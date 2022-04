Envían a prisión hombre alquilaba vehículos y luego los vendía

Mallete o martillo de la Justicia. Santo Domingo, República Dominicana Foto: Orlando Ramos/Acento.com.do Fecha: 18/11/2014

Fue enviado a prisión preventiva por tres meses un joven que se dedicaba al alquiler de vehículos, para luego falsificar los documentos de los propietarios y suplantar sus identidades para venderlos, logrando así estafar al menos a tres personas en los municipios Santo Domingo Este y Norte

La medida le fue impuesta a Brayan Gircel Lantigua Suazo, de 22 años de edad, por el juez Bernardo Coplín, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, tras ponderar las evidencias aportadas por el Ministerio Público.

El tribunal ordenó el cumplimiento de la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El órgano de justicia asegura contar con suficientes pruebas para demostrar en juicio de fondo la responsabilidad penal del imputado por violentar varios artículos del Código Penal Dominicano.

La fiscal investigadora Francia Moreno ha establecido en el proceso que Brayan Gircel Lantigua Suazo se dedicaba a rentar vehículos, aprovechando que dichos propietarios les entregaban copias de sus cédulas, a las que les suplantaba la identidad con una foto de él y a las copias de las matrículas que les entregaban, le hacía copias a color, dándole apariencia de que eran documentos originales.

El órgano persecutor abrió una investigación luego de que una de las víctimas denunciara que le presentó un vehículo marca Honda al presunto estafador, el 14 de junio de 2021, el cual luego vendió sin su consentimiento.

A este hecho se sumaron otras denuncias, como es el caso de una nacional haitiana, a quien atrajo con un anuncio sobre la venta de un vehículo marca Nissan en unos US$ 5 mil dólares, el pasado 22 de marzo. La víctima lo llamó para negociar el vehículo, entregando al imputado la suma de US$ 3 mil, restando la suma de US$ 2 mil.

Cuando la víctima se disponía a entregar el dinero pendiente en su residencia en Los Frailes II, llegó el verdadero propietario de dicho vehículo y le dijo que había sido rentado por el imputado, lo que originó una discusión y la comunidad empezó agredirlo.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional y arrestaron al encartado en flagrante delito.