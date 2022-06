Germán Brito reafirma compromiso con la independencia del Ministerio Público

La magistrada Miriam Germán Brito reafirmó este jueves, al recibir “Premio Europeo de los Derechos Humanos en la República Dominicana”, su compromiso con la independencia del Ministerio Público, al desarrollar sus funciones con la misma “insumisión” que la ha caracterizado durante décadas de servicio a la sociedad, sin arrodillarse y evitando los abusos.

“He sentido una fuerte emoción al oír mencionar lo que ha sido el camino, y también no niego que con las imágenes he comprobado que, siendo de papel, el calendario da muy fuerte”, expresó la procuradora general de la República al recibir el premio con el que los representantes diplomáticos de la Unión Europea reconocen su compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

“Este devenir mío por el sistema de justicia ha tenido tramos muy difíciles. Y yo nací, no sé de dónde vino, con una razonada insumisión. Esa insumisión la agradezco porque me ha impedido estar a los pies de nadie y me ha permitido empecinarse en no transitar caminos de abuso, de maltrato…”, añadió.

“Aunque una vez, como dijo una de mis hijas a propósito de un evento televisado: ‘mami, pero te dieron como dicen los muchachos, una patada voladora’... seguí con el mismo tino y, ahora que vuelvo, sigo siendo la misma, me sigo sosteniendo en la razonada insumisión y creo, y espero, como dice una canción, “que necesariamente todos vamos a entendernos” (Víctor Manuel: Pido la paz y la palabra).

Germán Brito recibió el reconocimiento de la mano de Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea. En el evento, celebrado en el monumento a Fray Antón de Montesinos, en el malecón de esta capital, estuvieron presentes el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella; el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch; el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.

También el empresario Frank Rainieri, legisladores y representantes del cuerpo diplomático europeo acreditado en el país.

Germán Brito agradeció el reconocimiento por su labor de 50 años en favor de la justicia dominicana, apegada a la transparencia de su accionar y a la lucha contra la corrupción.

“Agradezco a la Unión Europea el presente reconocimiento que recibo en mi persona, pero que corresponde al trabajo que realiza el Ministerio Público como órgano encargado de la persecución del delito y el ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad dominicana”, dijo.

Destacó el compromiso de los fiscales que trabajan bajo su gestión para hacer cumplir la justicia, sin importar la magnitud de a quién se investigue, apegados a la norma y respetando los derechos fundamentales.

“El esfuerzo realizado bajo mi gestión para investigar y perseguir los grandes, y no tan grandes, casos de corrupción que han afectado de manera grave el patrimonio público ha sido el producto de un compromiso colectivo de fiscales comprometidos con el Estado de Derecho, siempre con estricto apego al debido proceso'', puntualizó.

Resaltó la importancia de la labor que realiza el Ministerio Público para lograr una sociedad en la que existan controles que contribuyan al respeto de los derechos fundamentales de las personas y al desarrollo de oportunidades para su población.

“Una sociedad en la que existen controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada, reciba las consecuencias esperadas, es una donde los derechos humanos pueden echar raíces y las personas pueden aspirar a un desarrollo humano progresivo y sostenible”, indicó.

La procuradora destacó además su firme creencia de que el sistema de justicia debe estar enfocado en el aspecto humano, destacando la importancia de ser un referente en su accionar en defensa de la sociedad y de lo que la misma exige del órgano de justicia.

“Siempre he creído que en la labor que desempeñamos en el sistema de justicia hay que poner el acento en el ser humano para garantizar las condiciones de coexistencia pacífica, seguridad jurídica y progreso social. Confío en que el Ministerio Público podrá continuar siendo un referente de la transformación institucional que la sociedad demanda”, sostuvo