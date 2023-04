Jatzel Román destaca ciudadanía es clave en el fortalecimiento institucional

Para avanzar hacia el fortalecimiento institucional de un país se necesita una ciudadanía crítica y presente, de acuerdo con las consideraciones del embajador y vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Jatzel Román.

En tal sentido, el también aspirante a diputado por la Circunscripción número 1 del Distrito Nacional expuso sobre su experiencia en la sociedad civil, medios de comunicación y el Poder Ejecutivo como ejemplo de activismo constante.

“Estoy convencido que, para avanzar en procura del fortalecimiento institucional, necesitamos partidos políticos fuertes, los cuales hoy solo son posibles con una ciudadanía crítica pero presente. Por eso di el paso al ejecutivo y con eso mismo en mente es que estoy dando el paso rumbo al legislativo”, indicó Román al participar como ponente en la Conferencia Anual de Partidos Políticos organizada por el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

El político también destacó: “la mitad de mi vida se la he dedicado al activismo, mayormente en oposición y sociedad civil, pero a partir de 2020 me tocó asumir el rol de vicecanciller en área sensible. Desde ahí, tuvimos que lidiar con secuestros de compatriotas en Haití, ciudadanos varados en Ucrania al inicio de la guerra y vidas perdidas por el tráfico ilícito de migrantes. En cada uno de esos casos, dimos la cara, teniendo presente que ya no se trataba de pontificar desde la comodidad sino actuar con responsabilidad”.

La Conferencia Anual de Partidos Políticos se llevó a cabo en el marco de la II Cumbre por la Democracia realizada en Washington, Estados Unidos, en la que participaron 90 representantes de internacionales políticas, centros de pensamiento, organizaciones globales y partidos de diversas ideologías para discutir sobre la creciente polarización, así como iniciativas conjuntas por la libertad, según se destacó en un comunicado