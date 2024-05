El ítem 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales para cumplir con la Agenda 2030.

República Dominicana no es ajena a las metas ODS, debido a que el artículo 59 de la Constitución Dominicana establece que una vivienda digna es un derecho. Sin embargo, los habitantes se enfrentan a los altos precios de los alquileres en el Gran Santo Domingo.

De acuerdo con un recorrido de ACENTO, los montos varían según la ubicación, su entorno y lejanía con el polígono central.

En el sector Ciudad Real, la renta va desde RD$ 20,000 por tres habitaciones y tres baños distribuidos en 120 metros cuadrados hasta RD$ 35,000 por 160 metros cuadrados, pero con dos baños y tres habitaciones.

Algunos inmuebles ubicados próximo a la avenida República de Colombia, que abarca unos siete kilómetros, se ofertan en moneda extranjera, en US$ 700 (RD$ 41,300) por tres habitaciones y tres baños, teniendo el mismo costo que un penthouse amueblado en la misma zona, por el que piden una renta de US$ 700 por cuatro habitaciones, tres baños y 120 metros cuadrados, existiendo la disparidad en los precios.

El alquiler mensual de los penthouses varían entre US$ 700 y US$ 1,150 (RD$ 67,850, según RD$ 59 por US$ 1). Uno de US$ 900 (RD$ 53,100), superando el salario cotizable promedio en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) de RD$ 34,663, cuenta con 210 metros cuadrados disponibles para el futuro inquilino.

Al alejarse más de una hora en transporte público del Distrito Nacional, los futuros inquilinos encontrarán ofertas entre RD$ 11,000 y RD$ 20,000, cantidad que dependerá de la cercanía a la avenida Monumental o si forma parte de un residencial.

Además, un apartamento de tres habitaciones y dos baños distribuidos en 85 metros cuadrados tiene un precio de venta de RD$ 4.9 millones. En el residencial Carmen Renata III, un primer piso de tres habitaciones, se comercializa en RD$ 17,000 mensuales, o el 49 % del salario cotizable.

En el sector Alma Rosa I, en el Este de la capital dominicana, los apartamentos de dos habitaciones y un baño se ofertan desde RD$ 16,000 hasta RD$ 22,000, mientras que en la autopista de San Isidro, 110 metros cuadrados tendrán un valor promedio de RD$ 20,000.

En el sector Brisa Oriental, Santo Domingo Este, tres habitaciones cuestan RD$ 22,000 mensual, pero si está ubicado próximo al Teleférico de Santo Domingo disminuirá a RD$ 14,000, para una diferencia de RD$ 8,000.

Una renta en Brisas del Caribe, en la avenida Ecológica, cuesta RD$ 27,000, pero si es en Invivienda, próximo a la avenida Charles de Gaulle, el precio disminuye a RD$ 15,000, es decir, RD$ 12,000 menos.