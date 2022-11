Falleció la historiadora Valentina Peguero

Valentina Peguero Reyes, educadora, historiadora, conferencista de talla internacional; una mujer humilde, trabajadora, honesta, profesional, doctora en Historia, que se concentró en el estudio del pasado y en la cultura del pueblo dominicano, falleció el pasado domingo 27 de noviembre del presente año, a la edad de 78 años. Con su partida, la Historia ha perdido a una meritoria gestora de la labor historiográfica.

De padres dominicanos (Isabel Reyes y Ángel María Peguero), nació en la localidad fronteriza de Dajabón, República Dominicana, el 16 de enero de 1944. Profesora de vocación, fue docente en su ciudad natal en el “liceo secundario Manuel Arturo Machado”. Desde 1966 se concentró en los estudios de la “licenciatura en Educación” en la Pontificia, que para entonces era conocida como “Universidad Católica Madre y Maestra” (UCMM), de Santiago de los Caballeros. En esa institución de estudios superiores, la primera del Cibao después de la muerte del dictador Trujillo, se integró como bibliotecaria, desempeñó responsabilidades administrativas, además de funcionaria académica en el área de historia dominicana.

Residió en los Estados Unidos, especialmente en Florida y en Wisconsin, aunque por un tiempo regresó a su República Dominicana, siempre concentrada en los afanes y estudios relacionados con las ciencias históricas. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad Columbia de Nueva York. Para obtener su Ph.D presentó la tesis “Trujillo and the Military: organization, modernization and control of the Dominican Armed Forces , 1916-1961”, en 1993.

Su labor académica la hizo merecer homenajes en los Estados Unidos, en países de la región del Caribe, en el continente Asiático y en naciones sudamericanas tanto por su interés en dar a conocer la historia y la cultura del pueblo dominicano, como por sus investigaciones acerca de valor de la mujer dominicana y caribeña en la sociedad, la historia y la cultura.

Su libro más destacado lo fue “Visión General de la historia dominicana”, obra que escribió junto al pintor Danilo de los Santos, publicado por la PUCMM en 1977. También entre sus obras se encuentran: “Peña y Reynoso y Amantes de la Luz” (1985); “La militarización de la cultura dominicana” (2004); “Trujillo and the military: organization, modernization and control of the Dominican Armed Forces, 1916-1961” (2004); “Colonización y política: Los japoneses y otros inmigrantes en la República Dominicana” (2005), y “Inmigration politics in the Caribbean, Japonese and other inmigrantes in the Dominican Republic” (2009).

Portada de Visión General de la Historia Dominicana

En cuanto a sus textos más importantes relacionados con la mujer dominicana, entre los publicados se encuentran: “Participación de la mujer en la historia dominicana” (1982); “Mujeres dominicanas en la trinchera política” (2002), y su libro “Pioneras dominicanas: datos biográficos y bibliográficos”. (2015). Este último, de acuerdo a Frank Núñez en el periódico El Caribe, contiene impresionantes biografías, “desde patriotas de la Independencia como Chepita Pérez, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona y Juana Saltitopa, hasta dominicanas de esta época destacadas en las disciplinas de la educación, literatura, filantropía, religión, feminismo, artes, comunicación, deporte, activismo cultural, política y todas las profesiones universitarias en las que compiten junto a los hombres (…). Semblanzas de Evangelina Rodríguez, la primera médica dominicana y oriunda de San Rafael del Yuma, muerta de inanición en la Era de Trujillo; la sancristobalense Alicia Hasbún Handal y la higüeyana Luciola Pión, en los deportes; Victoria de la Cruz (Doña Chucha) y María de las Nieves Sierra, en la filantropía; María Ugarte, en el periodismo; las mártires de Salcedo, Minerva, Patria y María Teresa en la lucha por la libertad; la mártir de Hato Viejo, Yamasá, Florinda Soriano (Mamá Tingó), en la lucha de los campesinos por el derecho a la tierra, por solo citar algunas”

En abril del 2018, la “Feria del Libro Internacional” de República Dominicana le rindió merecido homenaje a la historiadora-educadora, en reconocimiento a su labor como investigadora y escritora de temas históricos dominicanos, lo que la llevó a expresar que se sentía “altamente agradecida con este reconocimiento que me hace el Ministerio de Cultura. Lograr esto en este tiempo, que se me honre, siempre fue un sueño para mí, y en este lugar, la Plaza de la Cultura”.

La Visión General de la Historia

La obra “Visión General de la historia dominicana”, que como dijimos fue escrito junto al pintor Danilo de los Santos, un “historiador del arte y artista visual nacido en Puerto Plata” (fallecido en el 2018), como lo anota el escritor-catedrático Odalís G. Pérez. La Visión General es la obra cumbre, la más conocida y citada de la historiadora Valentina Peguero, texto que ha servido de plataforma educativa a estudiantes y profesores, tanto a nivel de la educación pública y universitaria, así como en el ámbito nacional e internacional.

El citado manual de historia contiene 25 capítulos y 516 paginas; publicado por la “Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra” en 1977. Incluye entre los más importantes temas: la sociedad antillana de los indígenas tainos; la Independencia dominicana de 1844; la “Era de Trujillo” dictadura de 1930 a 1961, y además incluye un anexo de ocho documentos básicos de la historia dominicana relacionados con los temas contenidos en la obra.

La doctora Valentina Peguero en la puesta en circulación de uno de sus libros.

En la presentación de la misma, los autores Peguero y de los Santos, se encargaron de delimitar el alcance de la “Visión general de la historia dominicana”,al expresar que el titulo otorgado “a este libro que, aparte de exponer el desenvolvimiento político-económico de nuestra sociedad desde sus orígenes, presenta un panorama geográfico e histórico, y además da énfasis a los aspectos socio-culturales con la intención de ofrecer una visión de conjunto. (…). Tomando en cuenta que la educación, el arte, la literatura y la preocupación científica forman parte de todo desenvolvimiento histórico, y tomando en consideración que hablar de la Sociedad Dominicana es tratarla de manera global, hemos creído necesario explicar los aspectos culturales de manera que el estudiante pueda apreciarlos dentro de contexto político-económico en que se desarrollan”.

Informaciones académicas

En una amplia nota autobiográfica, aparecida en su página web, la historiadora dominicana aportó informaciones básicas de sus labores historiográficas y académicas, las que entendemos muestran su excelente perfil profesional:

“Profesora emérita de Historia de la Universidad de Wisconsin-Stevens Point, recibió su doctorado y maestría de la Universidad de Columbia, así como una maestría de la Ball State University y una licenciatura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana. Durante su carrera docente, impartió cursos sobre historia y cultura caribeña y latinoamericana. En particular, impartió clases sobre raza y etnia, inmigración, esclavitud e historia de la mujer caribeña (…). A nivel local, nacional e internacional, ha sido presentadora y oradora principal en conferencias, graduaciones y simposios.

“Sus trabajos académicos han sido reconocidos con diferentes premios y distinciones. Esta última fue una muestra de sus libros, destacando a las Mujeres Pioneras Dominicanas. Recibió el Premio Académico Universitario 2006 en la Universidad de Wisconsin-Stevens Point; en 2005 fue la oradora invitada en la 12ª Graduación en Tompkins Cortland Community College, Dryden, Nueva York; en 2005 fue honrada con el premio Eugene Katz Distinguished Scholar Award de la Academia de Letras y Ciencias de la Universidad de Wisconsin-Stevens Point. En 2005 se convirtió en editora colaboradora del Handbook of Latin American Studies y consultora de bibliotecas de la División Hispana de la Biblioteca del Congreso”-

Como evidencian los datos aportados, la historiadora Valentina Peguero Reyes tuvo toda una vida dedicada a la investigación y al estudio del pasado nacional y caribeño, suficiente para que la “Academia Dominicana de la Historia” la eligiera en el 2015 como Miembro Correspondiente Nacional. Lamentablemente, la dama nacida en Dajabón, República Dominicana, dejó de existir dejando un vacío en el campo profesional, docente y en la labor historiográfica de la República Dominicana y de los Estados Unidos, país en el que falleció el domingo 27 de noviembre del 2022