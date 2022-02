Esto pasó con una empleada de Educación cancelada de manera ilegal

Edificio principal del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación restituyó a una empleada que fue cancelada por la pasada administración de Gobierno en momentos en que se encontraba ausente por asuntos de salud y contaba con la licencia médica.

Juana Peralta acudió a la justicia para hacer valer sus derechos y contó con la asistencia legal pro bono de la abogada abogada constitucionalista Fernanda Frías, Directora de Lealty Abogados & Consultores.

“El Ministerio de Educación reintegró a la señora Peralta, la incluyó en la Nómina de Proceso de Pensión, aumentó su salario de RD$6,000.00 a RD$12,000.00 y, recientemente le pagó los salarios que dejó de percibir durante el tiempo que se mantuvo fuera de la nómina”, señaló satisfecha la joven abogada.

La abogada Fernanda Frías destacó que las autoridades del Ministerio de Educación, además de acoger la sentencia y proceder a reponer a la empleada Juana Peralta, le pagaron todos los salarios correspondiente a los meses que estuvo en condición de cancelada, además de que mejoraron sus condiciones laborales.

"En cumplimiento de la Sentencia de Amparo No. 0030-02-2021-SSEN-00300 de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el Ministerio de Educación reintegró a la empleada que había sido desvinculada de sus funciones estando de licencia médica e incapacitada para el trabajo productivo y le pagó todos los salarios que dejó de percibir desde el momento de su irregular cancelación hasta la fecha", explicó Frías.

Indicó que la señora Juana Peralta, quien desempeñó la función de Auxiliar de Biblioteca del Liceo Profesor Simón Orozco por más de 10 años, fue cancelada en la gestión pasada pese a que contaba con na licencia médica debido a una indisposición de salud que le impedía acudir al trabajo.

“El Ministerio me canceló sin notificarme nada y tampoco me pagó mis prestaciones laborales. Ni siquiera el director de la escuela, quien intentó ayudarme, sabía sobre eso. Simplemente me sacaron de la nómina y ya”, manifestó Peralta.

En esas circunstancias, la señora Juan Peralta buscó asistencia jurídica de la abogada constitucionalista Fernanda Frías, Directora de Lealty Abogados & Consultores, quien le acompañó en su causa sin ningún pago a cambio, es decir de maner pro bono.

Fernanda Frías, abogada.

“Precisamente, en nuestra oficina trabajamos de forma pro bono este tipo casos relacionados a personas vulnerables. Especialmente, aquellos que traten sobre la defensa o reivindicación de un derecho fundamental. Es parte de nuestro compromiso social o corporativo. No dudé en asumir este caso con responsabilidad y determinación”, indicó Fernanda Frías.

La Sentencia de Amparo No. 0030-02-2021-SSEN-00300 de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, Presidida por el Juez Román Berroa Hiciano, determinó que se trataba de una violación continua al derecho al trabajo y seguridad social, que debían ser restablecidos por el Ministerio de Educación y su incumbente, so pena de un astreinte de RD$5,000.00, por cada día que transcurriera sin cumplir con lo ordenado.

Además, la sentencia estableció que Juana Peralta tiene doble protección constitucional, porque es una mujer de edad avanzada y discapacitada.

"Es una decisión inédita"!, expresó la abogada Frías.

Ver documentos anexos: