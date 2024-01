Your browser doesn’t support HTML5 audio

La procuradora titular, Claudia Lorena Garrido C. anunció que la Fiscalía de La Altagracia realizará una minuciosa investigación para determinar el origen y los responsables de la filtración de estas imágenes de un menor torturado en la provincia.

El menor de 8 años falleció trágicamente la noche del pasado viernes; las circunstancias de su muerte aún están en investigación.

La difusión de imágenes sensibles del niño, identificado como C. C. A., constituye una violación a la legislación vigente, incluyendo la Ley No. 192-19, la Ley 136-03 (Código del Menor) y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Fiscalía de La Altagracia asegura utilizar herramientas tecnológicas para rastrear el origen de la filtración y tomará acciones legales contra aquellos que posean las imágenes en su portal y/o las reproduzcan.

Según la oficina, las autoridades gubernamentales y de seguridad están cooperando en la investigación.

El Ministerio Público ha hecho un llamado a la sociedad a respetar la privacidad y la integridad de las víctimas y sus familias, evitando la reproducción y difusión de contenidos sensibles que puedan causar más daño.