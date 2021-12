Inversor en proyecto Bucanyé de Pedernales quiere seguridad jurídica

El pescador Jacinto Cuevas (Caballo) no se explica cómo la gente solo habla de Bahía de las Águilas si -para él- Bucanyé es igual o mejor joya.

“Es un sitio de crianza de peces. Los pescadores van desde la ciudad de Pedernales y Cabo Rojo, y regresan. Ahí se pesca por temporada. El lugar sigue, en general, bien, porque tiene una buena vegetación de manglares en toda la orilla; existe una siembra de cocos que hizo el doctor Marchena, y ya están producción. Es una playa muy bonita, bella, una de las mejores que tiene Pedernales. Eso es indiscutible. Yo no sé por qué solamente mientan a Bahía de las Águilas. A la de Bucanyé usted entra 200 y 500 metros y el agua le da por la cintura, y la arena es completamente blanca, bien bella. Solo falta acceso”.

Parece que Jacinto no está lejos de ver, al menos, el inicio de un proyecto de desarrollo turístico en la porción L de la parcela 40, o Bucanyé (en creole), en 14 millones de metros cuadrados frente a la playa. Ni lejos de ver una castellanización

del nombre. La compañía aceptaría ese reclamo; mientras, apura trámites en el gobierno para iniciar la primera fase del proyecto (1,200 habitaciones en cuatro años).

El desarrollo previsto a largo plazo está basado en la recepción de 300 mil turistas por año. La comunidad receptora exige socialización del plan maestro.

Un documento enviado el 2 de julio de 2021 al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta Romero, con copia al presidente Luis Abinader, al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y al director ejecutivo de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund, enfatiza en el objetivo de buscar un acercamiento para ejecutar el plan en un marco de seguridad jurídica que garantice “la inversión desplegada y por desplegar”.

Allí solicita:

Crear las condiciones que permitan hacer efectiva la exclusión de la parcela 40 del litigio de Bahía de las Águilas. El veredicto in voce de la sentencia definitiva de exclusión fue presentado el 19 de mayo de 2014 por la octava sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional.

El inversionista español Elías Hernández Barrera dice que desde ese momento comenzó la adquisición de terrenos y ya tiene prácticamente el monopolio de los 14 millones de metros cuadrados.

En el documento se solicita, además, procesar las transferencias de los inmuebles adquiridos por Oceanus Investment en la mencionada parcela, si es necesario, desde el plan nacional de titulación y conforme acuerdos existentes entre el Poder Ejecutivo y la SCJ.

Y otorgar los permisos y las licencias para el inicio de los trabajos de construcción de

la primera etapa del indicado proyecto, el cual incluye un desarrollo hotelero de 1,200 habitaciones en los próximos cuatro años, “claro, siempre y cuando la zona cuente con las infraestructuras necesarias que alberguen el citado desarrollo y permitan el flujo adecuado de turistas en el destino en creación”.

El plan maestro

La prestigiosa firma Marcelo Alburquerque Arquitectos ha elaborado el plan maestro que sirve de base para la iniciativa turística privada, según el documento.

La inversión estimada en dólares es de 2,227 millones 189 mil 284 con 16 centavos.

La extensión de la parcela es de 14 millones 329 mil 676.02 metros cuadrados. La capacidad de alojamiento en el desarrollo final será de 21,495 habitaciones, de acuerdo a parámetros del MITUR.

Conforme el tipo de proyecto y el perfil del turismo al que va dirigido, plantea una densidad de 15 hab/ha (habitantes por hectárea). Pero resalta que las autoridades trabajan en un plan de ordenamiento territorial de Pedernales, “lo que, de alguna manera, podría influir en la variación de las medidas antes aportadas”.

Conforme el plan maestro del inversor privado, se propone 20 mil habitaciones de alto estándar para los próximos 20 años, entre proyectos inmobiliarios y hoteleros.

El mapa de zonificación establece tres áreas fundamentales: Pueblo Bucanyé, resorts y parques.

Pueblo Bucanyé: en la porción noroete de la parcela, próximo al pueblo de Pedernales. Limita al norte con la carretera Pedernales-Oviedo. De acuerdo al documento, tendrá todas las facilidades para albergar un pequeño pueblo. Precisa la comunicación que, como estrategia, esta iniciativa representará el comienzo de los proyectos inmobiliarios, “el ancla para los demás”. Especifica que tendrá actividad de vida urbana, con el confort, las amenidades y seguridad de una comunidad cerrada conforme la demanda.

Resorts: en la porción suroeste de la parcela, colindando con el litoral marino de Pedernales. Hacia el límite oeste se plantea un área verde para la delimitación del borde de protección que le confiere la privacidad. Y hacia el sur, le queda el mar Caribe.

Parques: este conjunto de lotes y facilidades tendrá la mayor extensión. Estarán ubicados en la porción sureste de la parcela. Limitan al norte por la carretera Oviedo-Pedernales. Se compondrá de siete parques y un jardín botánico.

La inversión se focalizará en: infraestructura de servicios, planta turística (hoteles, alojamiento en residencias), equipamientos e instalaciones turísticas (restaurantes, piscinas, canchas, club de playa y otros), atractivos naturales y facilidades complementarias (cuerpos de agua, playas, playas, facilidades de baños, vegetación natural, miradores y otros).

La información enviada a Palacio refiere que “el Estado dominicano tiene conocimiento del citado plan maestro, e inclusive ha dado su visto bueno sobre éste a raíz de negociaciones verificadas desde 2015 entre Oceanus Investment y el sector oficial, las cuales no han llegado a materializarse y/o nada concreto, sobre todo atendiendo al problema de la indefinición del estatus legal de las parcelas playeras de Pedernales”.

Pero entiende que en anteriores gobiernos hubo una contradicción entre voluntad política para el desarrollo socioeconómico de Pedernales y la indefinición perenne del estatus legal de los terrenos con vocación turística. Dice que, desde 1996, pasaron cinco gobiernos del PLD y uno del PRD, “entre meros trámites y quiméricos planes oficiales”.

Desde su perspectiva, hay una fórmula simple para lograr el desarrollo socioeconómico de Pedernales: definición del estatus legal de terrenos playeros + infraestructuras + inversión privada.

Refiere que la parcela 40 fue excluida en 2014 de la “litis sobre derechos registrados de Bahía de las Águilas, con autoridad de la cosa juzgada. Y, “al no ser apelada por el Estado, el inversionista comenzó un proceso agresivo de adquisición de terrenos, logrando ostentar, prácticamente, a manera de monopolio, la propiedad del total de los más de 14 millones de metros cuadrados que conforman la superficie frente a la playa de este inmueble”.

Sostiene que su iniciativa es seria y decidida en procura de un desarrollo turístico sostenible de alto estándar y en armonía con el medioambiente.

En el terreno

El área donde se plantea el desarrollo turístico coincide con litoral húmedo (unidad ambiental 02). La extensión de la superficie es 2,771 hectáreas, y está distribuida en tres secciones: a) área turística, b) área natural de recreo, y c) área de servicios urbanos.

Explica que en la parcela existe topografía llana en casi la totalidad, salvo algunas porciones hacia el noreste; hay formación de lagunas estacionales de poca profundidad, saladares resultado de evaporación e infiltración de las aguas en el subsuelo, y presencia de zonas ocupadas por extensiones de manglares en las partes central, este y sur, en contacto con el mar.

Estos elementos primordiales –precisa la empresa- han aportado las bases para los lineamientos que han definido el concepto general del plan maestro.

Se establece que el 80% de las inversiones estará destinado a alojamientos turísticos, facilidades e instalaciones turísticas. Y el 20% al desarrollo de infraestructura general del proyecto.

Voces de la provincia

La diputada oficialista por el municipio cabecera, Edirda D Oleo, favorece la inversión privada en Pedernales porque, entiende, contribuirá a complementar el proyecto de desarrollo turístico que implementa el gobierno de Luis Abinader.

El senador de Fuerza del Pueblo, Dioni Sánchez, considera que el proyecto Bucanyé es la modalidad ideal para comenzar porque se trata de una persona privada que ha ido adquiriendo los terrenos.

Dioni Sánchez

“Y es un proyecto bastante cercano a la ciudad de Pedernales, que es un beneficio que deja esta modalidad a la población. Estamos dispuestos a colaborar para que se pueda concretizar. A mi manera de ver las cosas, es el que está más próximo de iniciar, dado que aquí no se va a desarrollar con el modelo de alianza público-privada. Eso de APP tiene sus periquitos y, por tanto, va a tomar mucho tiempo. He dicho que es un camino largo. Yo me hubiese inscrito en el método de preparar lotes y venderles a las cadenas hoteleras interesadas, y con el dinero conseguido, el gobierno ya estuviera construyendo las obras de servidumbre… Así estuviéramos dinamizando la economía en la región”.

El secretario general de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) y presidente de la Sociedad Ecológica de Pedernales, Fausto Gomera, dice que apoya cualquier iniciativa que favorezca el desarrollo de Pedernales.

El alcalde del municipio Oviedo, Ramón Pérez Terrero, expresa satisfacción por el intento para desarrollar el área de Bucanyé.

“Lo que hemos sabido es por lo que usted ha escrito en los periódicos, porque eso lo tienen como soterrado, no sé. Pero todo lo que venga en beneficio de la provincia, respetando siempre el medio ambiente, nosotros lo apoyamos. Ahora, queremos que se nos presente el proyecto, queremos más información”.

La gobernadora Miriam Brea ha reiterado que la provincia acoge a los inversores turísticos privados.

“Bienvenido sea, si cumple con los requisitos legales. El gobierno que preside Luis Abinader ya trabaja en las vías de acceso a los proyectos y en la reconstrucción de carreteras como la de Barahona-Pedernales, para facilitar el proyecto de desarrollo turístico en Cabo Rojo”.

Willy Peña Francés, pedernalense, especialista en administración hotelera con dilatado ejercicio en los polos del este y el norte, opina que las autoridades competentes deben valorar todas las aristas de esas inversiones. Y aboga por el empoderamiento de la comunidad.

“Se puede desarrollar, si se puede, pero deben intervenir los sectores socioeconómicos de la provincia, hacerlos partícipes del mismo, y que todos seamos celosos guardianes de esta zona de Bucanyé, con todas las de la ley y con total transparencia desde el principio para tener siempre las cuentas claras”. Fotos: Edward Adames y Luis E. Acosta