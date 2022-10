Entre problemas técnicos y quejas de la defensa. Así arrancó el juicio

A las 9:05 de la mañana empezaron a llegar al Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Fiscalía de Ciudad Nueva ñas 11 cajas que contienen el expediente del caso Antipulpo,

Ya para las 9:15, el juez Deiby Timoteo Peguero Jiménez, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, decidió esperar a los imputados con arresto domiciliario que faltaban por presentarse.

El juez fue firme en su decisión en iniciar la audiencia preliminar de este caso que tiene como principal protagonista a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

Hacen su entrada Francisco Pagan, Fernando Rosa y Alexis Medina a las 9:38.

A las 10:00 los abogados de varios imputados solicitaron el aplazamiento de la audiencia por no tener documentaciones que le habían requerido a la Dirección General de Impuestos Internos y la Policía Nacional, cosa que el juez se negó y solicitó el inició de la misma.

El Ministerio Público comenzó a leer la acusación a las 10:55 y por presentar problemas los micrófonos el magistrado envió a receso de unos minutos.

11:30 comenzó la lectura de la acusación. Ya para la 1:00 de la tarde el magistrado tomó la decisión de hacer una pausa hasta las 2:00 de la tarde.

De manera puntual, se empezó a llamar a las partes del proceso para que entrarán a la sala.

Continuó el órgano acusador con la lectura. La gruesa documentación detalla la manera en que supuestamente se sustrajo un total de RD$ 4 mil 796 millones de los fondos públicos, al obtener los acusados vía libre para la firma de contratos con diversas instituciones del Estado producto del tráfico de influencias.

A medida que iba cayendo la tarde el cansancio entre los presentes era visible. En los incómodos asientos los abogados utilizaban cada vez con mayor periodicidad sus teléfonos móviles mientras se leía la acusación. Algunos de los presentes ni reprimieron bostezos ni gestos de incomodidad que reflejaron el agotamiento del día.

Las quejas por las largas horas sentados no se hicieron esperar y los miembros de las defensas patentaron ante el juez el agotamiento físico.

Al resonar su mayete, el magistrado pidió orden a la sala, para que continuará la lectura de aquellas 3,445 páginas.

Luego por unos segundos, a las 5:06 se fue la luz debido a un incendio en unas instalaciones de EdeEste en Gascue y se escuchó decir a una abogada: "¡Esto es una señal de Dios!".

El juicio fue recesado a las 5:46 cuando el juez anunció que la próxima audiencia será el viernes a las 9:00 de la mañana.

Los encartados en el caso son Juan Alexis Medina Sánchez, Carmen Magalys Medina Sánchez, Francisco

Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Wacal Bernabé Méndez Pineda, Rafael Leonidas De Óleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Víctor Matías Encarnación Montero, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras, Lewyn Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia De La Cruz Vargas, Antonio Florentino Méndez, Pachristy Emmanuel Ramirez Pacheco, José Miguel Genao Torres, María Isabel De Los Milagros Torres Castellanos.

Y las personas morales Domedical Supply S.R.L., Fuel American Inc. Dominicana S.R.L., General Supply Corporations S.R.L., General Medical Solution, A.M., S.R.L., Kyanred Supply S.R.L., Suim Suplidores Institucionales Méndez S.R.L., United Suppliers Corporations S.R.L., Wattmax Dominicana S.R.L., Wmi International, S.R.L., Acorpor, S.R.L., Wonder Island Park, S.R.L., Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L.

También Ichor Oil, S.R.L., Editorama, S.A.S., Globus Electrical, S.R.L., Contratas Solution

Services CSS, S.R.L., Constructora Alcantara Bobea (CONALBO), S.R.L., R&T Construcciones e Inversiones, S.R.L., Proyectos Engineering & Construction Pic, S.R.L., Reivasapt Investment, S.R.L., Suhold Transporte y Logística, S.R.L., Editorama S.A