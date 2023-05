Inauguran décima edición “The Freedom from Slavery Forum”, en Punta Cana

Con la presencia de numerosos representantes internacionales, organizaciones sin fines de lucro y colaboradores de instituciones nacionales que trabajan en la erradicación de la esclavitud moderna, se dio inicio, este domingo, a la décima edición del “The Freedom from Slavery Forum”.

El importante movimiento, a nivel mundial, reúne a líderes intelectuales, sobrevivientes, innovadores, defensores, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y legisladores, para proyectar una visión y desarrollar planes prácticos para lograr un mundo sin esclavitud moderna.

Esclavitudes tales como la trata de personas, el trabajo forzado, el tráfico sexual, el trabajo sexual forzado, los matrimonios forzados y el trabajo infantil, entre otros.

Bukeni Waruzi, director ejecutivo de “Free the Slaves”, externó que “The Freedom from Salvery Forum” se estableció para “facilitar el diálogo abierto, crear alianzas, discutir prácticas prometedoras y desarrollar una agenda compartida entre líderes de organizaciones contra la esclavitud y la trata de personas en todo el mundo”.

En ese mismo tenor, el destacado activista social alertó que El Foro Global 2023 llegó en un momento en que la esclavitud moderna ha aumentado en todo el mundo, y los factores contribuyentes están exacerbando la escala del problema.

“Según estimaciones mundiales, casi 50 millones de personas vivían en la esclavitud moderna en el año 2021. De estas personas, 22 millones estaban en trabajos forzados”, detalló Waruzi.

En ese mismo tenor el experto explicó que “si bien estas cifras no cuentan toda la historia, nos ayudan a tener una idea de la escala del problema y nos exigen como movimiento que respondamos con urgencia”.

Por último, el destacado defensor de los derechos humanos aseguró que “el 10º aniversario del Foro Global representa una oportunidad para que el movimiento contra la esclavitud moderna mire hacia el futuro, y proyecte una visión sobre cómo las partes interesadas pueden enfocar, priorizar y coordinar mejor los esfuerzos para lograr un mayor impacto en la erradicación de la esclavitud moderna en todo el mundo.

“Será una excelente oportunidad para elevar nuestras voces y esfuerzos colectivos para crear un futuro sin esclavitud moderna”, afirmó.

Durante el primer día de la importante actividad también estuvieron presentes Sophie Otiende, directora general del Fondo Mundial para acabar con la Esclavitud Moderna (GFEMS), John Richmond, Embajador de Estados Unidos (retirado), Sonia Hernández, directora Legal de la International Justics Mission y Bryon Lippincott, moderador de “Free The Slaves”.

Asimismo, Rushan Abbas, fundadora y directora ejecutiva de Campaign For Uyghurs; Rima Kalush; directora de Migrant Rights.org y Tegan Hare, jefa de equipo de Participación de Sobrevivientes, US.

Por igual, Minh Dang, directora ejecutiva de Survivor Alliance; Benu Maya Gurung, directora ejecutiva de Alliance Against Trafficking in Women and Children in Nepal y Diahann Gordon Harrison, relatora nacional sobre la Trata de Personas y Defensora del Menor de Jamaica, entre otros.

"The Freedom from Slavery Global Forum 2023", continuará hasta el 10 de mayo, del presente año. teniendo como escenario el hotel Bávaro Beach, localizado en Punta Cana.