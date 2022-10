Dos asaltantes entran al apartamento del economista José Manuel Guzmán Ibarra

El economista José Manuel Guzmán Ibarra, informó este viernes que dos asaltantes penetraron en la madrugada a su apartamento, donde lo ataron de manos y pies, y sustrajeron algunas de sus pertenencias.

Guzmán Ibarra publicó en su cuenta de Twitter que se encuentra bien y que los hombres penetraron al apartamento a las 3:00 de la madrugada.

Cerca de las 3am dos asaltantes entraron a mi departamento. El primero, me defendí, luego al aparecer el segundo, me detuve. Me ataron primero de manos, luego de pies. Y al irse taparon la boca. No encontraron gran cosa, duraron casi una hora. Estoy bien.

