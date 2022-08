Humberto Salazar, ex funcionario peledeista, es el esposo de la propietaria del Hotel Caribe, imputado como centro de tráfico y prostitución

Humberto Salazar, ex dirigente del Partido Reformista y actualmente en las filas del Partido de la Liberación Dominicana, es uno de los mas mordaces críticos del presidente Luis Abinader. Todos los días en las redes sociales publica críticas tildando de ineptos, ineficaces y abusivos a los funcionarios del gobierno y en particular al presidente de la República. Dice que este gobierno está hundiendo al país y que probablemente se hunda como una nave que colapsa antes de llegar al final de su mandato en el 2024. Anuncia que el PLD ganará las elecciones, sin ninguna duda, pero es aliado de los simpatizantes del ex presidente Leonel Fernandez, con quienes hace causa común en su rechazo furibundo a los migrantes haitianos en la República Dominicana.

El doctor Humberto Salazar es médico, propietario de una clínica de cirugías plásticas y estéticas, ubicada en Gascue, frente al Palacio Nacional. Ha sido asesor médico del Poder Ejecutivo cuando Leonel Fernández fue presidente de la República, y fue director del Consejo Nacional del Sida (CONAVIHSIDA), y del Consejo de Reforma del Sector Salud (CRESS).

El diario El Caribe dio a conocer este jueves que la odontóloga Elizabeth Llauger de Salazar, exministra consejera del Consulado Dominicano en Italia en uno de los gobiernos de Leonel Fernández, es la propietaria del Hotel Caribe, empresa imputada en la red de prostitución desmantelada en la Operación Cattleya. Y es la esposa del doctor Humberto Salazar.

Elizabeth Llauger y Humberto Salazar

En la mañana de hoy, en su cuenta de Twitter, el doctor Salazar publicó uno de sus dardos contra el gobierno del presidente Luis Abinader:

¡Buenos días! Agosto 11. Para Adivina-a-ver esos WA WA WA se tratan asi: “Fulcar, ta botao negrito desclasao recoge que te vas”; y los POPIS asi: “no ombe Lisandro te vas si tu quieres, renuncia que ni te quito”. Hasta en el cielo hay jerarquías. #SeVan 1 Año, 9 m y 7 días.

Si la publicación del diario El Caribe es correcta, Elizabeth Llauger tendrá que buscar abogados y defender su negocio, porque el Ministerio Público está procediendo a formular acusaciones en su contra, y ya decidió incautar el Hotel Caribe, de su propiedad, vinculado con el tráfico de mujeres.

Será la acusación del Ministerio Público el que aclare todo el embrollo en que podría estar envuelta la familia Salazar-Llauger.

La dirección de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la magistrada Yeni Berenice Reynoso, dispuso allanamientos en diversos puntos del país, incluyendo el Distrito Nacional, y precisamente en la ciudad de Santo Domingo el punto clave fue el Hotel Caribe, donde supuestamente estaría operando una red de prostitución.

Los allanamientos se hicieron en horas de la madrugada. Hubo detención de docena de personas, incluyendo víctimas y presuntos victimarios. La esposa de Humberto Salazar dijo que se había realizado una cirugía en la cara, por lo que estaba en descanso, pero al ver las informaciones se desplazó hasta su negocio, ya ocupado por las autoridades para conocer de qué se trataba su ocupación policial.

Se defendió diciendo que desconoce lo del tráfico de personas, pues ella tiene un negocio de rentar habitaciones, y que no conoce a las personas que entran y salen del hotel. El Ministerio Público informó que 80 mujeres han sido rescatadas de la red de tráfico.

Según el Ministerio Público ese hotel es uno de los lugares que se utiliza para el tráfico de personas, especialmente mujeres para ser prostituidas. En ese lugar residían las mujeres y recibían los clientes para ofrecer servicios de sexo oral y vaginal.

Elisabeth Llauger, al presentarse al Hotel Caribe cuando era intervenido por las autoridades del Ministerio Público

“Investigadores bajo reservas pudieron comprobar que en el Hotel Caribe, ubicado en el sector Gazcue, Distrito Nacional, la organización criminal de explotación sexual tenía alojada más o menos unas 25 víctimas; cuyo servicio sexual es ofrecido a un costo de ciento veinticinco dólares americanos (US$125) por una hora; dentro de esas víctimas que están siendo explotadas se encuentran las nombradas Julieta, Marcel y Ximena, entre otras”, explica la acusación, y a la que tuvo acceso el diario El Caribe.

El expediente se refiere Carlos Jhonatan Walwyn Campusano (alias Carlos), como el “tratante integrante de la red criminal, quien se desempeña como presentador, promotor, transportista y custodia de las víctimas, identificado dentro del Hotel Oscar Inn como presentador por una de las víctimas (LNBP), con sede de operación principal en el Hotel Oscar Inn y el Hotel Caribe”.

Según el órgano persecutor, una vez que pisaban suelo dominicano, estas jóvenes eran hospedadas en diferentes lugares como Coco Real, ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el Hotel Caribe localizado en Gazcue de Santo Domingo, cuya clausura temporal ha sido ya solicitada por el Ministerio Público.

Figuran como imputados en este caso José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.

También, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.

Igualmente, están vinculados los hoteles Coco Real ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el Hotel Caribe localizable en Santo Domingo

Hasta el momento, Elizabeth Llauger de Salazar no se encuentra imputada como persona física en el expediente de la operación Cattleya, pero el Hotel Caribe, como persona jurídica sí, y ella es su propietaria.