PALACIO NACIONAL

El Gobierno "no tocará" el presupuesto del Ministerio de Educación, según afirmó este martes el portavoz del Foro Socioeducativo Pedro Acevedo, luego de que parte de 27 organizaciones que conforman esa entidad se reunieran con la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Educación, Ángel Hernández, y altos funcionarios del área económica.

Acevedo dijo a los medios de comunicación que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, reiteró durante el encuentro que el presupuesto de Educación permanecerá intacto este año, con lo cual el Gobierno habría desistido de sus intentos de destinar más de 4,000 millones de pesos de ese monto, como lo sometiera ante el Congreso Nacional en el Presupuesto Complementario.

"Vicente aseguró que el 4 % (del PIB) no será tocado, mientras que la vicepresidenta sugirió que nos reuniéramos con el Ministerio de Educación para que viésemos, en lo que queda de año, cuáles cosas se pueden ejecutar y cuáles no; se trató sobre el problema de las construcciones (de escuelas) que tienen ataduras jurídicas que no siempre son tan fáciles de resolver", dijo Acevedo.

Acevedo precisó que el tema de la formación docente es "vital" para las organizaciones que representa, así como la calidad de la educación y la atención a los politécnicos, específicamente en lo que se refiera a la tanda extendida