El polideportivo de Pedernales se convierte en ruina

PEDERNALES, República Dominicana.- Tras décadas de reclamos, el 18 de abril de 2012 el Gobierno entregó un polideportivo a este municipio del extremo sudoeste del territorio, en la frontera con Haití.

Fue un acontecimiento. La juventud se emocionó y reorientó el foco hacia el bajo techo, su sueño hecho realidad entre la urbanización Villas del Mar y el barrio Inés, frente al play de softball, al sur del municipio.

Hasta la tarde de la inauguración, el principal sitio de entrenamiento y de campeonatos de baloncesto y voleibol, y hasta de actividades artísticas, políticas y religiosas, era la vieja cancha de cemento, a cielo abierto, en el centro del pueblo, en el perímetro de las calles Duarte y Genaro Pérez Rocha, Antonio Duvergé y Braulio Méndez.

UNA OBRA ESPERADA

La edificación fue construida vía la Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial a un costo de 23 millones de pesos, aunque sus inicios se remontan a 2001 durante la gestión del presidente Hipólito Mejía (2000-2004).

Cuenta con dos unidades de gradas tipo I, de 35 metros; grada tipo II, de 20 metros, baños, camerinos, cafetería, 16 lámparas de 1.5 kilowatts, verja perimetral, parqueo, tableros hidráulicos tipo FIBA, modelo BPI-8000.

El acto inaugural a casa llena comenzó a las 2:10 de la tarde. El presidente Leonel Fernández entregó las instalaciones. Hablaron el ministro de Deportes, Felipe Payano, el senador Dionis Sánchez y Fernelis Dotel, presidente de la Asociación Deportiva de Pedernales. Todos destacaron la importancia de la obra para el desarrollo de la juventud pedernalense, y elogiaron al mandatario. Al final, las autoridades donaron útiles deportivos.

EN JAQUE MATE

Han pasado nueve años y tres meses y la edificación tiene pinta de ruina. Las aguas y los vientos de la tormenta Laura del 23 agosto de 2020, dañaron el tabloncillo y otras áreas. El mantenimiento es cero. Por falta de vigilancia, la delincuencia lo ha vandalizado. Inhabilitado para los deportistas, útil para los ladrones.

“El problema comenzó desde el primer día”, afirma Sergio Féliz, apasionado del baloncesto de la provincia.

El exjugador y entrenador considera que desde el mismo día de la inauguración, debió crearse una administración para el uso y mantenimiento de las infraestructuras.

“Pero nada de eso se hizo porque tenían la intención de ponerlo en manos del director provincial de Deportes, y así todos los políticos lo usaron para sus mítines. Ahora no aparecen. Nuestras instalaciones están en total abandono, sin dolientes. Es un caso lamentable que tiene la complicidad de todo el movimiento deportivo provincial”.

El presidente de la Liga Añeja y monitor de baloncesto, Yony Medina, cuenta que “la infraestructura está en muy malas condiciones. El tabloncillo no sirve, los ladrones se llevaron todas las puertas, los sanitarios y lavamanos. El agua se mete por una puerta que está del lado del play, y por una ventana. Las gradas se están cayendo porque las hicieron con dos o tres varillas; por el techo hay goteras y el tabloncillo se moja… El agua entra por el frente porque construyeron en un lugar bajito”.

Néstor de los Santos, deportista de la comunidad: “Está que da pena y ganas de llorar. Los políticos ponían sus tarimas para sus campañas políticas, hasta que dañaron todo… Las instalaciones deportivas del pueblo están en estado crítico; la juventud no tiene opciones. Si las autoridades del Ministerio de Deportes no meten su mano, pronto tendremos a Pedernales bañado en drogas y delincuencia”.

Para el técnico en baloncesto, Claudio William, vicepresidente de la Asociación de Baloncesto de Pedernales, presidente del club Silvania Nin, “el Ministerio de Deportes desprecia a Pedernales”.

“Que yo sepa, desde marzo se han hecho cuatro levantamientos. El de Puerto Plata fue el último y ya remodelaron. El multiuso requiere una reparación completa. Ahora mismo no tenemos luz. El tabloncillo no tiene condiciones. Mira, en este mes de agosto nosotros celebramos el torneo pre-superior, y se nos cayó porque no hay condiciones”.

El dirigente de atletismo, Eleodoro Matos, dice que esa obra fue sobrevaluada porque, diferente a la de Oviedo, no le instalaron las butacas que llevaba, y opina que requiere una urgente reparación”.

“Ha habido como nueve promesas de reparación, y nada. El presidente ha venido varias veces, pero el ministro no aparece, nunca viene a dar la cara, no sé qué le pasa con nosotros. Eso no es multiuso, eso es un gallinero, un desastre. La tormenta Laura devastó todo adentro; levantó tabloncillo, que es el más malo que se ha instalado en el país. También se llevó la pared del jardín derecho del play de béisbol. De eso se cumple un año”.

Francis Ferreira, presidente de la Asociación de Baloncesto de Pedernales, se queja de las promesas incumplidas.

“Promesas ha habido muchas. Hemos hecho muchas fotos y hemos enviado comunicaciones al Ministerio, a través del presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto. El ministro le ha prometido que va a reparar, pero tiene un año en eso.Con la otra tormenta fue un desastre y ahora con Fred se metió agua otra vez. De ahí se han robado todo, hasta los inodoros y las puertas, y el tabloncillo no sirve”.

El alcalde Andrés Jiménez sostiene que luego de los daños del ciclón Laura han denunciado la situación en varias ocasiones.

“Desde el año pasado, ya van dos o tres promesas de reparación por parte del Ministerio de Deportes. He denunciado responsablemente la situación de desastre de las instalaciones deportivas, y también al director provincial de Deportes, Andris Montes de Oca. Esperemos en Dios que el ministro de Deportes, Francisco Camacho, se apiade de los deportistas de Pedernales y asuma su responsabilidad”.

La gobernadora Miriam Brea confía en que el presidente Luis Abinader ordenará al Ministerio de Deportes la remodelación inmediata del multiuso y demás instalaciones deportivas de la provincia, colapsadas por la falta de mantenimiento.

El polideportivo sigue allí, tétrico, solo, a expensas de los maleantes, como un monumento a la irresponsabilidad y al desprecio por los bienes del Estado. La vieja cancha del centro del pueblo ha recobrado vida