Ginette Bournigal: muchos curas creen en las tres causales, pero no pueden hablar

La senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, criticó este miércoles la votación a favor de la aprobación del Código Penal excluyendo la despenalización de la interrupción del embarazo bajo las causas de violación e incesto, riesgo para la vida de la madre o incompatibilidad con la vida por malformaciones congénitas del feto.

Durante su intervención en la sesión del Senado de la República, que concluyó con la aprobación de la norma en primera lectura, con 23 de los 27 senadores presentes a favor, Bournigal aseveró que siempre ha sido coherente con su posición respecto a las tres causales.

“Nunca he sido hipócrita. Siempre me he regido por Dios, mis principios y mis valores. Creo en las tres causales”, indicó.

Asimismo, criticó la posición de rechazo de los legisladores, los cuales se dejan llevar por el temor a perder votos en las elecciones, y lamentó que por esa razón, quienes creen en las tres causales opinen y actúen de forma opuesta.

De igual forma, la senadora por Puerto Plata criticó a la iglesia católica, la cual, sostuvo "no tiene calidad ninguna" para referirse al tema, asegurando que muchos sacerdotes creen en las tres causales, pero que estos "no pueden hablar".

"Me da mucha pena oír cómo juegan con el artículo 37 y con el 38 que habla de la dignidad humana", sostuvo.