Juan Bolívar Diaz: Haití es una desgracia y un gran beneficio para RD

El embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz consideró correcta la posición del gobierno dominicano de elevar su voz ante los organismos internacionales pidiendo ayuda para Haití ante la crisis de inestabilidad social y política que arropa a esa nación, aunque advirtió que, al día de hoy, Haití no es una prioridad para esos organismos ni para los grandes países.

Juan Bolívar Díaz dijo que los organismos internacionales no han sido eficientes para evitar las guerras ni dramas enormes.

Díaz indicó que los países que pueden ayudar a Haití, están enfrentando en sus respectivos países las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y los estragos de la guerra Rusia-Ucrania y una inflación en sus economías.

Es por ello, que, para Juan Bolívar Díaz, Haití en el contexto internacional “se ha convertido en una cosa muy pequeña, esa es la realidad, nosotros decimos que nos han dejado solos pero si es que estamos condenados por la geografía. Haití es una desgracia y un gran beneficio para la RD”.

Sostuvo que a pesar de que hay sectores en República Dominicana que piensan que él quiere que él país se llene e haitianos, él nunca ha querido eso, “siempre he abogado por ordenar las migraciones y este gobierno está haciendo esfuerzo para controlar la migración. los anteriores han hecho, pero no lo hemos logrado, necesitamos ser más eficientes, hablar menos y hacer más, ser más efectivos en las ejecuciones”.

Dijo que se necesita ver el problema haitiano con equidad y serenidad. “No que estemos todo el día maldiciendo sino con un discurso más constructivo”.

Importancia mano de obra haitiana

“Hay dominicanos que ignoran que el mercado de Haití es un mercado de exportación de la República Dominicana en un nivel de 98 a 2 es decir que por cada 100 dólares que se mueven en el comercio 98 van para los dominicanos y dos para ellos, eso no se da en ninguna parte del mundo”, manifestó Juan Bolívar Díaz, al ser entrevistado en Madrid por Moisés González Peña del periódico Despertar Nacional.

El embajador dominicano en España sostuvo que el problema haitiano no es solo una responsabilidad del gobierno, sino que también los empresarios y de la sociedad en sentido general.

“Ese problema no lo resuelve solo el gobierno, oh y los empleadores que prefiere tener esa mano de obra abundante sin condiciones laborales que trabaja sin horario, horas extras, los domingos, cualquier día que no tiene seguridad social, que no se le acumulan prestaciones que no se le pagan vacaciones ni el sueldo en Navidad o esa persona, toda esa empresariado que prefiere eso tiene una responsabilidad pero también la gente que pone a trabajar en su torres y te lo pone de vigilante en sus casas y en sus mansiones y de trabajadores domésticos ya hay muchísimo que buscan trabajadora doméstica haitiana todos tenemos una responsabilidad en ese problema no es solamente el gobierno”.

Lamentó que en el país mucha gente apuesta nada más al discurso y no a ver como somos más eficientes en controlar la migración.

El diplomático sostuvo que Haití es también una fuente de suministro para República Dominicana de una mano de obra de la que ha dependido una gran parte de la riqueza dominicana.

“Anterior la caña de azúcar, hoy toda la agricultura donde el 80 % es mano de obra haitiana y la industria de la construcción ha florecido y ha sido un elemento motor de la economía dominicana durante 20 o 30 años, ¿dónde estaba el 70 % de los que han edificado esas torres, esos edificios?, son haitianos”, finalizó.

El embajador dominicano ante el reino de España fue entrevistado previo al inicio de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022 sobre la cual dijo que la República Dominicana llegó con su turismo totalmente recuperado.

Juan Bolívar Díaz destacó también el impacto que tendrá en la comunidad dominicana en España la apertura de la oficina de representación del Banco de Reservas y que fue inaugurada en la semana de FITUR que se celebró del 18 al 22 de enero en Madrid, España