Digesett borró material gráfico de equipos retenidos a prensa en el canódromo

La Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett) borró total o parcialmente el contenido gráfico de cámaras y celulares que retuvieron a miembros de la prensa durante el incidente ocurrido el lunes en el depósito de vehículos del canódromo en una visita del Defensor del Pueblo.

El fotógrafo Raul Asencio, de Listín Diario, presente durante la agresión al equipo del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a periodistas que los acompañaban, señaló a Efe que al recuperar su cámara comprobó que faltaban parte de las fotografías que tomó en la trifulca.

La redactora Lourdes Aponte encontró su celular "formateado", como "salido de fábrica", dispositivo con el que la periodista grabó vídeos del incidente, en los que quedó recogida la actuación de los agentes en contra del grupo que intentó acceder a las instalaciones del Centro de Retención Vehicular, conocido como el canódromo.

El responsable de comunicación de la Digesett, Roberto Valenzuela, acompañado por el teniente coronel Iván Matos, entregó la cámara y el celular en la sede del periódico, donde fotógrafo y redactora pudieron comprobar que habían sido manipulados.

Para el fotoperiodista, el hecho de que hayan formateado el celular con el que se grabaron los videos de la trifulca, aprovechando que el dispositivo no tenía contraseña, induce a pensar que "quieren ocultar" lo ocurrido.

Más aún cuando están circulando imágenes de algunos agentes de la Digesett lesionados "por la agresión que supuestamente nosotros le hicimos a ellos, y en los vídeos que grabó mi compañera se vería todo lo contrario", explicó el fotoperiodista.

Entre las fotos que se han conservado "he podido identificar quien fue quien me agredió" y quien "me amenazó diciendo que me iba a partir la boca si seguía haciendo fotos", explicó Asencio, que va a seguir un proceso ante la Fiscalía, interpuesto por el defensor del Pueblo.

Durante el conflicto, pudo ver cómo agredieron al fotógrafo del Defensor del Pueblo, que sufrió daños personales, mientras que al camarógrafo de CDN le arrebataron la cámara, la tiraron al suelo y la pisaron, apuntó.

Como consecuencia del incidente, la destituyó este lunes a la coronel Ysabelita de los Santos como responsable del Centro de Retención Vehicular y en su lugar se nombró al teniente coronel de la Policía Nacional Hipólito Rijo.EFE