Nueva ley admite afroamericanos son "rutinariamente" discriminados por su pelo

Estados Unidos ya está un paso más cerca de prohibir la discriminación por la textura o el estilo del cabello, un problema que afecta especialmente a quienes llevan el pelo "afro", trenzado o con rastas.

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este viernes un proyecto de ley que reconoce que las personas de ascendencia africana se han visto "rutinariamente" privadas de oportunidades educativas y laborales por su pelo.

La iniciativa, que aún debe ser debatida en el Senado, busca tratar la discriminación por el cabello como un delito similar a la discriminación por motivos raciales o de país de origen bajo las leyes de protección de derechos civiles.

El medida fue impulsada por Bonnie Watson Coleman, la primera mujer afroamericana en representar al estado de Nueva Jersey en el Congreso y una fiera defensora de los derechos de las mujeres negras.

"Para los afroamericanos, dejar crecer el pelo natural es a menudo considerado 'poco profesional' simplemente porque no se ajusta a los estándares de belleza blancos. La discriminación contra el pelo afroamericano es discriminación contra los afroamericanos", dijo Coleman en un comunicado tras la aprobación del proyecto.

La congresista ha estado respaldada por un nutrido grupo de legisladoras con raíces africanas, como Ilhan Omar, nacida en Somalia y que cubre su pelo con un hiyab. Ella y Rashida Tlaib fueron en 2018 en las primeras mujeres musulmanas en ser elegidas para el Congreso estadounidense.

Black people are turned away from jobs because we're told our hair is unprofessional. Black kids are told their hair is out of dress code.

Despite Republican obstruction, we finally passed the CROWN Act to prevent race-based hair discrimination.

Now the Senate must make it law. pic.twitter.com/eRlkzsBOpQ

— Congresswoman Cori Bush (@RepCori) March 18, 2022