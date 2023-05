Isa Conde: "nunca dejé mi cerebro en las puertas del Palacio ni en el asiento de ningún despacho"

SANTO DOMINGO, RD, Tony Isa Conde, empresario de herrera. Lugar:Santo Domingo, RD Foto:Cesar de la Cruz Fecha:

El exministro de Energía y Minas, Antonio E. Isa Conde sugirió este viernes 19 al movimiento cívico Participación Ciudadana desarrollar un gabinete paralelo o veeduría a través del cual se daría seguimiento a los ministerios e instituciones importantes del Estado, con la finalidad de estar al tanto de las actuaciones de sus funcionario.

Dicho comité, que estaría compuesto por personas de prestigio, pero, sobre todo, "de gran objetividad en su accionar público", se encargaría de realizar informes periódicos de manera objetiva, mismos que se harían públicos "para que la sociedad dominicana esté bien informada".

A través de una carta enviada a la coordinadora general de la entidad, Lizzie Sánchez Padilla, Isa Conde manifestó que, debido al crecimiento experimentado por el movimiento, cuya extensión alcanza gran parte del territorio nacional, la veeduría podría realizarse no sólo a nivel ministerial, sino a nivel local a senadores, diputados y alcaldes, debido principalmente a que "esos funcionarios está el principal problema de este país".

"El clientelismo y el rentismo político están destruyendo la institucionalidad pública y eso hay que frenarlo. Una forma de hacerlo es ser consciente de lo que estas personas están haciendo", indicó.

Isa Conde, en su carta, pidió a la ejecutiva de Participación Ciudadana presentar la propuesta al Comité Ejecutivo y manifestó que, de ponerse en duda su imparcialidad debido a las responsabilidades que había asumido cuando fue funcionario del Estado, "nunca dejé mi cerebro en las puertas del Palacio ni en el asiento de ningún despacho".

A continuación, la carta de Isa Conde

19 de mayo de 2023

Lizzie Sánchez Padilla

Coordinadora General

Movimiento Cívico Participación Ciudadana

Su despacho

Estimada Lizzie:

Me permito abusar de la confianza que me otorga mi afecto hacia ti y los años de lucha por la democracia y la institucionalidad de nuestro país a través de la institución que diriges, de la que fui fundador y primer coordinador. Participé también, activamente, en la formación de la primera red de observadores electorales.

No obstante una vez que ocupé compromisos públicos, por razones éticas, me convertí en miembro pasivo de la organización. Es cierto que en algún momento no me he sentido satisfecho con algunas de las posiciones asumidas, pues entendía que violaban la objetividad que había caracterizado a la organización históricamente, a pesar de las distintas simpatías de sus integrantes; ya que entendíamos que sus objetivos y principios estaban por encima de cualquier corriente partidaria.

Confío en que esto mejorará mucho en el futuro. Por eso me permitiré sugerir un trabajo que podría iniciarse de inmediato, de manera fructífera. Hace un tiempo pensábamos hacer en PC lo que llamamos un gabinete paralelo (veeduría), donde compañeros de prestigio, pero, sobre todo, de gran objetividad en su accionar público deberían dar seguimiento a cada uno de los ministerios e instituciones importantes del Estado y estar al tanto de las actuaciones de sus funcionarios haciendo informes periódicos de manera objetiva, y que se hagan públicos para que la sociedad dominicana esté bien informada.

Hoy sería más fácil hacerlo, aunque reconozco que las redes distorsionan las posibilidades de alcanzar los niveles idóneos que requiere este trabajo. Pero tenemos una ventaja: Participación Ciudadana ya es una organización nacional. Y eso se podría hacer no sólo a nivel ministerial, sino a nivel local a senadores, diputados y alcaldes. Creo que en esos funcionarios está el principal problema de este país. El clientelismo y el rentismo político están destruyendo la institucionalidad pública y eso hay que frenarlo. Una forma de hacerlo es ser consciente de lo que estas personas están haciendo.

Por eso les pido que presenten esta propuesta al Comité Ejecutivo. Aunque me he mantenido alejado de la organización, se podría dudar de mi imparcialidad si alguien quisiera vincularme con la organización política del gobierno del que fui un alto funcionario, pero debo recordar que en todo momento, y a pesar de las responsabilidades que asumí, nunca dejé mi cerebro en las puertas del Palacio ni en el asiento de ningún despacho. Estoy haciendo lo mismo ahora. Creo que esa propuesta podría ayudar al fortalecimiento de Participación Ciudadana y ganaría el país.

Abrazos,

Antonio E. Isa Conde