Hasta la capital de los rusos se vistió de dominicana este lunes

Con motivo de la fiesta nacional por la Independencia de la República Dominicana, el Gobierno de Moscú, la capital de Rusia, decidió este lunes 27 de febrero resaltar con los colores de la bandera nacional unos edificios de la avenida en Novy Arbat (Nueva Arbat), una de las calles más emblemáticas de la ciudad.

"Agradecemos al Gobierno de la ciudad de Moscú por el gesto de proyectar la bandera dominicana, en ocasión de la celebración del 179 aniversario de nuestra Independencia", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El homenaje fue una iniciativa del Departamento de Economía Externa y Relaciones Internacionales de Moscú, que previamente se lo informó en una comunicación escrita al embajador dominicano ante el gobierno de Vladimir Putin, Frank Hans Dannenberg Castellanos.

La capital moscovita, añade el texto, "está lista para desarrollar actividades culturales, lazos científicos, económicos y humanitarios" con la República Dominicana, además de "la implementación exitosa de proyectos" de cooperación bilateral.

Al Extraordinario y Plenipotenciario

Embajador de la República Dominicana en la Federación Rusa

Sr. Frank Hans Dannenberg Castellanos

¡Su excelencia!

El Departamento de Economía Externa y Relaciones Internacionales de la ciudad de Moscú rinde homenaje a la Embajada de la República Dominicana y tiene el honor de transmitirle sus más sinceras felicitaciones con motivo de la fiesta nacional - Día de la Independencia de la República Dominicana.

Permítanme asegurarles que Moscú está lista para desarrollar actividades culturales, lazos científicos, económicos y humanitarios con su país. Confiamos en la implementación exitosa de proyectos prometedores de la cooperación bilateral, interacción, continuación de los contactos e intensificación de la cooperación.

Con motivo de la fiesta nacional de la República Dominicana, el Gobierno de Moscú trabajó ​​el tema y decidió resaltar los edificios el 27 de febrero de 2023 con los colores de su bandera nacional en las direcciones: Novy Arbat No. 11 edificio 1, No. 15 edificio 1 y No. 19 edificio 1.

¡Les deseo buena salud, así como felicidad y prosperidad a todos sus conciudadanos!

Permítanme aprovechar esta oportunidad para confirmarles mis garantías de profundo respeto.

Sinceramente,

Ministro del Gobierno de la ciudad de Moscú,

Jefe del Departamento de economía externa y conexiones internacionales de la Ciudad de Moscú