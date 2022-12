Exdiputado de La Vega denuncia fue víctima de abuso y exceso de patrulla policial

Alfredo Cruz Polanco

El exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia La Vega, Alfredo Cruz, denunció que fue víctima de abuso, agresión e irrespetado por una patrulla policial cuando transitaba por la autopista Duarte, próximo a Manoguayabo.

Cruz explicó que el pasado martes 13, alrededor de las 5:00 de la tarde regresaba junto a su hijo Pablo Alfredo, desde Santo Domingo hacia La Vega por la autopista Duarte, en su vehículo, y una patrulla motorizada, compuesta por cuatro agentes de la Policía Nacional, les ordenó detenerse a lo que ellos de inmediato se a orillaron a la derecha de la vía.

"Fuimos víctimas de una gran desconsideración, abuso, humillación, agresión, irrespeto, ofensa y vejamen", aseguró Cruz.

Dijo que los cuatro agentes, como "perros rabiosos" les preguntaron si eran militares y si portaban armas de fuego, a lo que él respondió que no, y de inmediato les pidieron los documentos de identificación y que salieran del vehículo.

Cruz contó que le preguntaron a la patrulla el motivo de la detención porque no cometieron ninguna infracción ni delito alguno, y "de manera agresiva responde uno de ellos que quieren requisar nuestro vehículo y que el reglamento de la Policía lo faculta".

"Les decimos que esas no son sus funciones y mucho menos sin la presencia de un fiscal, que su rol es proteger a la ciudadanía y enfrentar la delincuencia, no las de molestar ni maltratar a ciudadanos correctos y de trabajo que conducen correctamente, que es muy penoso que habiendo por doquier tantas violaciones a las leyes, tantos actos delincuenciales, ellos se ocupen de detener y humillar a ciudadanos indefensos sin causas algunas", manifestó el exdiputado.

El dirigente del PLD en La Vega, manifestó que de inmediato se identificó, les mostró sus documentos, así como de las funciones que he ocupado en el Estado dominicano, y les explicó que el joven era su hijo ingeniero, y que regresaban de Santo Domingo, donde estaban trabajando.

Cruz les dijo que fue gobernador de La Vega, diputado, miembro de la Cámara de Cuentas de la República, embajador ante la Cancillería, miembro del Parlamento Centroamericano, entre otras, y que una persona con ese arraigo acumulado no puede ser un delincuente ni un traficante, porque así fue que lo trataron a él y su hijo.

"Todos los que conocen mi trayectoria política, pública y privada de más de 50 años, saben que siempre he sido una persona correcta, prudente, comedida, decente, tolerante y respetuosa de la ley, que cumplo con todos mis deberes de ciudadano para poder exigir los derechos que me corresponden", dijo Cruz.

El exdipuato le manifestó a los agentes policiales que los delincuentes no andan identificados "nosotros no tenemos aspectos de delincuentes, que nos daba pena que en un país con tantos delincuentes, ellos se dediquen a molestar y a detener a ciudadanos decentes y de trabajo"

Cruz manifestó que ninguno de esos argumentos fueron tomados en cuenta, y aun así "penetraron al vehículo, lo ultrajaron, removieron y violentaron todo en su interior y solo encontraron herramientas e instrumentos de ingeniería".

"En medio de la gran indignación que este hecho me ha causado, condeno enérgicamente el irrespeto, maltrato, abuso, vejamen y la desconsideración, que por primera vez en mi vida, he sido objeto por parte de una patrulla de la Policía Nacional, conformada por sujetos enemigos de la institución, con fines desconocidos e inescrupulosos, contrarios a la Constitución de la República, en total violación a los derechos civiles, humanos y al libre tránsito de los ciudadanos. Ojalá que esto no vuelva a repetirse nunca jamás", dijo Cruz.

El exdiputado por La Vega, destacó que él siempre ha sido un colaborador con la Policía Nacional, que ha tenido a su servicio oficiales de la institución y a todos les brindó un trato decente, humano y los ayudó. "Con esa actitud se le hace un flaco servicio a la tan deteriorada imagen de esa institución del orden público, en un momento en que se está aplicando una reforma policial, aumentado la desconfianza, la falta de credibilidad y el temor, pues se asemeja a como actúa la delincuencia, y en un país donde los ciudadanos no creen en las autoridades policiales, es una sociedad que va por un camino equivocado", sostuvo el exdiputado.