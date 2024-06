Your browser doesn’t support HTML5 audio

William Omar Ladrón Rivera, el reguetonero conocido como Don Omar, reveló este lunes que padece de cáncer, a través de un mensaje colgado en su cuenta de Instagram.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto #fuckcancer”, fueron sus palabras en Instagram.

El mensaje fue compartido con una imagen de un brazalete del Orlando Health, una red de hospitales con base en Florida.

Don Omar, de 46 años, es un veterano exponente del reguetón, reconocido por éxitos como “Dale Don dale”, “Dile”, “Ojitos chiquitos”, “Salió el sol” y “Danza kuduro”.

Ha sido una figura instrumental en la popularización del género a nivel global, junto a otros artistas como Daddy Yankee y Tego Calderón.

El artista ha lanzado varios álbumes exitosos como su álbum debut, The Last Don, publicado en 2003, y Meet The Orphans en 2010, considerados pilares fundamentales en la historia y el desarrollo del reguetón y la música latina en general.

A lo largo de su carrera, ha ganado tres premios Grammy Latino y ha sido nominado un total de trece veces.