el salario como director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que había rechazado hace tres años.

En agosto del 2020, luego de que el presidente Luis Abinader lo ratificara como director del COE, Méndez anunció que no devengaría un salario mensual al frente del organismo, sino que solo se quedaría con los recursos de su pensión como general retirado del Ejército.

Mendez anunció que no devengará salario mensual sino los recursos de su pensión como General Retirado. pic.twitter.com/mSyZTuTdwd — COE (@COE_RD) August 21, 2020

Sin embargo, hoy afirmó: “salario en el COE que yo había rechazado lo voy aceptar otra vez porque las deudas me arropan. Entonces tengo un carajito chiquito. No puedo. Y además de eso me metí en un préstamo para arreglar la casa. La olla me está matando”.

En tal sentido, informó que solicitó al Ministerio de Administración Pública (MAP) que le restablezca el salario en el COE.

“Esto fue de manera voluntaria (su renuncia al salario como director del COE), pero ya no aguanto. Me están arropando las deudas”, precisó