Joven haitiana de 16 años relató cómo fue brutalmente atacada

El MailOnline, el sitio web del Daily Mail, un periódico del Reino Unido, publicó hoy el testimonio de una joven haitiana de 16 años que relató cómo a finales de noviembre pasado su familia fue brutalmente atacada en su vivienda de uno de los míseros barrios de Puerto Príncipe.

Fue violada por tres hombres integrantes de una de las pandillas que dominan Puerto Príncipe, la del ex oficial de policía Jimmy Cherizier, conocido como 'Barbacoa' -apodo que se ganó por su práctica de quemar a sus víctimas y rivales-, menor que ya ultrajada y desnuda no murió porque sus verdugos salieron persiguiendo a uno de los vecinos que había emprendido la huida.

La joven, que el MailOnline identifica como Anne, denunció que la pandilla llegó al barrio donde vivía, el Source-Matelas, cerca de Puerto Príncipe, para vengar la muerte de uno de sus miembros al parecer a manos de otra de las pandillas que lo acusó de ser informante de la policía.

En venganza, los pandilleros llegaron con armas de fuego y bidones de gasolina y cuando entraron en la casa de Anne lo hicieron con suma violencia. Se llevaron a su padre y a su hermano antes de prender fuego a la vivienda y matar y quemar a su hermana menor y a una prima.

La traducción libre del reporte del MailOnline redactado por ANDRÉ PAULTRE EN PUERTO PRÍNCIPE Y NICK CRAVEN EN LONDRES :

Es posiblemente el lugar más anárquico y mortal de la tierra. Puerto Príncipe, la capital de Haití, está en las garras de una ola de violencia de pandillas sin precedentes.

Casi 1.000 personas fueron asesinadas allí solo en los primeros seis meses de 2022, mientras que en octubre hubo más de 1.000 secuestros vinculados al crimen organizado, según la ONU. Alrededor del 70 por ciento de toda la ciudad es ahora una zona prohibida para la policía.

El país más pobre de América Latina, que luchaba por recuperarse de la devastación que produjo el terremoto del año 2010, cayó en un nuevo pozo de sangre y caos después de que su presidente, Jovenel Moïse, fuera asesinado el año pasado.

Más de 100 bandas rivales, financiadas con el dinero (de empresarios y políticos y también fruto) del rescate de una epidemia de secuestros, se activaron y llenaron el vacío de poder que dejó el magnicidio, convirtiendo a muchos barrios en "paraísos de gánsteres", con las entradas cerradas con barricadas de neumáticos.

Matones armados controlan las entradas y salidas de la capital, a pesar de las frecuentes protestas de los ciudadanos, víctimas de la violencia y del hambre. Más de un tercio de los 11,5 millones de habitantes del país se enfrenta a una hambruna aguda.

Incluso el Parlamento y el Tribunal principal del país están ahora abandonados en uno de los territorios controlados por el hampa.

La basura apestosa se acumula en las calles hasta la rodilla y el cólera ha regresado después de una ausencia de tres años.

Su grupo de pandillas G-9 bloqueó el principal depósito de gasolina durante dos meses, extorsionando al país.

A pesar de las sanciones de la ONU en su contra, Jimmy Cherizier cultiva una imagen de 'Robin Hood' en las redes sociales.

En octubre, Haití pidió a la ONU una intervención extranjera, pero ningún país quiere comprometerse aún poniendo 'botas sobre el terreno' en una situación tan peligrosa.

Rachelle Seguin, coordinadora médica de la organización benéfica Médicos sin Fronteras, le dijo a MailOnline: "En un momento de este año, nuestra sala de emergencias tuvo que tratar alrededor de 80 casos de heridas de bala en 72 horas".

Habla la niña

Una niña de 16 años ha contado cómo fue violada en grupo por tres hombres cuya turba sacó previamente a su padre y a su hermano de su casa para que fueran asesinados en el anárquico Haití.

Todavía conmocionada por su terrible experiencia, Anne dijo que el ataque ocurrió durante una masacre en su barrio marginal de Source-Matelas, cerca de Puerto Príncipe, el 28 de noviembre, cuando bandas de hombres asaltaron casas y violaron y asesinaron a quienes se escondían dentro.

En declaraciones a MailOnline, Anne dijo: 'Nos escondimos en la casa. Escuché a la gente gritar "¡fuego, fuego!".

"La gente iba a sus casas a esconderse debajo de su cama" y cuando llegaban los pandilleros "se subían a los techos de las casas, echaban gasolina y luego la encendían. Mientras las mujeres huían para salvar sus vidas, fueron agarradas y violadas".

Durante nueve horas, Anne y su familia se encogieron de terror en su choza de una habitación hecha de madera contrachapada y láminas de metal, rezando con la esperanza de escapar de la matanza., pero alrededor de las 10 de la noche los hombres irrumpieron en su casa.

"Estábamos escondidos debajo de la cama y ellos tiraron una lata de gasolina contra la puerta, que se abrió, y el combustible se derramó dentro de la casa", dijo Anne con lágrimas en el rostro.

“Nos sacaron de debajo de la cama y arrastraron a mi padre y a mi hermano fuera de la casa y se los llevaron, mientras los golpeaban sin parar en la cabeza y el cuerpo.

"Dos hombres arrastraron a mi padre y otros dos se llevaron a mi hermano. Otros cuatro de la banda se quedaron en la casa.

Anne nunca más ha vuelto a ver a su hermano ni a su padre, y supone que, como la mayoría de los hombres del pueblo, fueron llevados a la muerte, probablemente con un 'collar': una llanta ardiendo alrededor de sus cuellos.

Anne continuó: "Dejaron a mi hermana pequeña tirada frente a la puerta principal; ella no se movía. Luego se llevaron a mi prima de 17 años, que era más alta que yo, la tiraron sobre la cama y la violaron frente a mí. Luego la golpearon y la tiraron al suelo.

Obligando a Anne a observar el sufrimiento indescriptible de su hermana y de su prima, uno de los miembros de la pandilla le tapó la boca con la mano para que dejara de gritar, aunque nadie la escuchaba.

"Luego me arrastraron afuera y me golpearon. Mi prima todavía estaba tirada en el piso adentro de la casa y mi hermanita inconsciente en el umbral de la puerta. Cuando se iban, uno de los pandilleros la pisó y la sacudió con el pie, pero como ella no se movió la pateó.

"Uno de los que se habían ido llevándose a mi padre volvió y roció a mi prima y a mi hermana con gasolina y les prendió fuego, a ellas y a la casa.

La terrible experiencia de Anne estaba lejos de terminar.

"Después de que me golpearon, tres de ellos me violaron", relató. “Llevaba camiseta, falda y medias. Yo era virgen y ellos rompieron mi ropa y me golpeaban en la cara acusándome de ser una espía. Recuerdo llorar y ver la casa ardiendo con mi hermana y mi prima adentro, y pude escuchar los gritos de otras personas".

Las personas huyen de sus hogares durante un ataque de bandas armadas en el barrio Carrefour Feuille de Puerto Príncipe, Haití, en noviembre.

La masacre en Source-Matelas fue provocada por la ejecución pública de un lugareño llamado Jephté, a quien los líderes de otra pandilla acusaron de ser informante de la policía.

Una imagen horrible circuló en las redes sociales para intimidar a otros que mostraban a la víctima segundos antes de su muerte, atada de pies y manos dentro de una llanta de camión, con un envase de gasolina a su lado.

La masacre en Source-Matelas tras la ejecución pública de un lugareño llamado Jephté (en la foto) a quien los líderes de la pandilla acusaron de ser un informante de la policía.

'Tenía miedo de morir porque estaba pensando en lo que le había pasado el día anterior a Jephté, aunque también pensaba que podían ponerme una llanta alrededor del cuello y quemarme viva. No sé por qué no me arrojaron también dentro de la casa en llamas estos hombres, que usaban bufandas o máscaras y algunos también usaban guantes.

"Los que llegaron a mi casa no tenían armas de fuego; tenían bidones de gasolina y palos. Otros sí tenían armas ya que podía escuchar los disparos. Disparaban a los que intentaban huir.

'Mientras yo estaba tirada en la calle recibiendo golpes, un hombre grande con los ojos rojos pasó corriendo a nuestro lado y entonces los bandidos me dejaron en el suelo y salieron corriendo detrás de él.

Quienquiera que haya sido ese desafortunado hombre, seguramente salvó la vida de Anne, quien agregó: "A lo lejos pude ver a otros vecinos huyendo y vi y escuché a otras mujeres que estaban siendo violadas por los bandidos.

“Me arrastré por el suelo para esconderme detrás de mi casa, donde había un pequeño camino hacia el baño. Estaba desnuda porque toda mi ropa la habían roto. Vi cerca a una señora recogiendo ropa y echándola dentro de una bolsa. Le pedí a la señora que me diera algo para ponerme y me tiró un vestido. Era demasiado grande, pero me lo puse de todos modos y seguí a esta señora que también se estaba escapando del barrio.

Un oficial de policía impide que los manifestantes ingresen a un hotel que acababa de ser saqueado durante una protesta contra el primer ministro haitiano, Ariel Henry, cuando se le pedía la renuncia en octubre.

En la oscuridad y la confusión, Anne perdió de vista a la otra mujer, pero de alguna manera logró llegar a la carretera principal y luego a la casa del único adulto que conocía fuera de su comunidad: una cliente de la peluquería de su prima asesinada en el pueblo cercano de Cabaret, que la acogió y le encontró un médico.

Desde entonces, Anne se ha quedado con esta mujer trabajando como empleada doméstica no remunerada. Su futuro es tan incierto como el de la propia Haití.

Teme el estigma que aún pesa sobre las víctimas de violación en muchas partes: "No hablo con los demás de lo que me hicieron. Si la gente sabe lo que me pasó, es posible que no quieran volver a verme, que no me quieran más".

No tiene forma de contactar a otros parientes ya que no sabe dónde viven ahora y, además de estar demasiado asustada como para regresar a su barrio, a su casa, no tiene dinero para llegar allí.

Jimmy 'Barbecue' Cherizier, líder de la coalición 'G9', habla durante una gira de prensa por la barriada La Saline de Port-au-Prince en noviembre pasado.

Anne ha recibido apoyo de una organización local de derechos humanos, RNDDH, que permitió a MailOnline hablar con ella para que relatara su difícil situación, un caso más de una sociedad al borde del abismo.

Cuando le preguntaron qué le gustaría que pasara con los hombres que le robaron todo en su vida, dijo simplemente: 'Me gustaría que estos bandidos se encontraran con otro grupo de bandidos más criminales que ellos para que les prendan fuego como lo hicieron con mi familia.... O que la policía pudiera encontrarlos y arrestarlos.

¿Y qué le gustaría decirles a quienes lean este artículo? "Me gustaría que pensaran en nosotros, en Haití, porque me gustaría que saliéramos de esta situación".

Lejos de todo lo que una vez conoció, y a pesar de la situación increíblemente sombría, se aferra a la esperanza de un futuro mejor y dice: "Necesito salir de la casa donde vivo ahora. Necesito volver a la escuela. Me gustaría vivir en un Haití seguro, sin bandas armadas. Me gustaría aprender inglés y ser médico para atender a víctimas de violencia sexual"