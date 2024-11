La reciente cancelación de empleados en las áreas financieras y administrativas del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) ha generado retrasos en los pagos de sueldos, incentivos y dietas del personal técnico que trabaja en las terminales aéreas internacionales de la República Dominicana.

Los directivos de la Asociación Dominicana de Especialistas en Información Aeronáutica (ADEIA) expusieron al director general, Igor González, y a la subdirectora, Paola Puello, sobre las dificultades que afrontan por los retrasos en los pagos, especialmente en lo que respecta a viáticos.

En la reunión celebrada la semana pasada, en la que también participaron otras asociaciones de la institución, las autoridades admitieron inconvenientes con el nuevo personal en las áreas mencionadas y prometieron regular los pagos de las compensaciones y sueldos a partir de enero próximo.

Una fuente del gremio aseguró que el retraso en la entrega de viáticos al personal técnico ha generado descontento, ya que esos recursos son necesarios para sus comidas durante las jornadas laborales de seis y 12 horas.

“Los viáticos y otras compensaciones se están retrasando más de cuatro quincenas. Anteriormente, los sueldos se depositaban el 19 de cada mes, pero en noviembre, por ejemplo, se pagó el 24 y algunos servidores recibieron su sueldo el 25. Este retraso no se debe a falta de fondos, sino a la inexperiencia del nuevo personal financiero y administrativo, según la fuente.

En agosto, con la llegada del ingeniero Igor González, se registraron cancelaciones masivas en la mayoría de los departamentos de la sede central de la institución, afectando principalmente las áreas mencionadas, donde las propias autoridades admitieron deficiencias en la tramitación de los pagos.

En el encuentro en el edificio Norge Botello, junto a la Unión Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (UPCAD), los presidentes de varias asociaciones de técnicos discutieron con los funcionarios sobre la optimización de áreas técnicas, mejoras laborales, puntualidad en el pago de compensaciones y otras necesidades.

Se discutieron otros temas que los líderes gremiales consideraron cruciales, como la revisión de la carrera especial por parte de las autoridades para mejorar las condiciones de desarrollo profesional de los técnicos aeronáuticos.

Asimismo, plantearon la necesidad de aumentar la cobertura de los seguros médicos para ofrecer mejores servicios a los servidores de la institución y sus familias.

En tanto, los dirigentes gremiales propusieron regular los pagos de dietas y salarios, estableciendo que las compensaciones se paguen entre el 10 y el 15 de cada mes, y los salarios, a más tardar, el 22.

El titular del IDAC informó en la reunión que, debido a las restricciones impuestas por el Gobierno, no se realizará la tradicional fiesta navideña para los empleados. En su lugar, se contempla la entrega de un bono navideño, sujeto a la aprobación del presidente Luis Abinader.

Las asociaciones enfatizan la urgente necesidad de mejorar los entornos de trabajo, incluidas las infraestructuras y condiciones laborales, para garantizar la seguridad y el bienestar del personal.

Los servicios de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Las Américas operan las 24 horas en tres turnos, organizados de la siguiente manera:

El turno A opera de 7:30 a.m. a 1:30 p.m., mientras que el turno B va de 1:30 a.m. a 7:30 a.m. Por su parte, el turno C comienza a las 7:30 p.m. y se extiende hasta las 7:30 a. m. del día siguiente. Esto significa que los turnos A y B tienen una duración de seis horas, mientras que el turno C dura 12 horas, con una rotación de tres días consecutivos para los tres turnos.

Los técnicos de control de tráfico aéreo necesitan un entorno seguro que les otorgue confianza en su labor. Por ello, solicitan a las autoridades del IDAC que garanticen estas condiciones, especialmente ante el aumento de nuevas líneas aéreas comerciales y el inicio próximo del acuerdo de Cielo Abierto con Estados Unidos.

De su lado, el director del IDAC, Igor González, aseguró a los gremialistas que los logros alcanzados por los empleados de ese sector no serán pospuestos; por el contrario, se fortalecerán como parte de una visión de mejora continua, precisó el funcionario.

Reitero su compromiso de mantener un diálogo continuo con los diferentes sectores aeronáuticos para abordar cualquier inquietud, destacando la importancia de los técnicos como recursos humanos esenciales dentro de la institución, según un documento que resalta los aspectos tratados en el encuentro.