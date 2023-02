Isa Conde critica aprobación del Código Penal sin las tres causales

Antonio Isa Conde. Foto: © Mery Ann Escolástico. Acento.com.do Fecha: 12/07/2022

Luego de que este miércoles el Senado de la República aprobara en primera lectura el Proyecto de Ley de un nuevo Código Penal, sin incluir en la iniciativa el derecho de las mujeres a decidir sobre un embarazo en tres situaciones excepcionales, conocidas como las tres causales, muchas han sido las críticas hacia esa la pieza aprobada.

Una de ellas es la del exministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, veterano político revolucionario, quien lo ha calificado como un retroceso.

"Una nueva frustración, un nuevo retroceso. La historia los juzgará. Me siento mal, pero no tiraré la toalla, seguiré defendiendo el derecho y la vida de nuestras mujeres. No importa cuántos cavernícolas y renegados debamos enfrentar", afirmó a través de sus redes sociales.

Dijo también que lo que más respeta de una persona es la honestidad y la coherencia.

"Tengo muchos amigos que piensan distinto a mí en temas trascendentes. Defiendo las tres causales, ellos lo han hecho siempre y los respeto. Otros por el contrario, con quienes he luchado y compartido ideas, de la noche a la mañana, por conveniencia política o temor a los poderes fácticos, se han plegado y sin rubor han renegado por acción u omisión a lo que defendieron hasta hace poco", indicó.

Aseguró que seguirá defendiendo las tres causales que plantean la interrupción del embarazo cuando el desarrollo del feto ponga en peligro la vida de la madre; si el embarazo es causado por una violación sexual o incesto, o cuando el desarrollo del feto sea incompatible con la vida, según lo determine la ciencia.

"El futuro no lo detiene nadie y a pesar de que vivimos momentos de reflujo, soy de los que pienso que las sociedades no se suicidan y tarde o temprano reaccionarán", precisó Isa Conde