El ácido del diablo, arma letal al alcance de la mano

Yocairi Amarante.

Los pacientes de todas partes que sufren quemaduras con sustancias químicas llegan a la Unidad de Quemados Pearl F. Ort, en el hospital Doctor Ney Arias Lora, de Santo Domingo.

Esta unidad atiende un promedio de 1,700 emergencias térmicas promedio por año, y “de esos pacientes el 5% son por quemadura de sustancias químicas; de ese 5%, el 95 % son por agresión. Dentro de ese 95%, entonces son por cuestiones pasionales. Y generalmente son, en el 95% también de todo ese porcentaje, femeninas”, así lo informó el doctor Eddy Bruno, director Unidad de Quemados Pear F. Ort.

De acuerdo con los últimos datos para el cierre de este 2021, a nivel nacional se registraron 15 personas con quemaduras por ácido hasta el pasado 31 de diciembre, y 14 de ellas fueron mujeres.

“Luego de la recuperación de la vida del paciente, viene la cirugía reconstructiva para tratar de incorporarlo a la vida productiva y a la sociedad lo más estético y funcional posible. Estamos hablando, que, dependiendo del porcentaje de quemadura, sobre todo en el rostro que son las más frecuentes, ese paciente va a durar los próximos 4 o 5 años de su vida debajo de un bisturí”, explicó el doctor Bruno.

A esto se le agrega, tal y como señala la magistrada magistrada Ana Andrea Villa Camacho, encargada de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, quien denuncia que estos hechos constituyen un abuso económico en todos los sentidos, “estas víctimas de violencia feminicida se ven obligadas a someterse a numerosas operaciones y buscar recursos económicos donde no los tienen”.

Yocairi Amarante, con tan solo 19 años, fue víctima de un brutal ataque en septiembre del 2020, caso que conmovió a toda la sociedad y que se convirtió en la primera víctima dominicana cuyos agresores recibieron una condena por 30 años.

“El primer día que me dieron de alta, la niña estaba en una habitación, que era donde yo vivía y fue a la primera que vi, pero La niña cuando me vio vendada lo primero que me dijo fue ‘el cuco’ y yo me puse a llorar y a ella la metieron a la habitación, y ya después de ahí ella no quería saber más de mí, no se me pegaba. Después, con el tiempo, mi mamá la fue adiestrando y explicándole, que sí que yo soy su mamá, que lo que pasa es que estaba quemada”, así narra Yocairi el primer encuentro con su hija después de haber sido agredida con ácido del diablo.

Precisamente la frecuencia de estos sucesos provocó la reacción de las autoridades, y en septiembre pasado el presidente Luis Abinader cuando habló en el Primer Foro Nacional de los Actores de Protección de los Consumidores dijo “Quiero que el desgraciado ácido del diablo desaparezca de República Dominicana”.

“Con ProConsumidor a la cabeza y un equipo multiinstitucional no vamos a permitir que siga presente y que esté disponible ese derivado que tanto luto y desgracia ha llevado a las familias dominicanas”, y agregó “nuestro gobierno se enfocará para que ese producto desaparezca, y que además caiga todo el peso de la Ley sobre quienes lo tengan disponible para su venta”.

Juntamente con las declaraciones del mandatario, se anunciaron medidas tendentes a frenar la fácil adquisición de los componentes del letal ácido del diablo. Todo esto una semana después que muriera la joven Yanelis Arias, rociada con ácido del diablo por un hombre que fingió ser mensajero, llevándole un ramo de flores.

Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor.

Eddy Alcántara, director ejecutivo ProConsumidor, dio a conocer la resolución 1060, del 16 de septiembre del 2021, que prohíbe la comercialización de destapadores de tuberías cuyos ingredientes activos sean productos ácidos inorgánicos.

Esta resolución también regula la comercialización de los químicos inorgánicos, destinándolos exclusivamente para procesos industriales, exigiendo un registro de quienes los adquieren.

“Eso hace que nadie se arriesgue a utilizar su cédula de identidad y electoral, dejando una fotocopia en el comercio, y pueda comercializarlo para el uso de la fabricación del ácido del diablo. Para un proceso de investigación es más fácil que se pueda determinar quién es responsable como autor intelectual o material del hecho”, explicó el director de ProConsumidor.

Esta medida es similar a la aplicada en países europeos, como España, donde existe un control estricto para la comercialización de químicos peligrosos, regulados con el REGLAMENTO (UE) 2019/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2019 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y se deroga el Reglamento (UE) n.o 98/2013.

Este reglamento tiene como objetivo impedir la fabricación ilícita de explosivos. El 1 de febrero de 2021 entró en vigor la nueva normativa europea sobre la comercialización y utilización de precursores de explosivos, entre ellos el ácido sulfúrico.

No obstante, la magistrada de género Villa Camacho hace la siguiente advertencia “No podemos pensar que por una resolución este tipo muerte y asesinato se resolvió porque esta sustancia corrosiva se compone de muchas sustancias, y cada vez la mente perversa y criminal es más creativa y tendríamos que sacar del mercado absolutamente todas las sustancias, y son muchas la que conlleva la creación del ácido del diablo”.

Cinco meses después de haberse emitido la resolución, en un recorrido por estos reporteros a varias ferreterías, supermercados y centros de pintura se pudo comprobar que se continúa vendiendo libremente productos que contienen las sustancias químicas necesarias para fabricar ácido del diablo, sin solicitar ningún tipo de requerimiento a los compradores.

Sin embargo, las autoridades aseguran que “las informaciones que nosotros tenemos, después de esa resolución, es que, en lugares de la parte alta del Distrito Nacional, sectores populares del Gran Santo Domingo, Santiago, provincias y municipios de la región del Cibao, eran agresiones 3 y 4 por día, pueden buscar las estadísticas. Ahora las informaciones que tenemos por los departamentos de inteligencia interno de ProConsumidor es que en la mayoría de los casos han disminuido prácticamente a cero las agresiones por este tipo de situación”, dijo el director de ProConsumidor.

Al igual que otros tantos delitos, el actual Código Penal dominicano no tipifica el uso criminal del ácido del diablo, pero sí contiene recursos para lograr una condena según los expertos.

El abogado Amadeos Peralta dice que “precisamente los artículos 3-03 y 3-04 del Código Penal dominicano, castiga como tortura o acto de barbarie cualquier tipo de sustancia que le cause un daño o alguna lesión física a una persona, aun no le cause ningún sufrimiento. Y la pena a imponer, como ha pasado en algunos procesos, es de 30 años de prisión”.

Mientras, Alexis Jiménez, presidente de la Comisión de justicia de la Cámara de Diputados afirma “estamos creando el tipo penal que se va a denominar Sustancias Químicas”, no solamente va a entrar el ácido del diablo, sino también cualquier sustancia química corrosiva que pueda hacer daño a la persona, y que se va a juzgar como un hecho muy grave”.

Aseguró que con esta nueva figura penal se podrán imponer penas de 20 a 30 años, pero que en los casos que haya una lesión de por vida o muerte las penas serían de 30 a 40 años.

Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República

A esta lucha por evitar los ataques con ácido se suma la Procuraduría General de la República, cuando la magistrada Miriam Germán Brito instruyó a todo el Ministerio Público para todos estos casos tengan la calificación de “actos de tortura y barbarie que conlleva 30 años de prisión, e inclusive judicializar autores materiales e intelectuales de este acto perverso e inhumano”.

La magistrada de género Villa Camacho advierte que la violencia que se ejerce contra las mujeres con los ataques con ácido es una forma de “muerte en vida, es una forma de violencia femenina”, con el fin de causar una lesión permanente de por vida que no solo desfigure el cuerpo de la víctima que en muchos casos provoca la muerte.

Y agrega que es una acción intencional, una violación a la ley 2497 artículos 309-1 y si son pareja 309-2. Violación al artículo 303 al código penal donde describe los actos de tortura o barbarie.

“Cruel, inhumano, sádico, solo una mente criminal, solo el típico criminal es capaz de llegar a los extremos de esta forma tan perversa, porque es una forma perversa de asesinar a la mujer”, con estas palabras describe la magistrada estos hechos.

.

Este trabajo de investigación periodística se hizo gracias al apoyo de la Carrera En Comunicación Social y Medios Digitales de Intec y la embajada de Estados Unidos en el país como parte del proceso de formación periodística a través de la tercera ronda del “Diplomado Internacional en Investigación Periodística”.

Los periodistas que realizaron este trabajo fueron Jeannette Fernández, Ronny Heredia, Raysa Feliz, Rosa Yris Castillo, Stephanie del Carmen Rodríguez Rodríguez y Patria Urbáez.