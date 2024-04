Your browser doesn’t support HTML5 audio

23/04/2024 · 09:00 AM

Todos los gobiernos han pasado por fraudes en sus modelos de compensación social a los mas pobres. Robar a los pobres, por vía de los mecanismos establecidos, es un crimen de doble naturaleza: Se roba al Estado y se dilapidan los recursos que el Estado destina a los pobres.

La actual administración ha utilizado las tarjetas de crédito como modelo de distribución de las ayudas sociales. Se entiende que es menos denigrante y más digno para las familias que las reciben. Con Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y Danilo Medina las ayudas se distribuían en cajas o directamente se entregaban productos comestibles, que se prestaban a todo tipo de manipulación, desde la capacidad para recibirlos hasta la posibilidad de utilizarlos.

Recientemente el programa SUPERATE, una de las múltiples vías de las políticas de compensación del gobierno, sufrió un nuevo fraude descubierto en un supermercado del kilómetro 17 de la Autopista Duarte: Mujeres compraban productos con 86 tarjetas de Supérate y el establecimiento no pudo evitar su utilización. Los otros clientes, indignados, actuaron y pusieron al tanto a las autoridades.

Realmente qué está pasando con los emisores de tarjetas de los programas sociales, que no pueden impedir los fraudes. A los autores de estos fraudes se les ha identificado como “chiperos”, pero el nombre no se adecúa a la naturaleza del crimen. Si se trata de fraudes con los chips de las tarjetas, hay un error, porque los chips no pueden ser alterados, a menos que se trate de una manipulación desde dentro de las entidades emisoras.

El programa Supérate informó esta semana que su proyecto “Supérate es mas fácil con MIO” ha sido seleccionado como finalista en los 11vo. Premios LATAM Digital en Bogotá, Colombia. No hay muchos detalles, pero los premios será revelados en un Congreso de 3 días en México, del 19 al 21 de Junio próximo, en el pilar Gobierno Digital, y la categoría en que compiten Supérate y MIO es “Mejor Proyecto con Impacto Social usando tecnologías digitales”.

Cómo es posible que una entidad que ha sido afectada por fraudes recientemente, y en el pasado, sea seleccionada para un concurso sobre eficacia y efectividad en sus productos digitales? No es totalmente, lo que se está valorando es la calidad del programa de Supérate con MIO.

Y qué es MIO y qué tiene MIO que los demás proveedores de tarjetas de Supérate no han logrado equiparar? MIO es un socio del Banco de Reservas, que se dedica a la inclusión financiera, y que tiene en su haber un gran soporte tecnológico para evitar precisamente que haya fraudes con su sistema. La experiencia parece digna de tomarse en cuenta. Hemos accedido a información y lo que nos cuenta sus ejecutivos es relevante.

Por ejemplo, su sistema de seguridad es robusta, y toma en cuenta los más modernos sistemas de ruptura de la tecnología legal.

ADESS, la Administradora de Subsidios Sociales del gobierno, ha manejado desde el año pasado un proceso para traspasar todas las tarjetas emitidas a tarjetas con chips.

Lo que tiene MIO es lo siguiente:

Seguridad:

Verificación previa de beneficiarios (participante) de ayuda social (transferencia monetaria condicionada): Existen protocolos de validación previa a través de estructuras estandarizadas y seguras entre Supérate, ADESS, Banreservas y MIO para la gestión de transferencias monetarias condicionadas (Subsidios), para asegurar la integridad de la información. Identificación de beneficiarios (nombre, cédula, fecha de nacimiento, dirección, entre otros) Relación del beneficiario con su ayuda social (qué gaveta o bono recibe, qué monto, entre otros) El ecosistema es escalable y está definido para la identificación de una población de participantes / beneficiarios que pueden consumir o redimir su subsidio (Transferencia Monetaria Condicionada) en una red específica (La Red de Abastecimiento Social – RAS). El BIN (Bank Identification Number) de las tarjetas MIO – Banreservas, está inscrito en cada uno de los comercios que forman parte de la RAS. Esto asegura que los fondos asignados a cada participante de cada subsidio, sea utilizado sólo en los comercios que correspondan, vinculados a la RAS. Existe una validación en la plataforma en la que se asigna un número secuencial único que vincula a cada participante con una tarjeta / credencial específica. Existen procesos de control de doble vía (Banreservas – Plataforma MIO) una vez que la información / estructuras están cargadas – incluidas en la plataforma, previo a la acreditación de fondos a cada participante (Beneficiario).



Obvio, que no se trata de un proceso fácil. Banreservas y MIO se han asegurado contratar y tener disponible para su protección a un equipo de profesionales de la más alta calificación, que cumple con los más altos estándares del sector, y que se encuentran en la República Dominicana o al servicio de la empresa de inclusión financiera. Son los miembros de ese equipo los responsables de una configuración que no ha sido lograda por las demás entidades que emiten tarjetas de Supérate

Configuración: La solución tecnológica implementada (MIO) permite digitalizar la transaccionalidad y monitoreo de todos los movimientos, consumos de los beneficiarios. La plataforma es flexible al punto que puede configurar las características y requerimientos que Supérate y ADESS definan para cada subsidio o gaveta. Esto permite que con los aprendizajes históricos, los cambios normativos y otras consideraciones, se puedan ajustar las reglas de operación de cada subsidio o hasta se puedan crear nuevas soluciones. La plataforma MIO es un ecosistema que combina las bondades de la digitalización del usuario y su transaccionalidad, con el mundo análogo de las tarjetas físicas que se le entrega a cada participante. Esto significa que al momento de que un beneficiario nace en la plataforma, su perfil y transaccionalidad están digitalizados, incluyendo por supuesto las operaciones realizadas con la tarjeta plástica que le fue entregada.



Luego se pone en práctica un modelo de entrega y seguimiento de las acciones del beneficiario de la tarjeta. Con este modelo se evita que ocurran fraudes como el denunciado recientemente en un establecimiento comercial de la Autopista Duarte.

Procesos de entrega de tarjeta (interfaz de pago): Para la entrega de tarjeta al participante, existe un protocolo en el que se valida la información de identidad de la persona, y se registra a qué cédula se entrega qué tarjeta (con un código de identificación único). De esta manera, a través del intercambio de estructuras estandarizadas de información, la plataforma de MIO confirma una relación única entre un participante específico y su tarjeta. (Un participante, una tarjeta).



Luego se pone sobre la mesa la parte práctica de cómo el beneficiario utiliza su tarjeta y se incluyen elementos que empoderan al beneficiario y al proveedor del beneficio, en este caso a Supérate. Son muchos los elementos en juego.

Interfaz de pago / método: La tarjeta que se entrega actualmente es una credencial con chip que reemplaza las tarjetas con banda. Las principales ventajas en términos de seguridad son: Tecnología de chip EMV : Las tarjetas con chip, conocidas como tarjetas EMV (Europay, MasterCard y Visa), utilizan un pequeño microprocesador incrustado que protege los datos del usuario mediante la encriptación. Cada vez que se realiza una transacción con una tarjeta con chip, el chip crea un código único de transacción que no se puede reutilizar. Esto hace que sea extremadamente difícil para los delincuentes duplicar la información de la tarjeta para realizar fraudes. Seguridad dinámica : A diferencia de las tarjetas con banda magnética, que tienen datos estáticos que no cambian y se pueden copiar fácilmente, las tarjetas con chip generan datos dinámicos para cada transacción. Esto significa que incluso si los datos de una transacción específica se interceptan, no pueden ser utilizados para autorizar futuras transacciones, reduciendo significativamente el riesgo de clonación de tarjetas y otros tipos de fraude de tarjetas. Adopción internacional : Las tarjetas con chip son el estándar en muchos países, especialmente en Europa, donde la seguridad mejorada es una prioridad. Esto significa que las tarjetas con chip son más ampliamente aceptadas en terminales internacionales que las tarjetas solo con banda magnética. Menor susceptibilidad a errores físicos : Las bandas magnéticas pueden desmagnetizarse y dañarse más fácilmente que los chips, lo que puede llevar a tarjetas que no funcionan. Los chips son generalmente más robustos y duraderos.



En conclusión, las tarjetas con chip ofrecen ventajas significativas en términos de seguridad comparadas con las tarjetas con banda magnética. Por estas razones, la industria de tarjetas de pago ha estado moviéndose hacia el uso predominante de tarjetas con chip para reducir el fraude y aumentar la seguridad en las transacciones.

Los controles por parte de MIO son una garantía de que el sistema de seguridad para Supérate está por encima de cualquier duda. Hay controles seguros, y se pone de manifiesto un aspecto de inclusión financiera, incluso para la economía informal.

Procesos de control: La plataforma brinda reportería y dashboards para poder revisar en tiempo real comportamientos de consumos de los participantes, esto permite identificar anomalías en el compartimiento para prevención de fraude.



Inclusión Financiera: La plataforma MIO, es un caso único en la región, porque no sólo ofrece la alternativa “análoga” bajo el mundo de tarjetas físicas, sino también brinda la posibilidad de que el participante se registre en MIO Banreservas Billetera y pueda en una misma solución (App) tener la visualización de la ayuda social que recibe y acceder a una cuenta digital de carácter bancario para poder formar parte del sistema financiero formal de República Dominicana. Un gran primer paso hacia la inclusión financiera de cientos de miles de Dominicanos. El registro en la aplicación es muy simple y breve. Sólo requiere la cédula de la persona y un teléfono inteligente, para que en menos de 4 minutos pueda tener acceso a una cuenta digital de carácter bancario. Dentro de los pasos del registro, se incluye un proceso de autenticación biométrico, que valida la identidad del usuario considerando fuentes públicas como la Junta Central Electoral, entre otras. Una vez registrado, cada vez que el usuario desee realizar transacciones en su cuenta digital MIO Banreservas a través del App deberá autorizar con el método seleccionado (biometría o contraseña) dicha operación. En esta aplicación, el participante puede ver los saldos de los subsidios o ayuda que recibe cuándo y dónde quiera desde la palma de su mano. Esto empodera al beneficiario sobre el uso de la ayuda social. Aunque el beneficiario reciba su tarjeta y la utilice meses antes de registrarse en el App, al momento que se registre, podrá visualizar todo su historial, inclusive previo a su registro digital. Accesibilidad: Con MIO Banreservas, se construye un puente innovador hacia la inclusión financiera, abordando puntos de dolor históricos: Sin costo de descarga y registro Sin costo de mantenimiento de cuenta Sin costos por saldos mínimos en la cuenta Sin costo de emisión y entrega de su tarjeta para el usuario – beneficiario En MIO Banreservas Billetera, a través de su cuenta digital el beneficiario podrá acceder a las siguientes funcionalidades: Utilizar la misma tarjeta que se le entregó para redimir su subsidio, para pagar con los fondos de su cuenta digital en cualquier comercio que acepte pagos con tarjeta tanto de manera presencial como ecommerce. Para el uso de la tarjeta se incorporan mecanismos de seguridad adicionales tales como: Código de seguridad dinámico (CVV). El mismo no aparece en la tarjeta física (plástico) sino que el usuario accede a él a través del App, colocando su método de seguridad de acceso seleccionado (biometría o contraseña). Dicho código cambia cada 3 minutos, evitando que pueda ser utilizado por terceros en futuras transacciones. La persona puede acceder al resto de los datos su tarjeta, como su número completo y fecha de expiración a través de la sección MI TARJETA en el App. Recibir remesas sin costo para el usuario que recibe, directamente en la cuenta digital sin la necesidad de moverse, gracias a la alianza con más de 32 remesadoras a nivel global. Enviar y recibir transferencias a otras instituciones financieras. Enviar y recibir transferencias entre usuarios de MIO Banreservas de manera instantánea y gratuita. Pagar servicios. Recargar minutos. Revisar sus movimientos y transacciones de su cuenta. Educación financiera: Como miembro de la comunidad MIO Banreservas, el usuario recibe tips y consejos para acompañarlo en el aprendizaje de cómo aprovechar los beneficios de formar parte del sistema financiero, como la construcción de su historial crediticio, entre otros.



Luego de esas características del modelo MIO, hay que agregar quiénes son los responsables de este modelo que ha sido aliado del Banco de Reservas desde su lanzamiento.

Christian Pichardo

El responsable o CEO y Co-Fundador de MIO es Christian Pichardo. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria financiera, antes de su rol actual como CEO de MIO y ALPHA FINANZAS SAS, Christian fue Director Ejecutivo en CITIGROUP (Citi), dirigiendo las áreas de Banca de Consumo, Medios de Pago, Administración de Productos, Portafolio y Franquicias, Tecnología, Ventas, entre otros, con responsabilidad en 26 países a través de Norte y Sudamérica, el Caribe, Asia y Europa. Luego de 18 años en CITIGROUP, se desempeñó como VP Ejecutivo y Gerente General de VERIFONE LAC, división de Pagos y Servicios y como Gerente General para USA y LAC Norte en GEOPAGOS , el principal enabler de adquiriencia móvil y pagos B2B2C de la Región LAC. Estudios realizados en USA, España y República Dominicana. Graduado de la Stonier Graduate School of Banking en la Universidad de Pennsylvania (UPENN), del Instituto de Administración de Tarjetas Bancarias de la Universidad de Miami (UM), de Administración de Empresas en PUCMM, con Postgrado en Administración Bancaria de la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) en Barcelona, y Finanzas Corporativas de la PUCMM.

Christian Pichardo

Santiago Moral

Santiago es socio de MIO y jefe de Tecnología de la entidad financiera.

Fue director Corporativo en BBVA durante 18 años al frente de Ciberseguridad, Fraude y Riesgo Tecnológico. Dirigió la creación de los primeros modelos de Digitalización Bancaria y los Riesgos Tecnológicos en 18 países de Europa, Latinoamérica y USA. Desarrolló el primer modelo a nivel mundial de Identidad Digital para la incorporación en 2008 de BBVA como la primera gran entidad financiera en adoptar la nube de Google, Gmail y G Suit. Lanzó en 2014 la primera Tarjeta Digital tokenizada del mundo sobre iPhone y Android. Colaborador de MIT, miembro fundador en 2015 del Grupo de Ciberseguridad del CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory) del MIT. Miembro del equipo de MIT que diseñó el primer modelo de Machine Learning conocido como Deep Features (2012-2015). Fue reconocido en USA durante ese período como uno de los 50 hispanos más influentes de IT en el mundo. Doctor en Ingeniería de Sistemas y Ciberseguridad, Máster en Ciencia de Datos y Máster en Tecnologías y Sistemas de Información por la Universidad Rey Juan Carlos. Ingeniero Técnico en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid.

Maximiliano Barr

Co-Fundador de MIO, ejecutivo experimentado y emprendedor con más de 18 años de experiencia en compañías como Quilmes – InBev, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el dealer de Toyota referente de Sudamérica, en las áreas de gestión estratégica, marketing, mercados financieros y gestión de proyectos en Argentina, Paraguay, América Central y República Dominicana. Es miembro de Consejos de Administración y Comités de Inversiones de varias instituciones financieras en el país. Actualmente, funge como Chief Commercial Officer de MIO.

Estudios realizados en Argentina y Estados Unidos. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Córdoba, Master en Finanzas por Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y el Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA) y MBA Kellogg School of Management.