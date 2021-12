Falta diálogo con la comunidad para proyecto Bucanyé

El Bucanyé es un ambicioso proyecto en Pedernales que comenzará en enero de 2022 en este municipio cabecera, de acuerdo a la información obtenida en una fuente vinculada a la empresa Oceanus, la ejecutora de la inversión.

En una primera fase, el plan contempla hoteles boutique de lujo, club de playa, diez villas y pueblo Bucanyé para el personal.

A largo plazo, 15 mil habitaciones, viviendas, apartamentos y amenidades, por un costo estimado en US$2,250 millones. Todo en poco más de 14 millones de metros cuadrados en la parcela 40 porción L, frente una hermosa playa de olas quietas, escasa profundidad y arena blanca, respaldada por humedales, manglares rojos, hicacos y uvas, a dos kilómetros al sudeste del parque central.

Pero el proyecto Bucanyé nace sobre unas tierras con historia de conflictos y sin interlocución con la comunidad receptora.

Decenas de invasores se habían repartido como piñata la P40L de vocación turística con la complicidad de políticos y abogados. Delimitaron a su antojo, sin reparar en herencias centenarias, como la de Chichito y Chen.

Antes, en los 80, había intervenido en aquel sitio el cubano Daniel, quien había llegado desde Miami forrado en cuartos para comprarlo todo. Depredó manglares, levantó una “enramada” para una “pescadería” y terminó en la cárcel tras ser sorprendido cargando drogas en los estómagos de los pescados.

A inicios de los 90, llegó un nuevo mesías, el excéntrico doctor Moisés Marchena, quien asimismo terminaría sus días en la cárcel. Las autoridades atribuyeron su deceso a causas naturales.

El asesor del inversor español Elías Hernández Barrera, Salvador Catrain, agota el proceso de compra a los ocupantes. Según la información recabada entre interesados, en vista de la Navidad, los pagos han pausado hasta el 6 de enero de 2022.

“Pero el proyecto va”, sentenció la fuente cercana a Oceanus.

Cojera costosa

Aunque la comunicación es un eje vital que atraviesa todos los procesos de cualquier empresa moderna que apueste al éxito, el proyecto Bucanyé avanza sin dialogar con la comunidad dueña del destino.

Líderes de la provincia consultados acogen la iniciativa privada, pero entienden que los ejecutivos deberían acercarse para conversar de manera transparente sobre los detalles de una obra de esa envergadura.

La presidenta de la Asociación de Pedernales Ausentes (ASPA),la catedrática de gineco-obstetricia Ruth Villegas, saluda la inversión turística, la cual –sostiene- debe realizarse en un marco de transparencia e interacción con la comunidad.

Le preocupa la indiferencia de parte importante de la juventud del pueblo frente al proceso de desarrollo turístico promovido por el Gobierno.

“Ya sabemos lo bueno y lo malo de otros polos turísticos de República Dominicana. A partir de esas experiencias, debemos construir nuestro destino. Esa empresa debe acogerse a las normas medioambientales y acercarse a la comunidad. Y la juventud prepararsepara que pueda desempeñar los empleos importantes. No tenemos por qué repetir los errores que ya otros han cometido; debemos aprender de las lecciones ajenas”, sostuvo.

En igual tono se expresó la emprendedora Katia Adames, presidenta del clúster turístico de Pedernales y dueña del hostal Doña Chava.

"Quisiéramos socializar"

“Tony, nosotros celebramos la llegada de las inversiones, pero nos gustaría que habláramos para nosotros conocer el proyecto que van a desarrollar. Quisiéramos socializar con las personas del proyecto Bucanyé, porque lo primero es el nombre Bucanyé, que está en creole. No sabemos quién es el inversionista, ni el tipo de construcción que se hará ahí. Sabemos que se está pagando tierras, pero no sabemos qué tipo de tierras, ni dónde es, ni a quién se le está pagando. Para nosotros hablar, debemos conocer el proyecto, y no nos han presentado nada”, declaró Adames.

La gobernadora, Miriam Brea, sostiene a su vez que el Gobierno presidido por Luis Abinadertrabaja en la socialización del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Y cita como ejemplo la presentación que hará este lunes 13 de diciembre el director ejecutivo de Alianza Público-Privada, Sigmund Freund, en el restaurante Villas Don Fey, en la parte norte del municipio.

Freund ha asegurado que a mediados de 2022 comenzará la construcción del primer hotel en Cabo Rojo. En la primera fase –dice- edificarán 4,600 habitaciones. Pero esa cifra se acercará a 10,000 al término.

La gestión de gobierno actual se ha comprometido a construir el Frente Marino Pedernales, que terminaría kilómetro y medio hacia el este, justo donde justo donde levantarían el complejo privado. El 23 de junio de 2021, el presidente Abinader anunció la transferencia de 350 millones de pesos a Turismo para iniciar la reclamada obra.

Ha anunciado también la construcción un aeropuerto internacional en Manuel Goya de Oviedo, recta de Sansón.

Los del proyecto Bucanyé entienden que mientras eso llega, le podrían agregar 200 metros y una rotonda a la pista del aeródromode Cabo Rojo, para que puedan aterrizar aviones con 60 pasajeros. Están esperanzados en la construcción del nuevo acueducto, la carretera Barahona-Pedernales (en progreso) y otras de infraestructura básica. Y garantizan la ejecución de un modelo ecoturístico con instalaciones de alto estándar.

La representante del Poder Ejecutivo favorece las inversiones privadas para el desarrollo del turismo en la provincia, siempre que respeten los parámetros establecidos en las normas.

“Eso es lo que hace nuestro gobierno. El diálogo abierto es una excelente vía para la comprensión; sería muy útil una aproximación de esa esa empresa”, puntualiza.

Leovigildo Méndez, exgobernador y viejo dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, celebra que el gobierno trabaje para el desarrollo del turismo en Pedernales y toda la región Enriquillo. Lamenta que esto no haya ocurrido durante las gestiones del partido morado.

“Y en cuanto al proyecto Bucanyé, yo apoyo eso, como apoyo que se invierta en el desarrollo agropecuario. Creo que esos inversionistas deben sentarse con propietarios de tierras que tienen allí más de 70 años; además, dialogar con el liderazgo de la provincia, que no lo ha hecho. Ha ignorado al liderazgo, y no sólo eso, también ha ignorado a pequeños inversionistas locales”, opina.

El alcalde Andrés Jiménez rehusó opinar porque –alega- desconoce el proyecto Bucanyé. Así reaccionó al ser abordado por el corresponsal Luis Eduardo Acosta.

Resultó imposible obtener la reacción del asesor del inversionista, Salvador Catrain, quien ha viajado repetidas veces a Pedernales a la entrega de cheques a los considerados como propietarios de la parcela.