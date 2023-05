Dotol Nastra: "yo hice lo imposible con mi hijo"

Para el influente Vincent Carmona, conocido popularmente como Dotol Nastra, el arresto de su hijo Wesly Vicent Carmona, se ha convertido en una horrible pesadilla que, según sus palabras, destrozó su familia.

El hijo del popular comunicador fue acusado por el Ministerio Público de participar, junto a otros dos jóvenes, en un supuesto atraco en el que perdió la vida Joshua Omar Fernández Decena, de 19 años, el pasado 16 de abril.

"De aquí en adelante aquí va a estar mi cuerpo, a mi se me fue el alma ya. Esta vaina ha destrozado a mi familia y yo soy un tipo que toda la vida he luchado por hacer cosas buenas por mi familia", indicó Carmona la noche de este martes, al narrar cómo se enteró de que su hijo era parte de la investigación por el crimen ocurrido en las afueras de un centro nocturno, en el ensanche Naco del Distrito Nacional.

Durante su participación en Alofoke radio show, Carmona - Dotol Nastra - contó que fue el pasado sábado 13, previo a una presentación en Sosúa, cuando recibió la llamada de las autoridades pidiéndole presentar a su hijo "en el Palacio (de la Policía)", pero sin darle detalles sobre los motivos del requerimiento.

Visiblemente afectado, detalló que, tan pronto le hicieron la petición, se comunicó con su hijo para indagar sobre la situación. Sin darle muchos detalles, aunque admitiendo que algo había ocurrido, Wesly le aseguró que no tenía que ver con lo sucedido.

Finalmente, el joven acudió a la cita con las autoridades acompañado de la abuela de Wesly y un tío suyo - madre y hermano de Dotol Nastra -. "De ahí, al rato en la noche, me llaman (...) Me dicen que lo van a dejar apresado y me explican la situación, que había, lamentablemente, una tragedia de esta magnitud".

Narró que tan pronto terminó la presentación, salió de Sosúa, provincia Puerto Plata, con su equipo, y que, tan pronto arribó a Santo Domingo, se puso a disposición de las autoridades, porque "sea lo que sea que haya sucedido, y por más que esto me duela, quiero que la justicia actúe tal cual tiene que actuar".

"Al final, uno siente que es uno que falla", dijo entre sollozos, "porque yo hice lo imposible con mi hijo".

Sobre la víctima y su familia

Sobre el caso, dijo apoyar la justicia y el trabajo que debe hacer, a la vez que envió un "abrazo inmenso", a la familia de la víctima, por entender el dolor que les acompaña.

Respecto a su hijo, comentó que el mismo se encuentra en una "edad difícil" y llamó a los padres de adolescentes a abrir los ojos, ya que es una situación que le puede ocurrir a cualquier familia