Ideice quiere la investigación y evaluación educativa en agenda nacional

La directora ejecutiva del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), Carmen Caraballo, afirmó que esta institución aspira a que la investigación y la evaluación sean colocadas en la agenda nacional como elemento clave para el desarrollo del país.

En su discurso en la apertura del 13.erCongreso Internacional IDEICE 2022, dijo que es prioritario también que todos los sectores con incidencia en el plano educativo contribuyan y reconozcan el rol de la evaluación y la investigación en el desarrollo integral de la sociedad.

Sostuvo que la evaluación y la investigación están supuestas a garantizar el monitoreo de las políticas diseñadas para el fortalecimiento de la calidad educativa, ya que posibilitan la identificación de factores que inciden en los fenómenos educativos y las posibles consecuencias que se deriven de ellos.

La funcionaria destacó que es a través de la investigación y la evaluación de las políticas que se implementen en el sistema educativo que se pueden aportar evidencias fiables y contundentes para orientar de forma segura las transformaciones sociales a través de una permanente valoración educativa.

En su discurso, la directora del Ideice también se refirió a las iniciativas que la institución ejecuta con miras a la instauración de una cultura de investigación e investigación en el país.

Explicó que, gracias al convenio firmado con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y los representantes de las asociaciones que agrupan a las universidades e institutos de educación superior; más de 40 universidades realizarán investigaciones sobre temas educativos de interés de la agenda nacional en este sector.

El Ideice también trabaja, aseguró Carmen Caraballo, en el fortalecimiento de los diferentes niveles de gestión de lo centros para que esto se traduzca en mejoría constante en los aprendizajes de los estudiantes.

“Para que los docentes sean protagonistas en la búsqueda de soluciones a las situaciones de sus respectivos centros y demarcaciones, lanzamos la iniciativa “Conoce tu regional investigando” gracias a una alianza estratégica con el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña”, señaló.

El objetivo de esta iniciativa es propiciar la toma de decisiones contextualizadas a través de procesos de investigación y de evaluación desarrollados por lideres educativos en las regionales y los distritos, así como por educadores de los centros educativos. “Se convertirán en investigadores de sus propias prácticas de aula”, agregó Caraballo.

Explicó que, con el Ministerio de Educación, comparte visión y enfoque en temas de investigación y evaluación sobre currículo, formación docente, innovación educativa, lectoescritura, estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como de gestión de centros, género y convivencia escolar.

“En momentos en que los sistemas educativos de la región se refieren al unísono al problema de los bajos niveles de aprendizaje en los primeros años de escolaridad, el instituto participa activamente en evaluación de varios programas desarrollados en el marco de convenios con el ministerio de educación dirigidos a estos niveles”, dijo.

También el Ideice trabaja en la campaña Política nacional para la alfabetización inicial en la etapa oportuna, del viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos.

La ceremonia de apertura del Congreso Internacional IDEICE se realizó en un hotel de Santo Domingo y contó con la asistencia de representantes de los diferentes sectores del quehacer educativo.

La actividad quedó formalmente inaugurada con la disertación de la conferencia magistral: La evaluación y el futuro de la calidad de oportunidades de aprendizaje, a cargo de Gilbert Valverde, doctor en filosofía y jefe del departamento de Liderazgo y Política Educativa de la State University of New York at Albany. Es decano y vicerrector del Centro de Educación Internacional y Estrategia Global (CIEGS)

Además, de la doctora Carmen Caraballo, la actividad fue presidida por el viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad, doctor Oscar Amargos, quien ostentó la representación del ministro Ángel Hernández.

Sobre el Congreso

13.erCongreso Internacional IDEICE 2022 tiene como lema “La investigación y la evaluación como garantes de la calidad educativa. Se desarrollará del 1 al 3 de diciembre, en una modalidad hibrida. Los dos últimos días se realizará de manera virtual.

Incluye la socialización de resultados de estudios, la presentación de conferencias magistrales, sesiones temáticas, conversatorio y la realización de talleres de formación en diferentes áreas. Este año el área curricular seleccionada del Congreso Internacional es la Matemática.

Este encuentro se concibe como un espacio de reflexión, análisis y debates sobre temas de interés del quehacer educativo del país y el mundo.

Entre los objetivos principales del Congreso Internacional se destaca: promover la reflexión, análisis crítico y debate sobre problemáticas educativas generales, logros, retos del sistema educativo y sus desafíos para alcanzar sus fines, objetivos y metas.

Esta actividad está dirigida a diferentes actores del sistema educativo, como son: investigadores, docentes y funcionarios del sector público y privado, estudiantes, consultores y representantes de instituciones sin fines de lucro. Además, hacedores de políticas