Familia denuncia ayuntamiento de Moca viola derechos en caso de permuta de terreno hecha en 1972

La familia Rodríguez denunció que la Alcaldía de Moca no le entrega la documentación que la acredita como legítima propietaria de un terreno que obtuvo mediante permuta en el año 1972, al ceder otro terreno de mayor tamaño, en una acción de generosidad del ciudadano Narciso Rodríguez para ayudar a construir una escuela.

Isidoro Díaz, que habló en nombre de la familia, explicó que en 50 años el ayuntamiento de Moca no ha sido capaz de entregar los documentos a la familia Rodríguez, cuyo padre actuó de buena fe permutando un terreno de mayor tamaño por otro más pequeño, para que se construyera la escuela.

“En el año 1972 la escuelita del cruce de Estancia Nueva, Moca, era un pequeño edificio de madera en un espacio de terreno de 1,377 metros cuadrados. El gobierno se vio en la necesidad de buscar un terreno más grande para construir una nueva escuela. Justo al frente de la escuela, al cruzar la calle, el padre de mi esposa, el difunto Narciso Rodríguez, era dueño de unos terrenos de 4,403 metros cuadrados. A pesar de que el terreno de Don Narciso era más de tres veces más grande que el terreno donde estaba la escuelita, el Sr. Narciso Rodríguez aceptó, de muy buena voluntad y de buena fe, el pedido de las autoridades municipales de ese momento de permutar sus 4,403 metros por los 1,377 metros, propiedad del ayuntamiento de Moca, donde estaba ubicada la escuelita”, precisó.

A continuación la explicación de los hechos desde 1972 hasta la fecha, narrada por Isidoro Díaz:

Indefensión del ciudadano ante el Estado Dominicano

Lo que escribo a continuación es la narración de hechos concretos (con nombres, apellidos y fechas). Estos hechos son una muestra representativa de lo que es el Estado Dominicano. Constituyen una fotografía anecdótica de la precariedad e indefensión del ciudadano dominicano ante ese Estado.

En el año 1972 la escuelita del cruce de Estancia Nueva, Moca, era un pequeño edificio de madera en un espacio de terreno de 1,377 metros cuadrados. El recinto no alcanzaba para la población docente creciente del vecindario. El gobierno se vio en la necesidad de buscar un terreno más grande para construir una nueva escuela. Justo al frente de la escuela, al cruzar la calle, el padre de mi esposa, el difunto Narciso Rodríguez, era dueño de unos terrenos de 4,403 metros cuadrados. El Sr. Narciso Rodríguez era un abogado muy conocido y querido, no sólo en la comunidad de Estancia Nueva, sino en todo Moca. A pesar de que el terreno de Don Narciso era más de tres veces más grande que el terreno donde estaba la escuelita, el Sr. Narciso Rodríguez aceptó, de muy buena voluntad y de buena fe, el pedido de las autoridades municipales de ese momento de permutar sus 4,403 metros por los 1,377 metros, propiedad del ayuntamiento de Moca, donde estaba ubicada la escuelita.

El Sr. Narciso Rodríguez, abogado al fin, inició inmediatamente las gestiones legales para tramitar dicha permuta, que fue aprobada por el Concejo Municipal de Regidores en sección ordinaria No. 07-1972, el 17 de Abril del año 1972. No sabemos exactamente que pasó después de que el Sr. Narciso Rodríguez hizo todo lo que él debía hacer para que las autoridades le otorgaran título legal del terreno más pequeño que el recibió a cambio del más grande, del cual él, bondadosamente, se había desprendido. Yo sospecho que Don Narciso, que era de una personalidad apacible y tranquila, se hartó de bregar con las autoridades de la época y decidió dejar “esa vaina así”.

Don Narciso convirtió la exescuela en su residencia y ahí nacieron tres de sus 4 hijos. Don Narciso murió en el año 1993. Posteriormente los herederos de Don Narciso tumbaron el edificio de madera, y construyeron una mejor y más cómoda casa para su madre, la viuda Rodríguez. En esta vivienda, hasta el día de hoy, reside la viuda Rodríguez.

A principio del año 2020 los descendientes de Don Narciso (uno que tenía un año al momento de la permuta y tres que nacieron post permuta) contrataron la Oficina Kunhardt y Asociados para iniciar el proceso de deslinde de dicha propiedad. La primera sorpresa con que se encontraron es que los terrenos donde ellos nacieron es todavía propiedad del Municipio de Moca.

La agrimensora y abogada Maira Kunhardt, que tiene en su haber más de 30 años de ejercicio y experiencia en todo lo relacionado con mensuras a nivel nacional, nos recomendó que, para evitar contratiempos, una vez el proceso hubiera avanzado, debíamos comenzar desde abajo, desde el inicio, desde lo que debía existir en los archivos en el Municipio de Moca sobre la permuta en cuestión. Inmediatamente la Oficina Kunhardt inició sus trabajos con múltiples visitas al ayuntamiento de Moca. Esas gestiones no prosperaron: “estamos en pandemia”, “los archivos del ayuntamiento están siendo reubicados”, “vuelva después”, fueron las respuestas típicas dadas por las autoridades municipales. Posteriormente vino el cambio de gobierno y cambio de síndico. La respuesta más común a cada gestión que la Oficina Kunhardt continuó haciendo en el ayuntamiento de Moca, comenzó a ser “estamos en transición”. Nada prosperaba.

Pedimos una reunión con el síndico actual, la que conseguimos algún tiempo después. El día lunes 2 de noviembre del año 2020, nos trasladamos de Santiago a Moca, la agrimensora Maira Kunhardt, su asistente, mi esposa y yo, para reunirnos con el actual síndico de Moca, el Dr. Miguel Guarocuya Cabral. El Sr. Cabral nos recibió y nos pidió disculpas por los inconvenientes que habíamos tenido en el pasado, nos dijo que él conoció personalmente a Don Narciso, que era una persona muy respetable y muy querida por él (el síndico), nos prometió que “en esta nueva administración”, “vamos a resolver eso pronto”. Nos envió a reunirnos con el Lic. Leonte Rivas, quién era, a la sazón, el consultor jurídico del ayuntamiento. El Lic. Rivas nos explicó las dificultades en localizar el expediente en los archivos del ayuntamiento en ese momento. Dicha reunión fue algo fructífera en el sentido de que concluimos que debíamos explorar los archivos privados del abogado quien fuera el consultor jurídico del ayuntamiento en el momento en que se llevó a cabo la permuta. En el año 1972 era síndico de Moca el Lic. Emilio Lulo Gitte y el consultor jurídico de dicho ayuntamiento era el Dr. Artagnan Pérez.

Nos reunimos con el Lcdo Pedro Pérez Ferreras, hijo del Dr. Artagnan, en sus oficinas “Artagnan Pérez, Oficina de Abogados y Notarios”, en Moca. Unos días después el Lic. Pérez Ferreras nos entregó un documento, fechado 5 de noviembre de 2020, que hace constar que “en nuestros archivos, reposa un expediente contentivo de diversas consultas dadas por el Dr. Artagnan Pérez Méndez, quien fuera Consultor jurídico del Ayuntamiento del municipio de Moca, entre las cuales se encuentra una comunicación de fecha 17 de enero de 1973, del entonces Síndico municipal Lic. Emilio Lulo Gitte, dirigida al Secretario General de la Liga Municipal Dominicana, a los fines de tramitación al Poder Ejecutivo del Oficio 46/72 del 5 de mayo de1972, para obtener decreto del Poder Ejecutivo referente a la permuta de una parcela, propiedad del Municipio de Moca, al Dr. Narciso Rodríguez R.”.

Inmediatamente después depositamos ante el consultor jurídico, el Sr. Rivas, esta certificación, junto a copias de dos documentos anexados a dicha certificación: 1) oficio del Dr. Artagnan Pérez, consultor jurídico, al síndico Lic. Emilio Lulo Gitte, rindiendo su informe sobre la permuta, y 2) oficio del síndico Lic Emilio Lulo Gitte dirigido a La Liga Municipal Dominicana solicitándole tramitar al Poder Ejecutivo la documentación enviada para obtener decreto de dicha permuta (en este oficio el síndico agrega que “el interés en activar este asunto, es que sobre la parcela permutada ya se ha construido y terminado” la Escuela Primaria de Estancia Nueva. Al parecer el síndico había enviado, anteriormente, otro o varios oficios a La Liga Municipal Dominicana, solicitando lo mismo. Nótese que usa la palabra “activar”, al parecer el caso estaba ya desactivado, durmiendo en las entrañas del Estado Dominicano.

Después varias gestiones por parte Oficina Kunhardt y muchas visitas y ruegos de mi esposa por ante el ayuntamiento de Moca, la secretaria Municipal, Lic. Mirian M. Jiménez, otorgó una certificación del ayuntamiento, fechada 29 de Enero del año 2021 (casi tres meses después) que reza “Certifico y Doy Fe, que el Concejo Municipal de Regidores en Sesión Ordinaria No. 07-1972, de fecha 17 de abril del 1972, se resolvió permutar con el señor Narciso Rodríguez Guzmán, la parcela no.101 del D.C. no 13 del Municipio de Moca, registrada a favor del ayuntamiento, la cual está ubicada en el paraje de Estancia Nueva y tiene un área de 1,377 mts2, con sus mejoras por un cuadro de terreno ubicado en el mismo paraje, dentro de la parcela no. 100 de dicho Distrito Catastral con un área de 4,403 mts2, registrada a favor de dicho Dr. Narciso Rodríguez para construcción de una escuela”.

Todo lo que faltaba era que consultoría jurídica, ayuntamiento de Moca, tramitara de nuevo la documentación a La Liga Municipal. Posteriormente el jurídico Lic. Rivas fue sustituido por el Lic. Julio Ramírez. Un año y dos meses, 14 meses después, el proceso no se ha movido una sola pulgada. La Oficina Kunhardt por un lado y mi esposa por el otro han hechos una cantidad innumerable de gestiones (visitas, llamadas telefónicas, etc) ante consultoría jurídica Moca y el propio ayuntamiento. Mi esposa ha hablado por teléfono y visitado, en sus oficinas, decenas de veces, al Lic. Julio Ramírez. Mi esposa, en por los menos tres ocasiones, ha entregado personalmente al Lic. Ramírez copias del expediente completo, incluyendo la certificación del mismo ayuntamiento (fechada 29 de Enero del año 2021), dado que este ha alegado, en varias ocasiones, no tener dicha documentación. No sabemos qué ocurre con este señor consultor jurídico, Lic. Julio Ramírez, pero la verdad que 14 meses para tramitar un expediente a La Liga Municipal, es indudablemente una exageración inamisible. Francamente hay una negativa de consultoría jurídica Moca a tramitar a La Liga este expediente. Desconocemos los motivos.

Hemos tocado numerosas puertas buscando un bajadero a este impase a ver si alguien puede “razonar” con el Sr. Ramírez ante su negativa a tramitar dicho expediente. El 16 de Febrero pasado, nuestro amigo, el Lic. Javier Guzmán, nos gestionó una segunda entrevista con el síndico Lic. Guarocuya Cabral. Luego de repetir la gran admiración que él, el síndico, sentía hacia el padre de mi esposa, el difunto Narciso Rodríguez, titular de la permuta en cuestión, el Sr. Cabral llamó a la oficina donde estábamos reunidos, en la presencia del Lic. Javier Guzmán, a su ”compadre”(así llamó el síndico al jurídico en nuestra presencia). Ante la pregunta de qué pasaba con el caso, el Lic Ramírez se limitó a decir: el caso “es complejo” y “estoy trabajando en eso”. Como el síndico no dijo nada yo sólo pregunté que cuando tendríamos una solución a lo que, sólo por cierta presión del síndico, el jurídico contestó: “un mes”. De eso hace ya mes y medio. En este tiempo el Lic. Javier Guzmán ha visitado la oficina del jurídico unas 5 veces preguntando por estatus del caso y ha hablado personalmente con el jurídico en par de ocasiones, sin obtener resolución del caso.

Ese mismo día, 16 de Febrero, tuvimos la oportunidad de conversar, brevemente, con la Gobernadora Provincial de la Provincia Espaillat, la señora Juana Rosario de Candelier, a quien expusimos la situación. La gobernadora pidió a su secretaria que tomara nota y nos dijo que ella, la gobernadora, trataría de ayudar a buscar una solución al caso.

Otras personas consultadas sobre este impase nos han sugerido levantar un recurso de amparo ante el ayuntamiento de Moca y su consultor jurídico.

Un amigo, quizás con la intención de hacernos reír, nos dijo que dado que el Estado no concluye esta permuta, que el Estado mismo solicitó, nosotros deberíamos demandar al Ministerio de Educación, para que este devuelva a la familia Rodríguez los 4,403 metros donde está la escuela (con todo y escuela) y que la familia Rodríguez devuelva al ayuntamiento los 1,377 metros que el ayuntamiento dio a cambio.