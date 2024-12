Alexander Dugin sostiene que el colapso del mundo unipolar señala el comienzo de una gran metamorfosis, ya que la luz que se desvanece del liberalismo occidental da paso al despertar de antiguas tradiciones, profundas identidades civilizatorias y la promesa de una era vibrante y multipolar llena de posibilidades ilimitadas.

¿"El momento unipolar" o el fin de la historia?

En la edición de 1990/1991 de la prestigiosa revista globalista Foreign Affairs, el experto estadounidense Charles Krauthammer publicó un artículo programático titulado "El Momento Unipolar".En este trabajo, propuso una explicación para el fin del mundo bipolar. Tras el colapso de los países del Pacto de Varsovia y la desintegración de la Unión Soviética (que aún no se había producido en el momento de la publicación del artículo), surgiría un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos y el occidente colectivo (OTAN) seguirían siendo el único polo de poder, gobernando el mundo mediante el establecimiento de reglas, normas y leyes, al tiempo que equipararían sus propios intereses y valores con estándares universales, globales y obligatorios. Krauthammer llamó a esta hegemonía global de facto de occidente el "momento unipolar".

Poco después, otro experto estadounidense, Francis Fukuyama, publicó un manifiesto similar titulado "El Fin de la Historia". A diferencia de Fukuyama, quien declaró prematuramente que la victoria de Occidente sobre el resto de la humanidad fue completa y que todas las naciones adoptarían en adelante la ideología liberal y aceptarían el dominio de Estados Unidos y Occidente, Krauthammer fue más moderado y cauteloso. Eligió hablar de un "momento", refiriéndose a una situación de facto en el equilibrio del poder global, sin apresurarse a sacar conclusiones sobre cuán duradero sería el orden unipolar. Los signos de unipolaridad eran evidentes: la adopción casi universal del capitalismo, la democracia parlamentaria, los valores liberales, las ideologías de derechos humanos, la tecnocracia, la globalización y el liderazgo estadounidense. Sin embargo, Krauthammer reconoció la posibilidad de que este estado de cosas no fuera permanente sino simplemente una fase, una que podría evolucionar hacia un modelo a largo plazo (validando la tesis de Fukuyama) o, en su lugar, podría concluir, dando paso a un orden mundial diferente.

En 2002/2003, Krauthammer revisó su tesis en un artículo titulado "The Unipolar Moment Revisited", publicado en la revista realista (no globalista) National Interest. Esta vez, argumentó que una década después, la unipolaridad había demostrado ser un momento, no un orden mundial estable. Sugirió que pronto surgirían modelos alternativos, impulsados por las crecientes tendencias antioccidentales a nivel mundial, especialmente en los países islámicos, China y una Rusia resurgente bajo el fuerte liderazgo de Vladimir Putin. Los acontecimientos posteriores confirmaron aún más la creencia de Krauthammer de que el momento unipolar había terminado. Estados Unidos no pudo consolidar su liderazgo global, que realmente poseía en la década de 1990, y el dominio occidental entró en una fase de declive. La oportunidad de hegemonía global, que las élites occidentales prácticamente habían tenido en sus manos, se desperdició. Ahora, en el mejor de los casos, Occidente tendría que participar en la construcción de un mundo multipolar en una capacidad diferente, sin luchar por la hegemonía, para evitar quedar al margen de la historia por completo.

El discurso de Putin en Múnich en 2007, el ascenso de Xi Jinping en China y el rápido crecimiento económico del país, los acontecimientos de 2008 en Georgia, la revolución de Maidan en Ucrania y la reunificación de Rusia con Crimea, la Operación Militar Especial de 2022 y la guerra a gran escala en Oriente Medio en 2023, confirmaron en la práctica que los cautelosos Krauthammer y Samuel Huntington, que previeron una era de "choque de civilizaciones", estaban mucho más cerca de la verdad que la visión demasiado optimista de Fukuyama (para el Occidente liberal). Hoy en día, está claro para cualquier observador razonable que la unipolaridad era simplemente un "momento", que ahora da paso a un nuevo paradigma: la multipolaridad o, más cautelosamente, un "momento multipolar".

Revisamos esta discusión para enfatizar la importancia del concepto de un "momento" en el análisis de la política global. Seguirá siendo un punto central en nuestro análisis posterior.

¿Momento, o No?

El debate sobre si un sistema internacional, político o ideológico en particular representa algo irreversible o, por el contrario, algo temporal, transitorio o inestable, tiene una larga historia. Los defensores de teorías específicas a menudo afirman con vehemencia la inevitabilidad de sus regímenes o transformaciones sociales. Por el contrario, los escépticos y los observadores críticos proponen puntos de vista alternativos, tratando tales sistemas como meros momentos.

Esta dinámica es claramente visible en el ejemplo del marxismo. Para la teoría liberal, el capitalismo y el orden burgués representan el destino de la humanidad, un estado permanente en el que el mundo se vuelve uniformemente liberal-capitalista, y todas las personas eventualmente se unen a la clase media, volviéndose burguesas. Los marxistas, sin embargo, consideraban el capitalismo como un momento histórico en el desarrollo. Era necesario para superar el momento feudal anterior, pero sería reemplazado por el socialismo y el comunismo. El proletariado reemplazaría a la burguesía, la propiedad privada sería abolida y la humanidad consistiría solo en trabajadores. Para los marxistas, el comunismo no era un momento sino, esencialmente, el "fin de la historia".

Las revoluciones socialistas del siglo XX, en Rusia, China, Vietnam, Corea, Cuba y otros lugares, parecían validar el marxismo. Sin embargo, no se produjo una revolución global, sino que surgió un mundo bipolar. Desde 1945 (tras la victoria conjunta de comunistas y capitalistas sobre la Alemania nazi) hasta 1991, coexistieron dos sistemas ideológicos. Cada campo afirmaba que el otro era simplemente un momento, una fase dialéctica en lugar del final de la historia. Los comunistas insistieron en que el capitalismo colapsaría y el socialismo triunfaría, mientras que los ideólogos liberales argumentaron que el comunismo era una desviación del camino burgués y que el capitalismo duraría para siempre. La tesis del fin de la historia de Fukuyama se hizo eco de esta creencia. En 1991, parecía que tenía razón: el sistema socialista colapsó, y tanto los estados postsoviéticos como la China maoísta hicieron la transición a las economías de mercado, confirmando las predicciones liberales.

Algunos marxistas mantienen la esperanza de que el capitalismo flaquee, allanando el camino para la revolución proletaria, pero esto es incierto. El proletariado global se está reduciendo y la humanidad parece moverse en una dirección completamente diferente.

Los pensadores liberales, sin embargo, abrazaron la opinión de Fukuyama, equiparando el comunismo con un momento y proclamando el "capitalismo sin fin". Los posmodernistas exploraron los contornos de esta nueva sociedad, proponiendo enfoques radicales para resistir al capitalismo desde dentro, que van desde la transformación individual hasta las estrategias tecnológicas subversivas. Estas ideas encontraron tracción entre las élites liberales de izquierda en los Estados Unidos, influyendo en las políticas sobre la cultura del despertar, la cultura de la cancelación, las agendas ecológicas y el transhumanismo. Sin embargo, los defensores y críticos del capitalismo victorioso coincidieron en que representaba la etapa final de la humanidad, más allá de la cual se encuentra la poshumanidad, según lo previsto por los futuristas que discuten la "Singularidad", donde la mortalidad humana es reemplazada por la inmortalidad de las máquinas. Bienvenido a la Matrix.

Así, en el choque ideológico, la burguesía triunfó, configurando el paradigma dominante del "fin de la historia".

Trump como factor en la historia mundial

La posibilidad misma de aplicar el término "momento" a la era del triunfo global del capitalismo, incluso desde dentro de la esfera intelectual occidental (como lo hizo Krauthammer), abre una perspectiva única que aún no se ha explorado y entendido completamente. ¿Podría el actual y evidente colapso del liderazgo occidental y la incapacidad de Occidente para servir como árbitro universal de la autoridad legítima también tener una dimensión ideológica? ¿Podría el fin de la unipolaridad y la hegemonía occidental señalar el fin del liberalismo mismo?

Esta idea está respaldada por un evento político crítico: la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos por dos mandatos. La presidencia de Trump representó un sorprendente repudio del globalismo y el liberalismo, reflejando el surgimiento de una masa crítica de insatisfacción con la dirección ideológica y geopolítica de las élites liberales, incluso en el corazón de la unipolaridad. Además, el vicepresidente elegido por Trump para su segundo mandato, JD Vance, se identifica abiertamente como un defensor del "conservadurismo posliberal". Durante las campañas de Trump, el liberalismo se invocó constantemente como un término negativo, específicamente dirigido al "liberalismo de izquierda" del Partido Demócrata. Sin embargo, entre los círculos más amplios de partidarios de Trump, el liberalismo se convirtió en sinónimo de degeneración, decadencia y corrupción moral de la élite gobernante.

Por segunda vez en la historia reciente, una figura política abiertamente crítica con el liberalismo triunfó dentro de la misma fortaleza de la ideología liberal, Estados Unidos. Entre los partidarios de Trump, el liberalismo ha sido demonizado de plano, lo que refleja su asociación con el declive moral y político. Por lo tanto, es cada vez más plausible hablar del final del "momento liberal". El liberalismo, que alguna vez se pensó que era el vencedor final en la progresión histórica, ahora aparece como una mera etapa en el curso más amplio de la historia, una fase con un comienzo y un final, limitada por su contexto geográfico e histórico.

El declive del liberalismo señala el surgimiento de una ideología alternativa, un nuevo orden mundial y un conjunto diferente de valores. El liberalismo ha demostrado no ser el destino, ni el fin de la historia, ni un paradigma irreversible y universal, sino simplemente un episodio, una era con límites temporales y espaciales claros. El liberalismo está intrínsecamente ligado al modelo occidental de modernidad. Si bien ganó batallas ideológicas contra otras formas de modernidad, el nacionalismo y el comunismo, finalmente ha llegado a su conclusión. Junto con ello, también ha terminado el "momento unipolar" descrito por Krauthammer y el ciclo más amplio de la dominación colonial occidental sobre el mundo, que comenzó con la era de los grandes descubrimientos geográficos.

La era posliberal

La humanidad está entrando en una era posliberal. Sin embargo, esta era difiere bastante de las expectativas marxista-comunistas del pasado. En primer lugar, el movimiento socialista global se ha desvanecido en gran medida, y sus principales bastiones -la Unión Soviética y China- abandonaron sus formas ortodoxas, adoptando aspectos del modelo liberal en diversos grados. En segundo lugar, las principales fuerzas responsables del colapso del liberalismo son los valores tradicionales y las profundas identidades civilizatorias.

La humanidad está superando el liberalismo no a través de una fase socialista, materialista o tecnológica, sino reviviendo capas culturales y civilizatorias que la modernidad occidental consideraba obsoletas y erradicadas. Este retorno a lo premoderno, más que una continuación de la trayectoria posmoderna arraigada en la modernidad occidental, define la esencia del posliberalismo. Contrariamente a las expectativas del pensamiento progresista de izquierda, el posliberalismo está emergiendo como un rechazo de las afirmaciones universales del orden moderno occidental. En cambio, ve la era moderna como un fenómeno temporal, un episodio impulsado por la dependencia de una cultura específica de la fuerza bruta y la explotación tecnológica agresiva.

El mundo posliberal no prevé una continuación de la hegemonía occidental, sino un retorno a la diversidad civilizatoria, similar a la era anterior al fuerte ascenso de Occidente. El liberalismo, como última forma del imperialismo global occidental, absorbió todos los principios clave de la modernidad europea y los llevó a sus extremos lógicos: la política de género, la cultura del despertar, la cultura de la cancelación, la teoría crítica de la raza, el transhumanismo y los marcos posmodernistas. El final del momento liberal marca no solo el colapso del liberalismo, sino también la conclusión del dominio singular de Occidente en la historia mundial. Es el fin de Occidente.

El momento liberal en Hegel

El concepto del "fin de la historia" ha surgido repetidamente en esta discusión. Ahora es necesario revisar la teoría en sí. El término se originó con Hegel, y su significado tiene sus raíces en la filosofía de Hegel. Tanto Marx como Fukuyama adoptaron este concepto (a través del hegeliano ruso-francés Alexander Kojève), pero lo despojaron de sus fundamentos teológicos y metafísicos.

En el modelo de Hegel, el fin de la historia es inseparable de su comienzo. Al comienzo de la historia se encuentra Dios, escondido dentro de sí mismo. A través de la autonegación, Dios hace la transición a la naturaleza. En la naturaleza, la presencia de Dios es latente pero activa, y esta presencia latente impulsa el surgimiento de la historia. La historia, a su vez, representa el despliegue del espíritu. Las sociedades de diferentes tipos surgen con el tiempo: monarquías tradicionales, democracias y sociedades civiles, etc. Finalmente, la historia culmina en el gran imperio del espíritu, donde Dios se manifiesta más plenamente en el Estado, y no cualquier Estado, sino un Estado filosófico guiado por el espíritu.

Dentro de este marco, el liberalismo no es más que un momento. Producto de la disolución de los Estados más antiguos y que precede el establecimiento de un nuevo Estado verdadero que marca la culminación de la historia. Tanto los marxistas como los liberales, rechazando la base teológica de Hegel, redujeron su teoría a términos materialistas. Comenzaron con la naturaleza, sin tener en cuenta la concepción de Dios de Hegel, y terminaron con el liberalismo de la sociedad civil, como la culminación de la historia. Para los liberales como Fukuyama, la historia termina cuando toda la humanidad se convierte en una sociedad civil global. Los marxistas, por su parte, imaginaban que la historia terminaría con una sociedad comunista sin clases, aunque permaneciera dentro del marco de la sociedad civil.

Al restaurar el modelo filosófico completo de Hegel, se hace evidente que el liberalismo es solo una fase de transición, lo que Hegel llamaría un "momento". Su conclusión allana el camino para la realización final del espíritu, que Hegel imaginó como un imperio del espíritu.

Posmodernismo y monarquía

En este contexto, la idea de monarquía adquiere un significado renovado, no como una reliquia del pasado sino como un modelo potencial para el futuro. La era global de la democracia liberal y el republicanismo se ha agotado. Los esfuerzos para establecer una república global han fracasado. Para enero de 2025, este fracaso será reconocido definitivamente.

¿Qué viene a continuación? Los parámetros de la época posliberal permanecen indefinidos. Sin embargo, el reconocimiento de que toda la modernidad europea -su ciencia, cultura, política, tecnología, sociedad y valores- fue simplemente un episodio, que culminó en una conclusión sombría y sin gloria, sugiere que el futuro posliberal será radicalmente inesperado.

Hegel ofrece una pista: la era posliberal será una era de monarquías. La Rusia contemporánea, aunque todavía formalmente una democracia liberal, ya exhibe las características de una monarquía: un líder popular, la permanencia de la autoridad suprema y un énfasis en los valores espirituales, la identidad y la tradición. Estos son los cimientos de una transición monárquica, no en forma, sino en esencia.

Otras civilizaciones se están moviendo en dirección similar. La India bajo Narendra Modi refleja cada vez más el arquetipo de un monarca sagrado, un chakravartin, similar al décimo avatar Kalkin, que marca el comienzo del final de una era oscura. China bajo Xi Jinping demuestra los rasgos de un Imperio Confuciano, con Xi encarnando el arquetipo del Emperador Amarillo. Incluso el mundo islámico puede encontrar integración a través de un califato modernizado.

En este mundo posliberal, incluso Estados Unidos podría ver un giro monárquico. Pensadores influyentes como Curtis Yarvin han defendido durante mucho tiempo la monarquía en Estados Unidos. Figuras como Donald Trump, con sus conexiones dinásticas, podrían simbolizar este cambio.

Un futuro abierto

El término "momento liberal" tiene implicaciones revolucionarias para el pensamiento político. Lo que antes se consideraba un destino inevitable se revela como un mero patrón fugaz en el tapiz más amplio de la historia. Esta comprensión abre la puerta a una imaginación política ilimitada. El mundo posliberal es uno de posibilidades infinitas, donde las tradiciones pasadas, futuras e incluso olvidadas pueden redescubrirse o reimaginarse.

Por lo tanto, se revierten los dictados deterministas de la historia, anunciando una era de plazos plurales. Más allá del momento liberal se encuentra una nueva libertad, con diversas civilizaciones trazando sus caminos hacia los horizontes desconocidos de un futuro posliberal.

Autor: Alexander Dugin

Traduccion: Edward Cott Totlentino

Fuente: https://arktos.com/2024/12/02/the-liberal-moment/

Wikipedia resume de este modo a Alexander Dugin: Aleksandr Guélievich Duguin es un filósofo, analista y estratega político ruso cuyas ideas políticas han sido asociadas al fascismo y al nacionalbolchevismo.​​​​​ Nacido en una familia ligada a la inteligencia militar, Duguin fue un disidente anticomunista en los años ochenta.