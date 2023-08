El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor -Ito- Bisonó, informó este martes que estaba clausurada la fábrica de plástico, donde ocurrió la explosión la tarde del lunes en San Cristóbal.

“Estaba clausurada es la noticia que tenemos, estaba clausurada desde hace un tiempo por el Ayuntamiento”, dijo el ministro.

Manifestó que ante esta terrible explosión que causó la muerte de varias personas, decenas de heridos y desaparecidos, “tiene que ver un responsable, pero yo no me puedo adelantar a algo que no conozco, no sé cuáles fueron las causas. No me puedo poner a especular”.

En ese sentido, destacó que los expertos tienen que investigar, hacer un levantamiento y determinar qué causó esta explosión.

El funcionario dijo que se apersonó al lugar de la explosión para ver cómo pueden ayudar. “Lamentamos las perdidas humanas que se han registrados, los desaparecidos que hay, los heridos, y luego ver a partir de un levantamiento qué causo la explosión y ver cómo podemos ayudar para que vuelva todo a la normalidad”.

Bisonó manifestó que hasta el momento no hay nada preciso, pero que por la magnitud de la explosión, debe haber algún químico, caldera o proceso que haya causado tanto daño.