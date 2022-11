Educa culmina XXVI Congreso Internacional Aprendo 2022

Acción Empresarial por la Educación (Educa) concluyó oficialmente este miércoles 23 la vigésimo sexta edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2022, advirtiendo acerca de la conveniencia de no repetir los procedimientos instituidos en el sistema educativo clásico, a fin de poder asumir el gran desafío que tiene el país de generar un sistema renovado.

Esto, según afirmó la entidad, para lograr forjar estrategias encaminadas a dar futuro y oportunidad a las nuevas generaciones.

Educa precisó que los problemas y las deficiencias en el sistema educativo no llegaron con la pandemia, sino que se pusieron en evidencia.

"De manera que estamos frente a un desafío que tenemos que asumir como nación, el de cambiar de paradigma educativo y despegarnos de lo que teníamos antes para hacer cambios estructurales dirigidos a situar la educación en un lugar protagónico, que logre motivar y entusiasmar a los estudiantes al tiempo que les provee de conocimiento y aprendizajes que le sean de utilidad para una efectiva inserción y desarrollo social", señaló.

A continuación, las recomendaciones y reflexiones emitidas por Educa:

Para ir logrando el sistema que se aspira tienen que producirse cambios curriculares en las prácticas docentes en ele entendido que la calidad está asociada a cuanto sabe, y el nivel de compromiso y la responsabilidad del educador; ya no se trata de que el docente sea un instructor de contenidos, sino un gestor de competencias.

Las cuestiones fundamentales deben ser presupuesto óptimo de recursos, desarrollo profesional y el establecimiento de política nacional docente unida estratégicamente a la política curricular.

Esencialmente, de lo que se trata es de que nuestros países vayan logrando generar políticas de estado en materia de educación, independiente de quien ocupe el poder ejecutivo, para que la educación implique un continuo transitar de avance hacia una educación calidad.

Pero, sobre todo, lo trascendente aquí debe ser la necesidad de obsesionarnos con una educación centrada en que los niños, niñas y adolescentes dominicanos aprendan.

Se requiere de mayor intención y voluntad para lograr crear espacios de aprendizaje donde el conjunto de recursos tecnológicos esté disponible para usar en el aula.

Se recomienda adaptar la planificación a la etapa de desarrollo vital del infante, bajo el supuesto de que a través de una programación de calidad que contemple el contexto interior y exterior del niño, se puede plantear un conjunto de actividades para el desarrollo de la lectoescritura.

Es imperativo establecer un proceso de evaluación integral (diagnostica, formativa y sumativa) y de calidad, pues aseguran permite una detección a tiempo de las necesidades específicas del estudiante.

Se sugiere acelerar en la senda hacia la calidad educativa, con una agenda de trabajo dirigida a contribuir con la reorientación del sendero educativo afectado tras los efectos de la pandemia, en busca de propiciar las oportunidades que plantea el escenario pospandemia en términos de recursos educativos y de propuestas docentes; todo esto con el propósito final de acelerar las transformaciones de calidad que amerita el sistema educativo nacional.

Finalmente, es primordial el papel de la familia para motivar y apoyar los aprendizajes de los hijos, haciendo hincapié, además, en la necesidad de obsesionarnos con la educación de los dominicanos, una educación que garantice la calidad de los aprendizajes y que reconozca el rol que cada uno de los actores del sistema juegan.

Pero sobre todas las cosas, en Educa estimamos que uno de los elementos que más trasciende es la importancia de valorizar al docente por lo que es y el rol que cumple en el desarrollo de nuestra sociedad, entendiendo que no podemos generalizar cuando hablamos de docentes que no están comprometidos o presentan deficiencias, pues muchas veces quienes actúan de portavoces no representan el sentir de todos los docentes