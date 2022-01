Grave accidente del ciclista campeón Egan Bernal conmociona a Colombia

Un grave accidente sufrió este lunes Egan Bernal, campeón vigente del Giro de Italia y ganador del Tour de Francia de 2019, lo que ha conmocionado a los colombianos que desean la pronta recuperación del ciclista que ha sido sometido a tres operaciones por la gravedad de las lesiones que sufrió.

El deportista de 25 años, del equipo Ineos Grenadier, chocó en su bicicleta a alta velocidad contra un autobús que al parecer se había detenido en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, en el departamento de Cundinamarca (centro), cuando el vehículo se había estacionado, según la Policía de Tránsito.

