Juan Bolívar Díaz pide apoyar al MP porque hay que combatir corrupción e impunidad

MADRID, 11/11/2022.- El embajador dominicano en España, Juan Bolívar EFE/Chema Moya

El embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, dijo este jueves que en República Dominicana definitivamente hay que combatir la corrupción y la impunidad y, por tanto, hay que apoyar la que denominó "robusta investigación" que lleva a cabo el Ministerio Público,en especial con la operación Calamar.

“Yo tengo que celebrar que estemos combatiendo la corrupción. A mi me parece, por lo que he visto, que es una investigación que merece mucho respeto (hacia) el Ministerio Público y que los jueces tienen que decidir sobre la base objetiva de la realidad", declaró.

El embajador manifestó que no quiero condenar a nadie, “pero tampoco absorber los principios porque hay una investigación muy robusta del Ministerio Público,al que hay que darle mucho apoyo, porque en este país definitivamente hay que combatir la corrupción y la impunidad, no solo por lo que pasó antes, sino para que no pase ahora y sobre todo en el futuro”.

Por la operación Calamar hay 22 implicados, incluyendo altos exfuncionarios del pasado gobierno, acusados de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos y otros delitos cometidos "a una escala sin precedente" nacional, según la evaluación del Ministerio Público.

Bolívar se refirió al tema luego de participar en la Inauguración del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano, certamen que encabezó la vicepresidenta, Raquel Peña