Encuesta dice violencia pone en riesgo salud sexual de las mujeres y las pone en riesgo de contraer VIH

La violencia pone en riesgo la salud sexual, reproductiva y la autonomía de las mujeres dominicanas, pero además, las pone en riesgo de contraer el VIH,así lo establece los resultados de la encuesta ''Situación de la salud sexual, salud reproductiva y el VIH de las mujeres en la República Dominicana''.

Los resultados de la encuesta revelan que el 100% de las participantes en el estudio refirió haber sufrido violencia psicológica; el 33.3% física; el 13.1% sexual; y un 9.2% fueron violentadas a nivel económico.

El estudio, liderado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) y realizado en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), el Ministerio de la Mujer, el Consejo Nacional para el VIH y Sida (CONAVIHSIDA) y la Alianza Solidaria para la Lucha Contra el VIH y Sida (ASOLSIDA), fue realizado a nivel nacional en mujeres de 18 años de edad en adelante.

La directora País de Onusida en la República Dominicana, Bethania Betances, destacó que el 53.6% de las encuestadas que estuvo casada o en unión libre alguna vez, han experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja.

Expresó que el porcentaje más altos de las mujeres que reportaron haber sufrido violencia, correspondió a menores de 19 años de edad y a las separadas temporalmente.

Betances expuso que los resultados de la encuesta ayudarán a disponer de información actualizada que contribuirá a la toma de decisiones, para reducir las barreras de género que obstaculizan el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluyendo prevención y atención al VIH, por lo que se midieron variables sociodemográficas, de salud, trabajo, violencia de pareja, autonomía y VIH.

Indicó que el 78.9% de todas las entrevistadas no utilizó condón en su última relación sexual, como forma de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), siendo su uso mayor en mujeres separadas, en las que no tienen pareja fija, en las que tienen relaciones sexuales casuales y en las que viven con el VIH, mientras que el uso es mucho menor en mujeres víctimas de violencia, alcanzando apenas un 35%.

La funcionaria de las Naciones Unidas, sostuvo que el 78.6% de todas estas mujeres tiene hijos, de las cuales el 37% lo tuvo antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, el 71% dijo no estar usando métodos para evitar el embarazo, y el 60.2% tuvo su primera relación sexual entre los 15 y 19 años.

“De las encuestadas que viven con el VIH, el 90.8%, dijo estar en tratamiento con medicamentos antirretrovirales (ARV); el 67% tener la carga viral suprimida; el 48.7% haberse sentido discriminada por tener VIH; el 35.5% que en algún momento ha abandonado los ARV; y el 2% no conocer los resultados de la prueba de VIH, sostuvo Betances.

Bethania Betances, apuntó que al preguntar acerca de sus necesidades de oferta de servicios, el 74.2% dijo desear métodos anticonceptivos gratuitos; el 73.4% prevención del VIH y de ITS; el 70.3% los tratamientos para las Infecciones de Transmisión Sexual.

Mientras, que las principales limitaciones para acceder a los servicios que refirieron tener por ciento fueron: los horarios de atención en un 19.6% y el costo de los servicios en un 13.4%.

Expresó que se evidenció que, a menor nivel educativo, menos conocimiento comprensivo tienen las participantes en el estudio sobre el VIH.

Otros hallazgos

● El 54.2% alcanzó estudios secundarios y/o superiores. El porcentaje es menor en mujeres viviendo con el VIH y mujeres migrantes o descendientes de migrantes.

● El mayor porcentaje de mujeres que dijo no tener hijos registra el mayor nivel de ingresos (50%).

● El 9.3% refirió haber tenido en algún momento alguna infección de transmisión sexual.

El acto de presentación de los resultados del estudio contó con las palabras de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez; Marisol Jiménez, en representación del Viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez; del director de CONAVIHSIDA, Rafael Enrique González; la directora de USAID, Rebecca Fertzinger; y de la directora de ASOLSIDA, Felipa García.

De igual manera, participación los principales actores sociales vinculados a los temas de la encuesta, personas viviendo con VIH y el personal técnico que contribuyó con el estudio, los cuales formaron parte de la mesa principal